Женщина на приеме у гинеколога
Марина Егорова Опубликована сегодня в 16:01

Гормональная контрацепция не только защищает, но и лечит? Вот что нужно знать, чтобы не упустить шанс

Гормональная контрацепция лечит некоторые виды бесплодия — врач Ерофеева

Гормональная контрацепция не только безопасна для репродуктивного здоровья, но и может быть полезной в лечении некоторых видов бесплодия и гормональных нарушений. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ, старший преподаватель медицинского факультета университета Синергия Любовь Ерофеева.

Гормональная контрацепция и бесплодие

Существующее убеждение о том, что гормональные контрацептивы могут привести к бесплодию, не имеет научных оснований. На практике эти препараты часто назначают для восстановления функции яичников, нормализации менструального цикла и снижения воспалительных процессов в организме.

"Гормональная контрацепция — это препараты короткого действия, которые полностью выводятся из организма в течение суток. Они не накапливаются и не могут повлиять на возможность забеременеть в будущем. Напротив, при некоторых формах гормонального бесплодия такие средства помогают восстановить овуляцию и наладить работу яичников", — пояснила Ерофеева.

Таким образом, гормональные контрацептивы не только не вредят репродуктивной функции, но и способствуют её улучшению при некоторых заболеваниях.

Лечебные свойства контрацептивов

Современные гормональные контрацептивы выполняют не только защитную функцию, но и помогают в лечении различных заболеваний. Они уменьшают кровопотери, снимают болезненные ощущения и снижают выраженность предменструального синдрома. Также было доказано, что правильное и длительное применение таких средств снижает вероятность развития онкологических заболеваний, связанных с женской репродуктивной системой.

"У таких препаратов широкий спектр лечебных эффектов — от нормализации менструального цикла до снижения риска опухолей яичников и эндометрия. Контрацепция помогает женщине жить без хронических болей, улучшает самочувствие и защищает от многих проблем, которые мешают вести полноценную жизнь", — отметила Ерофеева.

Важность консультации с врачом

Несмотря на все преимущества, Ерофеева подчеркнула, что контрацептивы нельзя подбирать самостоятельно. Только опытный гинеколог может учесть возраст, гормональный статус, состояние сосудов и другие индивидуальные особенности пациента. Специалист определяет оптимальный тип и дозировку препарата для максимальной эффективности контрацепции. Важно помнить, что неправильный выбор препарата может привести к недостаточной защите или побочным эффектам.

