Пила таблетки годами — и даже не догадывалась, чем это грозит: новое исследование заставило насторожиться

Учёные издания JAMA Oncology опубликовали результаты крупнейшего на сегодняшний день анализа, включившего данные более 2 миллионов женщин. Исследователи обнаружили, что использование гормональных контрацептивов действительно связано с повышенным риском развития рака груди, особенно у тех, кто принимает препараты на основе только одного гормона — прогестина.

Женщины, принимавшие таблетки с дезогестрелом (формой прогестерона), имели на 21 % больший риск развития рака молочной железы. Те, кто использовал комбинированные таблетки (эстроген + прогестин), — примерно на 12 % выше, чем у тех, кто не пользовался контрацепцией.

"Вывод о том, что дезогестрел может увеличивать риск больше, чем другие формы прогестина, — новое и важное открытие", — отметили авторы исследования.

Почему риск различается

Исследователи считают, что наличие эстрогена в комбинированных таблетках может смягчать вредное воздействие прогестинов на ткань груди. Это может объяснить, почему риск для женщин, принимающих двухкомпонентные препараты, ниже.

Мини-пили, или таблетки, содержащие только прогестин, действуют иначе:

сгущают цервикальную слизь, препятствуя прохождению сперматозоидов;

подавляют овуляцию;

истончают слизистую оболочку матки, мешая прикреплению оплодотворённой яйцеклетки.

Комбинированные таблетки обеспечивают тот же эффект, но при этом содержат эстроген, который, по мнению специалистов, снижает риск некоторых побочных последствий.

Таблица сравнения: мини-пили и комбинированные таблетки

Характеристика Мини-пили (только прогестин) Комбинированные таблетки (эстроген + прогестин) Основное действие Блокировка овуляции, утолщение слизи Блокировка овуляции, стабилизация гормонов Состав 1 гормон (дезогестрел или норгестрел) 2 гормона (эстроген и прогестин) Риск рака груди +21 % +12 % Другие преимущества Можно принимать при противопоказаниях к эстрогену Более предсказуемый цикл Уровень исследований Менее изучены Наиболее исследованы

Почему важно не паниковать

Авторы подчёркивают: несмотря на выявленные риски, абсолютное увеличение вероятности рака молочной железы остаётся низким, а польза контрацепции всё ещё значительна.

"Эти данные нужно рассматривать в контексте хорошо известных преимуществ — предотвращения нежелательной беременности и защиты от некоторых видов рака", — говорится в отчёте.

Ключевые положительные эффекты гормональных контрацептивов:

предотвращение нежелательной беременности (снижение материнской смертности и осложнений);

защита от рака яичников и рака эндометрия;

стабилизация менструального цикла;

уменьшение симптомов ПМС и эндометриоза.

Что говорят врачи

Медики советуют не прекращать приём таблеток самостоятельно, а обсудить ситуацию со своим гинекологом. Решение должно приниматься индивидуально, с учётом возраста, семейной истории заболеваний и личных предпочтений.

"Контрацепция должна подбираться под человека, а не под статистику, — подчеркнула эндокринолог Екатерина Беляева. — Риски есть, но они сопоставимы с другими факторами, влияющими на здоровье — образом жизни, питанием, уровнем стресса".

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: резко отменить приём таблеток без консультации.

Последствие: гормональный сбой, сбитый цикл, нежелательная беременность.

Альтернатива: обсудить безопасную схему отмены с врачом.

резко отменить приём таблеток без консультации. гормональный сбой, сбитый цикл, нежелательная беременность. обсудить безопасную схему отмены с врачом. Ошибка: выбирать контрацепцию по отзывам.

Последствие: повышение риска побочных эффектов.

Альтернатива: подобрать препарат после анализов и оценки рисков.

выбирать контрацепцию по отзывам. повышение риска побочных эффектов. подобрать препарат после анализов и оценки рисков. Ошибка: игнорировать профилактические осмотры.

Последствие: позднее выявление новообразований.

Альтернатива: ежегодная маммография или УЗИ груди после 35 лет.

Как снизить возможные риски

Регулярно проходите обследования - раз в год делайте маммографию или УЗИ. Следите за весом и питанием - ожирение повышает гормональные риски. Ограничьте алкоголь и курение - они усиливают действие прогестинов. Сократите длительность непрерывного приёма - делайте перерывы по рекомендации врача. Выбирайте низкодозированные препараты - современные формулы безопаснее старых.

Плюсы и минусы гормональных контрацептивов

Плюсы Минусы Защищают от беременности Возможное увеличение риска рака груди Снижают риск рака яичников и эндометрия Могут вызывать гормональные побочные эффекты Регулируют цикл и уменьшают боль Не подходят при некоторых заболеваниях Уменьшают акне и ПМС Требуют контроля врача

FAQ

Стоит ли прекращать приём таблеток из-за риска?

Нет, если препарат подобран правильно. Решение нужно принимать вместе с гинекологом.

Насколько велик риск?

По данным JAMA Oncology, относительное увеличение — 12-21 %, но абсолютный риск остаётся низким.

Какая альтернатива гормональным таблеткам?

Барьерные методы (презервативы), ВМС без гормонов, календарный метод, стерилизация (при медпоказаниях).

Мифы и правда

Миф: гормональные таблетки вызывают рак у всех.

Правда: риск повышается незначительно и зависит от длительности приёма.

гормональные таблетки вызывают рак у всех. риск повышается незначительно и зависит от длительности приёма. Миф: дезогестрел — безопасный, потому что "мягкий".

Правда: новое исследование показало, что он может быть даже рискованнее некоторых других прогестинов.

дезогестрел — безопасный, потому что "мягкий". новое исследование показало, что он может быть даже рискованнее некоторых других прогестинов. Миф: отказаться от гормонов — единственный выход.

Правда: современные низкодозированные препараты можно принимать годами под контролем врача.

Интересные факты

Первые противозачаточные таблетки появились в 1960 году — и сразу вызвали волну дебатов о безопасности. После прекращения приёма таблеток повышенный риск рака груди постепенно исчезает в течение 5 лет.

Исторический контекст

С момента появления первых оральных контрацептивов медицина постоянно искала баланс между эффективностью и безопасностью. Если в 1970-х таблетки содержали в 4-5 раз больше гормонов, то современные формулы минимизируют дозу и риски. Новые исследования, включая работу JAMA Oncology, помогают врачам уточнять этот баланс, чтобы сделать выбор женщин более осознанным и персонализированным.