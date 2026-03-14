Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Анализ прошлого
© freepik is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 12:51

Мысли путаются и вязнут в тумане: скрытый дефицит в организме лишает разум былой остроты

Гормональные нарушения замедляют метаболические процессы в головном мозге, провоцируя путаницу в мыслях, ухудшение памяти и снижение концентрации внимания. Биохимический дисбаланс влияет на центральную нервную систему, нарушая обработку информации и когнитивные функции. Разные гормоны регулируют специфические нейронные пути, определяя клиническую картину симптомов. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Одна из ключевых причин — дисфункция щитовидной железы, особенно при гипотиреозе, когда снижается синтез тиреоидных гормонов Т3 и Т4. Это тормозит обмен веществ во всем организме, включая мозг, вызывая заторможенность и когнитивные сбои. По словам врача-эндокринолога Антона Полякова, нейромедиаторы вроде серотонина, дофамина и ацетилхолина также страдают после инфекций, таких как COVID-19, или при хроническом стрессе с повышенным кортизолом, поражающим гиппокамп.

"При снижении функции щитовидной железы, например при гипотиреозе, уменьшается выработка гормонов Т3 и Т4. На этом фоне замедляются обменные процессы во всем организме, в том числе в головном мозге. Поэтому у человека могут появляться проблемы с памятью, снижаться концентрация внимания, может возникать ощущение заторможенности", — отметил Антон Поляков.

Коррекция гормонального баланса часто восстанавливает память и внимание, но при многофакторных причинах требуется комплексная терапия. Специалист подчеркивает важность своевременного обращения к врачу при новых симптомах.

Автор Марина Егорова
Марина Егорова — врач-терапевт (НГМУ) с 8-летним стажем. Эксперт по доказательной медицине, профилактике вирусных и сердечно-сосудистых заболеваний.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet