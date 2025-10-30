Лицо опадает не из-за возраста: враг упругой кожи прячется внутри
Гормональные изменения — естественная часть жизни, которая влияет не только на настроение и энергию, но и на состояние кожи. Со временем и у мужчин, и у женщин кожа может терять упругость, становиться более тонкой и склонной к обвисанию. Причина кроется не только в возрасте или внешних факторах, но и в изменении уровня гормонов, отвечающих за выработку коллагена и эластина.
Как гормоны формируют внешний облик кожи
Кожа — живой орган, постоянно реагирующий на внутренние и внешние процессы. На её состояние влияют питание, уровень стресса, качество сна, уходовые привычки и, конечно, гормональный фон. Врач внутренней медицины и специалист по долголетию Анант Винджамури объясняет, что гормоны напрямую определяют, насколько плотной и эластичной будет кожа.
"Большая часть дряблости кожи, с которой сталкиваются люди, особенно женщины после сорока, вероятно, связана с гормонами", — отметил врач внутренней медицины Анант Винджамури.
Чтобы кожа выглядела здоровой, важно, чтобы коллаген и внеклеточный матрикс — её каркас — оставались в хорошем состоянии. Именно здесь ключевую роль играют гормоны, регулирующие процессы обновления и восстановления тканей.
Роль эстрогена, тестостерона и прогестерона
Гормоны — не единая система, а целая сеть взаимосвязей. Эстроген, тестостерон, андрогены и прогестерон влияют на кожу по-разному. Например, эстроген стимулирует выработку коллагена и гиалуроновой кислоты, улучшает барьерную функцию и способствует заживлению. Когда его уровень снижается, кожа становится суше и теряет упругость.
"Эстроген связан с выработкой коллагена, увеличением толщины кожи и увлажнённостью", — пояснила сертифицированный дерматолог Кира Барр.
Тестостерон, напротив, отвечает за плотность и эластичность дермы, но его избыток может вызывать избыточную выработку кожного сала и появление воспалений. Прогестерон помогает коже удерживать влагу и поддерживать тонус, а при его дефиците кожа выглядит тусклой и обезвоженной.
Гормональные фазы и изменения кожи
Женщины: менопауза и спад эстрогена
Во время менопаузы уровень эстрогена резко падает, и в течение первых пяти лет после её наступления женщины теряют до 30% коллагена. Это отражается на структуре кожи — она становится менее плотной, появляются морщины и провисания.
Кроме того, снижается уровень гиалуроновой кислоты, которая отвечает за удержание влаги. В результате кожа теряет свежесть и способность восстанавливаться после стресса или травм.
Снижение эстрогена также связано с нарушением микроциркуляции: клетки кожи получают меньше кислорода и питательных веществ, что усиливает признаки старения.
Мужчины: андрогенный спад и снижение тестостерона
Мужчины тоже сталкиваются с возрастными гормональными изменениями — так называемой андропаузой. Обычно она наступает к 50 годам и сопровождается постепенным снижением тестостерона.
"Мужчины также подвергаются гормональным изменениям", — подчеркнул Анант Винджамури.
Недостаток тестостерона приводит к снижению плотности кожи, уменьшению толщины дермы и потере эластичности. У некоторых мужчин эти изменения сопровождаются повышенной чувствительностью кожи и более выраженным старением в области шеи и глаз.
Внешние и внутренние союзники кожи
Чтобы поддержать здоровье кожи в период гормональных колебаний, важно действовать комплексно. Наряду с косметическим уходом, значительную роль играет образ жизни и питание.
- Солнцезащита. Ультрафиолет разрушает коллаген, поэтому использование кремов с SPF должно стать ежедневной привычкой.
- Витамин С и ретинол. Эти вещества активируют синтез коллагена и защищают клетки от оксидативного стресса.
- Коллагеновые добавки. Научные исследования подтверждают, что регулярное употребление гидролизованного коллагена помогает улучшить упругость и гладкость кожи.
- Антистресс-практики. Медитация, дыхательные упражнения и полноценный сон снижают уровень кортизола — гормона, разрушающего коллаген.
- Белковое питание. Продукты, богатые аминокислотами (рыба, яйца, бобовые), обеспечивают строительный материал для кожи.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: пренебрежение солнцезащитой даже зимой.
Последствие: фотостарение, появление пигментных пятен и разрушение коллагена.
Альтернатива: ежедневный крем с SPF 30+, подходящий по типу кожи.
- Ошибка: диета с высоким содержанием сахара и обработанных продуктов.
Последствие: гликация белков и ускоренное старение.
Альтернатива: питание с акцентом на антиоксиданты — овощи, зелень, ягоды.
- Ошибка: частое использование агрессивных средств для умывания.
Последствие: повреждение липидного барьера и сухость.
Альтернатива: мягкие очищающие гели с керамидами или аминокислотами.
А что если поддерживать гормональный баланс естественно?
Даже без гормональной терапии можно помогать организму восстанавливаться. Сон, умеренная физическая активность и регулярные приёмы пищи с достаточным количеством белка и жиров улучшают выработку гормонов.
Кроме того, регулярные визиты к эндокринологу и дерматологу помогут вовремя отследить изменения и скорректировать уход. Женщинам в период менопаузы полезно обсудить с врачом возможность мягкой заместительной терапии или фитогормонов, а мужчинам — проверять уровень тестостерона и состояние обмена веществ.
Таблица: плюсы и минусы способов поддержки кожи
|
Метод
|
Плюсы
|
Минусы
|
Солнцезащитный крем
|
Защищает от фотостарения
|
Требует ежедневного использования
|
Ретинол
|
Стимулирует обновление клеток
|
Может вызывать сухость
|
Коллагеновые добавки
|
Поддерживают упругость кожи
|
Эффект проявляется не сразу
|
Витамин С
|
Усиливает синтез коллагена
|
Нестабилен в открытых флаконах
|
Гормональная терапия
|
Восстанавливает баланс
|
Требует контроля врача
FAQ
Как понять, что кожа теряет коллаген?
Она становится тоньше, менее упругой, появляются заломы и мелкие морщины.
Можно ли восстановить эластичность без гормонов?
Да, регулярный уход с антивозрастными средствами и правильное питание помогают улучшить состояние кожи.
Что выбрать: косметику или добавки?
Лучше сочетать оба подхода — уход извне и поддержку изнутри дают лучший результат.
Мифы и правда
- Миф: только женщины страдают от обвисшей кожи из-за гормонов.
Правда: мужчины также испытывают гормональные изменения, влияющие на коллаген.
- Миф: коллаген в кремах полностью восстанавливает кожу.
Правда: молекула коллагена слишком велика, чтобы проникать глубоко; важнее стимулировать собственную выработку.
- Миф: после менопаузы невозможно вернуть упругость коже.
Правда: современные средства, питание и добавки значительно улучшают внешний вид кожи.
