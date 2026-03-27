Девушка с лишним весом занимается спортом
Девушка с лишним весом занимается спортом
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 13:38

Вес не уходит из-за лени: правда об эндокринной системе, которую часто искажают ради оправданий

Проблема избыточного веса в современном обществе чаще всего обусловлена дисбалансом между энергетической ценностью рациона и физической активностью, а не эндокринными патологиями. Несмотря на распространенное мнение о гормональной природе лишних килограммов, метаболические сбои диагностируются лишь у ограниченного числа пациентов. В рамках комплексного медицинского обследования специалисты обязательно проводят оценку функции щитовидной железы, а также уровней кортизола и пролактина. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Большинство случаев ожирения не связано с гормональными нарушениями, и даже при наличии вторичных причин физиологический дисбаланс остается доминирующим фактором, требующим прежде всего коррекции образа жизни. По словам эндокринолога Ильи Барсукова, эндокринные патологии провоцируют набор веса крайне редко.

"Если рассматривать все случаи ожирения, то гормонально обусловленные составляют максимум 3-4%. В некоторых ситуациях лишний вес действительно может быть вторичным по отношению к какому-либо заболеванию. Но таких случаев немного, и они встречаются редко. В абсолютном большинстве ситуаций причины связаны с превышением потребления калорий над их расходованием", — отметил Илья Барсуков.

Клиническая картина эндокринных расстройств, как правило, сопровождается специфическими симптомами, такими как изменение структуры волос, отечность лица при гипотиреозе или характерное перераспределение жировой ткани при повышенном уровне кортизола. Как подчеркивает специалист, при гиперпролактинемии часто наблюдаются дополнительные признаки, требующие немедленного медицинского вмешательства и детальной диагностики. У мужчин же набор массы часто сопровождается снижением уровня тестостерона, что формирует вторичный патологический круг, где ожирение дополнительно подавляет выработку мужских половых гормонов.

Женская физиология также подвержена влиянию гормональных колебаний, особенно в период менопаузы, когда метаболические процессы замедляются и накопление жировой ткани происходит значительно быстрее. Эксперты настаивают на необходимости прохождения обследований при наличии выраженного лишнего веса для исключения редких эндокринных патологий. Согласно рекомендациям врача, систематический подход к диагностике помогает не только выявить скрытые угрозы, но и разработать наиболее эффективную стратегию для долгосрочного снижения индекса массы тела.

Автор Екатерина Мельникова
Екатерина Мельникова — врач-диетолог (УГМУ, РМАНПО) с 10-летним опытом. Эксперт по лечебному питанию, метаболическим нарушениям и доказательной нутрициологии.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Читайте также

Никакая еда не радует — как инфекции запускают режим энергосбережения в нашем организме вчера в 10:33

Исследования показывают, что потеря аппетита после болезней — не случайность, а защитная реакция организма.

Читать полностью » Вкус обмана для мозга: новая таблетка заставляет тело забыть о голоде после жестких диет вчера в 1:28

После отмены препаратов килограммы часто возвращаются, превращая борьбу за идеальную форму в замкнутый круг метаболической адаптации и защиты организма.

Читать полностью » Не только привычка, но и инерция: как мозг заставляет выбирать одно и то же, игнорируя изменения вокруг 25.03.2026 в 16:16

В мире постоянных изменений человек часто выбирает одно и то же, игнорируя новые потребности и сигналы тела.

Читать полностью » Болевой порог на пределе: неочевидные привычки превращают обычный день в пытку приступом 25.03.2026 в 16:05

Привычные радости меню и график дня могут незаметно превращаться в серьезную угрозу для общего самочувствия, запуская цепочку неприятных реакций организма.

Читать полностью » Шапка против здоровья волос: миф об их разрушении развеян окончательно и бесповоротно 25.03.2026 в 16:02

Споры о вреде зимних аксессуаров для прически не утихают, однако реальная причина повреждения стержня волоса кроется вовсе не в повседневном ношении шапок.

Читать полностью » Миф об опасности пальмового масла развенчан: вся правда скрыта в способе промышленной обработки 25.03.2026 в 15:57

Споры вокруг популярного ингредиента не утихают годами, заставляя покупателей внимательно изучать состав продуктов на полках в поиске скрытой угрозы здоровью.

Читать полностью » Сценарии прошлого управляют будущим: тайные механизмы психики заставляют повторять ошибки 25.03.2026 в 15:52

Человеческая психика обладает набором инструментов для исцеления, однако эти механизмы работают не всегда так эффективно, как мы привыкли себе это представлять.

Читать полностью » Биологический взлом системы: последствия ночного кофе оказались опаснее простого недосыпа 25.03.2026 в 9:07

Обычный ритуал для завершения дел может скрывать угрозу для нервной системы, меняя способность мозга принимать взвешенные решения в ночное время суток.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Игра по правилам зверя: привычные ошибки воспитания делают жизнь питомца сплошным стрессом
Авто и мото
Колёса по расписанию — личный транспорт теперь можно не покупать: новая модель владения заменяет кредит
ЦФО
Культура на селе ждёт спасения: в Подмосковье готовят новые меры для поддержки молодых кадров
ЮФО
Небо становится ближе: в краснодарском аэропорту официально приземлился новый перевозчик
ЮФО
Кубань против всех: сразу три города региона ворвались в топ самых желанных мест отдыха
ЮФО
Деловой туризм в Краснодарском крае пополняет биржу впечатлений: рост на 19% ощущается в каждой сфере
ЮФО
Счета аннулированы: севастопольский бизнес получил неожиданный подарок от городских властей
СКФО
История прямо под лопатой: маршрут газопровода в Чечне привел археологов к сенсационным данным
