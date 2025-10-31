Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Отёчное лицо в зеркале
Отёчное лицо в зеркале
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 9:05

Тело кричит о помощи, но вы думаете, что устали: как понять, что сбились гормоны

Врач Алина Алкашева: резкие колебания веса и усталость могут быть признаками гормональных нарушений

Постоянная усталость, резкие перепады веса, бессонница или наоборот — сонливость без причины. Всё это может быть не просто следствием стресса или переутомления, а сигналом того, что в организме нарушился гормональный баланс. Как понять, что именно сбилось, чем это опасно и как вернуть внутреннее равновесие — разбираемся подробно.

Что такое гормональный сбой и почему он возникает

Гормоны — это химические посредники, которые управляют большинством процессов в организме: обменом веществ, настроением, сном, репродуктивной функцией. Когда хотя бы один из них выходит из равновесия, страдает вся система.

По словам эндокринологов, чаще всего нарушения связаны с работой щитовидной железы, надпочечников, гипофиза, яичников или поджелудочной железы. Именно эти органы отвечают за синтез основных гормонов, а сбои в их работе могут быть спровоцированы стрессом, хронической усталостью, нерегулярным питанием, вредными привычками и низкой физической активностью.

"К наиболее распространенным признакам гормональных нарушений относятся внезапные колебания массы тела — как необъяснимое похудение, так и быстрый набор веса, — сбои менструального цикла, снижение либидо, нарушения сна, дневная сонливость и перепады настроения без видимых причин. Также может наблюдаться гирсутизм — избыточное оволосение на лице, груди, спине или животе", — пояснила врач-эндокринолог Центра репродуктивного здоровья "СМ-Клиника" Алина Алкашева.

Как проявляется гормональный дисбаланс

Симптоматика зависит от того, какой именно гормон изменил свою концентрацию. Например, при проблемах с щитовидной железой может появляться чувство тревожности, дрожь, учащённое сердцебиение, повышенная потливость. При нарушении выработки инсулина — постоянная жажда и утомляемость. А при снижении уровня эстрогенов у женщин возможны перепады настроения, раздражительность и сбои цикла.

Нередко люди игнорируют такие сигналы, списывая их на стресс, недосып или авитаминоз. Но если симптомы становятся регулярными и мешают нормальной жизни, важно не откладывать визит к врачу.

Как диагностировать гормональный сбой

Эндокринологи советуют начинать с комплексного обследования. Оно включает:

  1. Лабораторные анализы крови на ключевые гормоны — щитовидные, половые, надпочечниковые.

  2. Инструментальные методы — УЗИ щитовидной железы и органов малого таза, МРТ гипофиза (по показаниям).

  3. Консультации узких специалистов — эндокринолога, гинеколога, иногда психотерапевта.

"Для постановки точного диагноза эндокринолог рекомендует пройти комплексное обследование, включающее лабораторные анализы на гормональные профили и инструментальную диагностику, которые назначит врач после обследования", — отметила Алина Алкашева.

Советы шаг за шагом: как восстановить гормональный баланс

  1. Скорректировать питание. Увеличить долю белка, овощей и цельнозерновых продуктов, отказаться от фастфуда и сладких напитков.

  2. Наладить сон. Засыпать и просыпаться в одно и то же время, избегать гаджетов перед сном.

  3. Повысить физическую активность. Достаточно хотя бы 30 минут ходьбы или йоги ежедневно.

  4. Снизить уровень стресса. Помогают дыхательные практики, медитации, расслабляющие ванны с эфирными маслами.

  5. Регулярно проходить профилактические осмотры.

"Профилактика включает сбалансированное питание, достаточный сон, регулярную физическую активность и контроль эмоционального состояния. Не менее важно проходить профилактические осмотры у гинеколога и эндокринолога, чтобы вовремя выявить возможные нарушения и скорректировать их", — резюмировала Алина Алкашева.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Самолечение и бесконтрольный приём гормональных препаратов.
    Последствие: Нарушение естественной выработки гормонов, зависимость от препаратов.
    Альтернатива: Принимать лекарства только по назначению врача, соблюдать дозировки и контролировать анализы.

  • Ошибка: Игнорирование симптомов.
    Последствие: Переход заболевания в хроническую форму, бесплодие.
    Альтернатива: Обратиться к специалисту при первых признаках недомогания.

  • Ошибка: Диеты и голодовки.
    Последствие: Нарушение обмена веществ.
    Альтернатива: Сбалансированный рацион с витаминами и минералами (особенно магнием, йодом, цинком).

А что если ничего не делать?

Если гормональные нарушения игнорировать, организм постепенно теряет способность самостоятельно регулировать обмен веществ, что может привести к серьёзным последствиям: диабету, ожирению, нарушению репродуктивной функции и проблемам с сердцем. В некоторых случаях развивается синдром хронической усталости, апатия и депрессия.

Плюсы и минусы методов лечения

Метод Плюсы Минусы
Медикаментозная терапия Быстрый эффект, восстановление гормонального уровня Возможные побочные эффекты, необходимость контроля
Фитотерапия и добавки Мягкое воздействие, меньше противопоказаний Эффект проявляется медленнее
Образ жизни (сон, питание, спорт) Безопасно, улучшает общее состояние Требует дисциплины и времени

Мифы и правда

Миф 1. Гормональные сбои случаются только у женщин.
Правда: Нарушения гормонального фона встречаются и у мужчин — например, при дефиците тестостерона.

Миф 2. Приём гормонов всегда приводит к набору веса.
Правда: При правильно подобранной терапии вес может, наоборот, нормализоваться.

Миф 3. Гормональный сбой невозможно вылечить.
Правда: При своевременной диагностике и коррекции большинство нарушений обратимы.

FAQ

Как понять, что нужен эндокринолог?
Если наблюдаются хроническая усталость, колебания веса, проблемы со сном или настроением — стоит сдать базовые анализы и проконсультироваться со специалистом.

Можно ли восстановить гормональный баланс без лекарств?
Иногда — да. При лёгких нарушениях достаточно наладить питание, сон и уровень физической активности.

Сколько длится лечение?
Всё индивидуально: от нескольких недель до нескольких месяцев в зависимости от диагноза и выбранной терапии.

