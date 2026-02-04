Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 18:38

Голова теряет густоту тихо и без боли: возраст включает механизм, который нельзя увидеть в зеркале

Возрастное поредение волос часто пытаются объяснить внешними причинами — неудачным уходом, частой сменой шампуней или агрессивными процедурами. Однако реальный механизм этого процесса связан с изменениями, которые происходят в организме гораздо глубже. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на комментарий врача-дерматолога, косметолога и трихолога Татьяны Егоровой.

Специалист обращает внимание: с годами волосяные фолликулы теряют устойчивость к физиологическим нагрузкам, а сами волосы становятся более чувствительными к гормональным колебаниям. Особенно заметно это проявляется у женщин после 45-50 лет, когда в организме запускаются естественные возрастные перестройки.

Как гормоны влияют на волосы у женщин

По словам Татьяны Егоровой, у женщин выпадение волос чаще всего связано с периодом менопаузы и постменопаузы. В это время происходит снижение уровня эстрогенов, которые ранее поддерживали нормальное питание и жизненный цикл волосяных фолликулов. На этом фоне усиливается влияние андрогенов.

Изменение гормонального баланса напрямую отражается на состоянии кожи головы и корней волос. Фолликулы постепенно ослабевают, нарушается их кровоснабжение, а фаза роста волос укорачивается. В результате волосы истончаются и начинают выпадать активнее, чем в репродуктивном возрасте.

"С возрастом наблюдается усиленное выпадение волос, особенно у женщин в период менопаузы и постменопаузы. Это связано с изменением гормонального баланса — снижением уровня эстрогенов и относительным преобладанием андрогенов. Под их воздействием изменяется питание волосяных фолликулов, что приводит к их ослаблению и постепенному выпадению волос", — пояснила врач-дерматолог.

Почему мужчины теряют волосы иначе

У мужчин механизм выпадения волос, как правило, имеет другую природу. Татьяна Егорова отмечает, что в большинстве случаев речь идёт о наследственной андрогенетической алопеции. При этом состоянии волосяные фолликулы генетически чувствительны к действию андрогенов.

Если в семье по мужской линии наблюдалась ранняя или выраженная потеря волос, риск столкнуться с этой проблемой значительно возрастает. Полностью остановить процесс крайне сложно, поскольку он заложен на уровне генетики и гормональной регуляции.

Врач подчёркивает, что современная медицина позволяет частично компенсировать последствия андрогенетической алопеции. Речь идёт прежде всего о методах трансплантации волос, которые при правильном подборе и соблюдении рекомендаций дают выраженный эстетический эффект и улучшают внешний вид.

Роль профилактики и скрытых дефицитов

Отдельное внимание специалист уделяет профилактике возрастного выпадения волос. По словам Егоровой, состояние фолликулов напрямую зависит от общего обмена веществ и уровня ключевых микроэлементов в организме. Дефицит белка, железа и витаминов группы B может усиливать потерю волос независимо от пола.

Врач рекомендует контролировать показатели ферритина, фолиевой кислоты и витамина B12, а также обращать внимание на хронический стресс, который способен усугублять гормональные и обменные нарушения. При появлении первых признаков истончения или усиленного выпадения волос целесообразно пройти лабораторный чекап и при необходимости обратиться к профильному специалисту для коррекции выявленных отклонений.

Автор Алексей Поляков
Алексей Поляков — врач-терапевт (КГМУ) с 14-летним опытом. Эксперт по общей практике, ранней диагностике и доказательной медицине. Экс-заведующий отделением.

