Пила таблетки годами — и даже не догадывалась, чем это грозит: новое исследование заставило насторожиться
Учёные издания JAMA Oncology опубликовали результаты крупнейшего на сегодняшний день анализа, включившего данные более 2 миллионов женщин. Исследователи обнаружили, что использование гормональных контрацептивов действительно связано с повышенным риском развития рака груди, особенно у тех, кто принимает препараты на основе только одного гормона — прогестина.
Женщины, принимавшие таблетки с дезогестрелом (формой прогестерона), имели на 21 % больший риск развития рака молочной железы. Те, кто использовал комбинированные таблетки (эстроген + прогестин), — примерно на 12 % выше, чем у тех, кто не пользовался контрацепцией.
"Вывод о том, что дезогестрел может увеличивать риск больше, чем другие формы прогестина, — новое и важное открытие", — отметили авторы исследования.
Почему риск различается
Исследователи считают, что наличие эстрогена в комбинированных таблетках может смягчать вредное воздействие прогестинов на ткань груди. Это может объяснить, почему риск для женщин, принимающих двухкомпонентные препараты, ниже.
Мини-пили, или таблетки, содержащие только прогестин, действуют иначе:
- сгущают цервикальную слизь, препятствуя прохождению сперматозоидов;
- подавляют овуляцию;
- истончают слизистую оболочку матки, мешая прикреплению оплодотворённой яйцеклетки.
Комбинированные таблетки обеспечивают тот же эффект, но при этом содержат эстроген, который, по мнению специалистов, снижает риск некоторых побочных последствий.
Таблица сравнения: мини-пили и комбинированные таблетки
|
Характеристика
|
Мини-пили (только прогестин)
|
Комбинированные таблетки (эстроген + прогестин)
|
Основное действие
|
Блокировка овуляции, утолщение слизи
|
Блокировка овуляции, стабилизация гормонов
|
Состав
|
1 гормон (дезогестрел или норгестрел)
|
2 гормона (эстроген и прогестин)
|
Риск рака груди
|
+21 %
|
+12 %
|
Другие преимущества
|
Можно принимать при противопоказаниях к эстрогену
|
Более предсказуемый цикл
|
Уровень исследований
|
Менее изучены
|
Наиболее исследованы
Почему важно не паниковать
Авторы подчёркивают: несмотря на выявленные риски, абсолютное увеличение вероятности рака молочной железы остаётся низким, а польза контрацепции всё ещё значительна.
"Эти данные нужно рассматривать в контексте хорошо известных преимуществ — предотвращения нежелательной беременности и защиты от некоторых видов рака", — говорится в отчёте.
Ключевые положительные эффекты гормональных контрацептивов:
- предотвращение нежелательной беременности (снижение материнской смертности и осложнений);
- защита от рака яичников и рака эндометрия;
- стабилизация менструального цикла;
- уменьшение симптомов ПМС и эндометриоза.
Что говорят врачи
Медики советуют не прекращать приём таблеток самостоятельно, а обсудить ситуацию со своим гинекологом. Решение должно приниматься индивидуально, с учётом возраста, семейной истории заболеваний и личных предпочтений.
"Контрацепция должна подбираться под человека, а не под статистику, — подчеркнула эндокринолог Екатерина Беляева. — Риски есть, но они сопоставимы с другими факторами, влияющими на здоровье — образом жизни, питанием, уровнем стресса".
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: резко отменить приём таблеток без консультации.
Последствие: гормональный сбой, сбитый цикл, нежелательная беременность.
Альтернатива: обсудить безопасную схему отмены с врачом.
- Ошибка: выбирать контрацепцию по отзывам.
Последствие: повышение риска побочных эффектов.
Альтернатива: подобрать препарат после анализов и оценки рисков.
- Ошибка: игнорировать профилактические осмотры.
Последствие: позднее выявление новообразований.
Альтернатива: ежегодная маммография или УЗИ груди после 35 лет.
Как снизить возможные риски
- Регулярно проходите обследования - раз в год делайте маммографию или УЗИ.
- Следите за весом и питанием - ожирение повышает гормональные риски.
- Ограничьте алкоголь и курение - они усиливают действие прогестинов.
- Сократите длительность непрерывного приёма - делайте перерывы по рекомендации врача.
- Выбирайте низкодозированные препараты - современные формулы безопаснее старых.
Плюсы и минусы гормональных контрацептивов
|
Плюсы
|
Минусы
|
Защищают от беременности
|
Возможное увеличение риска рака груди
|
Снижают риск рака яичников и эндометрия
|
Могут вызывать гормональные побочные эффекты
|
Регулируют цикл и уменьшают боль
|
Не подходят при некоторых заболеваниях
|
Уменьшают акне и ПМС
|
Требуют контроля врача
FAQ
Стоит ли прекращать приём таблеток из-за риска?
Нет, если препарат подобран правильно. Решение нужно принимать вместе с гинекологом.
Насколько велик риск?
По данным JAMA Oncology, относительное увеличение — 12-21 %, но абсолютный риск остаётся низким.
Какая альтернатива гормональным таблеткам?
Барьерные методы (презервативы), ВМС без гормонов, календарный метод, стерилизация (при медпоказаниях).
Мифы и правда
- Миф: гормональные таблетки вызывают рак у всех.
Правда: риск повышается незначительно и зависит от длительности приёма.
- Миф: дезогестрел — безопасный, потому что "мягкий".
Правда: новое исследование показало, что он может быть даже рискованнее некоторых других прогестинов.
- Миф: отказаться от гормонов — единственный выход.
Правда: современные низкодозированные препараты можно принимать годами под контролем врача.
Интересные факты
- Первые противозачаточные таблетки появились в 1960 году — и сразу вызвали волну дебатов о безопасности.
- После прекращения приёма таблеток повышенный риск рака груди постепенно исчезает в течение 5 лет.
Исторический контекст
С момента появления первых оральных контрацептивов медицина постоянно искала баланс между эффективностью и безопасностью. Если в 1970-х таблетки содержали в 4-5 раз больше гормонов, то современные формулы минимизируют дозу и риски. Новые исследования, включая работу JAMA Oncology, помогают врачам уточнять этот баланс, чтобы сделать выбор женщин более осознанным и персонализированным.
