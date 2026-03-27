Вес не уходит из-за лени: правда об эндокринной системе, которую часто искажают ради оправданий

Проблема избыточного веса в современном обществе чаще всего обусловлена дисбалансом между энергетической ценностью рациона и физической активностью, а не эндокринными патологиями. Несмотря на распространенное мнение о гормональной природе лишних килограммов, метаболические сбои диагностируются лишь у ограниченного числа пациентов. В рамках комплексного медицинского обследования специалисты обязательно проводят оценку функции щитовидной железы, а также уровней кортизола и пролактина.

Большинство случаев ожирения не связано с гормональными нарушениями, и даже при наличии вторичных причин физиологический дисбаланс остается доминирующим фактором, требующим прежде всего коррекции образа жизни. По словам эндокринолога Ильи Барсукова, эндокринные патологии провоцируют набор веса крайне редко.

"Если рассматривать все случаи ожирения, то гормонально обусловленные составляют максимум 3-4%. В некоторых ситуациях лишний вес действительно может быть вторичным по отношению к какому-либо заболеванию. Но таких случаев немного, и они встречаются редко. В абсолютном большинстве ситуаций причины связаны с превышением потребления калорий над их расходованием", — отметил Илья Барсуков.

Клиническая картина эндокринных расстройств, как правило, сопровождается специфическими симптомами, такими как изменение структуры волос, отечность лица при гипотиреозе или характерное перераспределение жировой ткани при повышенном уровне кортизола. Как подчеркивает специалист, при гиперпролактинемии часто наблюдаются дополнительные признаки, требующие немедленного медицинского вмешательства и детальной диагностики. У мужчин же набор массы часто сопровождается снижением уровня тестостерона, что формирует вторичный патологический круг, где ожирение дополнительно подавляет выработку мужских половых гормонов.

Женская физиология также подвержена влиянию гормональных колебаний, особенно в период менопаузы, когда метаболические процессы замедляются и накопление жировой ткани происходит значительно быстрее. Эксперты настаивают на необходимости прохождения обследований при наличии выраженного лишнего веса для исключения редких эндокринных патологий. Согласно рекомендациям врача, систематический подход к диагностике помогает не только выявить скрытые угрозы, но и разработать наиболее эффективную стратегию для долгосрочного снижения индекса массы тела.