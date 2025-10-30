Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 16:34

Лицо опадает не из-за возраста: враг упругой кожи прячется внутри

Гормональные колебания влияют на плотность, увлажнённость и упругость кожи не меньше, чем возраст

Гормональные изменения — естественная часть жизни, которая влияет не только на настроение и энергию, но и на состояние кожи. Со временем и у мужчин, и у женщин кожа может терять упругость, становиться более тонкой и склонной к обвисанию. Причина кроется не только в возрасте или внешних факторах, но и в изменении уровня гормонов, отвечающих за выработку коллагена и эластина.

Как гормоны формируют внешний облик кожи

Кожа — живой орган, постоянно реагирующий на внутренние и внешние процессы. На её состояние влияют питание, уровень стресса, качество сна, уходовые привычки и, конечно, гормональный фон. Врач внутренней медицины и специалист по долголетию Анант Винджамури объясняет, что гормоны напрямую определяют, насколько плотной и эластичной будет кожа.

"Большая часть дряблости кожи, с которой сталкиваются люди, особенно женщины после сорока, вероятно, связана с гормонами", — отметил врач внутренней медицины Анант Винджамури.

Чтобы кожа выглядела здоровой, важно, чтобы коллаген и внеклеточный матрикс — её каркас — оставались в хорошем состоянии. Именно здесь ключевую роль играют гормоны, регулирующие процессы обновления и восстановления тканей.

Роль эстрогена, тестостерона и прогестерона

Гормоны — не единая система, а целая сеть взаимосвязей. Эстроген, тестостерон, андрогены и прогестерон влияют на кожу по-разному. Например, эстроген стимулирует выработку коллагена и гиалуроновой кислоты, улучшает барьерную функцию и способствует заживлению. Когда его уровень снижается, кожа становится суше и теряет упругость.

"Эстроген связан с выработкой коллагена, увеличением толщины кожи и увлажнённостью", — пояснила сертифицированный дерматолог Кира Барр.

Тестостерон, напротив, отвечает за плотность и эластичность дермы, но его избыток может вызывать избыточную выработку кожного сала и появление воспалений. Прогестерон помогает коже удерживать влагу и поддерживать тонус, а при его дефиците кожа выглядит тусклой и обезвоженной.

Гормональные фазы и изменения кожи

Женщины: менопауза и спад эстрогена

Во время менопаузы уровень эстрогена резко падает, и в течение первых пяти лет после её наступления женщины теряют до 30% коллагена. Это отражается на структуре кожи — она становится менее плотной, появляются морщины и провисания.

Кроме того, снижается уровень гиалуроновой кислоты, которая отвечает за удержание влаги. В результате кожа теряет свежесть и способность восстанавливаться после стресса или травм.

Снижение эстрогена также связано с нарушением микроциркуляции: клетки кожи получают меньше кислорода и питательных веществ, что усиливает признаки старения.

Мужчины: андрогенный спад и снижение тестостерона

Мужчины тоже сталкиваются с возрастными гормональными изменениями — так называемой андропаузой. Обычно она наступает к 50 годам и сопровождается постепенным снижением тестостерона.

"Мужчины также подвергаются гормональным изменениям", — подчеркнул Анант Винджамури.

Недостаток тестостерона приводит к снижению плотности кожи, уменьшению толщины дермы и потере эластичности. У некоторых мужчин эти изменения сопровождаются повышенной чувствительностью кожи и более выраженным старением в области шеи и глаз.

Внешние и внутренние союзники кожи

Чтобы поддержать здоровье кожи в период гормональных колебаний, важно действовать комплексно. Наряду с косметическим уходом, значительную роль играет образ жизни и питание.

  1. Солнцезащита. Ультрафиолет разрушает коллаген, поэтому использование кремов с SPF должно стать ежедневной привычкой.
  2. Витамин С и ретинол. Эти вещества активируют синтез коллагена и защищают клетки от оксидативного стресса.
  3. Коллагеновые добавки. Научные исследования подтверждают, что регулярное употребление гидролизованного коллагена помогает улучшить упругость и гладкость кожи.
  4. Антистресс-практики. Медитация, дыхательные упражнения и полноценный сон снижают уровень кортизола — гормона, разрушающего коллаген.
  5. Белковое питание. Продукты, богатые аминокислотами (рыба, яйца, бобовые), обеспечивают строительный материал для кожи.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: пренебрежение солнцезащитой даже зимой.
    Последствие: фотостарение, появление пигментных пятен и разрушение коллагена.
    Альтернатива: ежедневный крем с SPF 30+, подходящий по типу кожи.
  • Ошибка: диета с высоким содержанием сахара и обработанных продуктов.
    Последствие: гликация белков и ускоренное старение.
    Альтернатива: питание с акцентом на антиоксиданты — овощи, зелень, ягоды.
  • Ошибка: частое использование агрессивных средств для умывания.
    Последствие: повреждение липидного барьера и сухость.
    Альтернатива: мягкие очищающие гели с керамидами или аминокислотами.

А что если поддерживать гормональный баланс естественно?

Даже без гормональной терапии можно помогать организму восстанавливаться. Сон, умеренная физическая активность и регулярные приёмы пищи с достаточным количеством белка и жиров улучшают выработку гормонов.

Кроме того, регулярные визиты к эндокринологу и дерматологу помогут вовремя отследить изменения и скорректировать уход. Женщинам в период менопаузы полезно обсудить с врачом возможность мягкой заместительной терапии или фитогормонов, а мужчинам — проверять уровень тестостерона и состояние обмена веществ.

Таблица: плюсы и минусы способов поддержки кожи

Метод

Плюсы

Минусы

Солнцезащитный крем

Защищает от фотостарения

Требует ежедневного использования

Ретинол

Стимулирует обновление клеток

Может вызывать сухость

Коллагеновые добавки

Поддерживают упругость кожи

Эффект проявляется не сразу

Витамин С

Усиливает синтез коллагена

Нестабилен в открытых флаконах

Гормональная терапия

Восстанавливает баланс

Требует контроля врача

FAQ

Как понять, что кожа теряет коллаген?
Она становится тоньше, менее упругой, появляются заломы и мелкие морщины.

Можно ли восстановить эластичность без гормонов?
Да, регулярный уход с антивозрастными средствами и правильное питание помогают улучшить состояние кожи.

Что выбрать: косметику или добавки?
Лучше сочетать оба подхода — уход извне и поддержку изнутри дают лучший результат.

Мифы и правда

  • Миф: только женщины страдают от обвисшей кожи из-за гормонов.
    Правда: мужчины также испытывают гормональные изменения, влияющие на коллаген.
  • Миф: коллаген в кремах полностью восстанавливает кожу.
    Правда: молекула коллагена слишком велика, чтобы проникать глубоко; важнее стимулировать собственную выработку.
  • Миф: после менопаузы невозможно вернуть упругость коже.
    Правда: современные средства, питание и добавки значительно улучшают внешний вид кожи.

