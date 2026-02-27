Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Молодая женщина с измерительной лентой на кухне
Молодая женщина с измерительной лентой на кухне
Александр Соколов Опубликована сегодня в 17:17

Сладости на глюкозе — ловушка для голода: как гормональный ответ портит все усилия в похудении

Эффективное похудение требует не только дефицита калорий, но и внимания к биохимическому составу продуктов, влияющему на гормональный баланс. Скачки инсулина от простых углеводов провоцируют быстрый голод, даже при строгом контроле энергии. Важны макро и микроэлементы, витамины для поддержания метаболизма и тканевого синтеза. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Диетолог Елена Сюракшина, эндокринолог и эксперт Роскачества, объяснила, что конфеты на основе глюкозы резко повышают инсулин, нагружая поджелудочную железу и печень. Белковые продукты, напротив, обеспечивают длительное насыщение без пиковых гормональных всплесков. Они способствуют синтезу коллагена и укреплению соединительных тканей.

"Если ориентироваться только на калорийность и, например, есть конфеты, состоящие преимущественно из глюкозы, это приведет к резкому повышению уровня инсулина и быстрому возвращению чувства голода. Человек будет вынужден ограничивать себя из-за лимита калорий, однако гормональный ответ организма уже произошел. Такая нагрузка на поджелудочную железу и печень неблагоприятна", — отметила Елена Сюракшина.

По словам специалиста, курица или аналогичные белки замедляют возвращение голода и поддерживают антропологические аспекты питания, эволюционно адаптированные к полноценным рационам. Сладости и фастфуд лишают организм питательных веществ, вредя не только фигуре, но и общему здоровью. Антропология подчеркивает: сбалансированный рацион — ключ к устойчивой стройности.

Автор Александр Соколов
Александр Соколов — диетолог, мед. образование, опыт 15 лет. Эксперт в нутрициологии, лечебном питании и профилактике метаболических нарушений.
