Чистка кухонной вытяжки
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 13:16

Чистая вытяжка без усилий: лучшие способы избавиться от жира и запаха

Уксус, сода и кислородный отбеливатель помогут быстро отмыть вытяжку

Кухонная вытяжка — один из тех приборов, о котором вспоминают только тогда, когда она перестаёт справляться со своей задачей. Между тем именно на её фильтрах и корпусе оседают жир, копоть и пыль, а значит, регулярная чистка нужна не реже, чем духовке или плите. Загрязнённая вытяжка не только хуже втягивает воздух, но и источает неприятный запах. К счастью, вернуть ей первозданную чистоту можно простыми и безопасными способами.

Почему важно чистить вытяжку

Жировой налёт мешает нормальной циркуляции воздуха, увеличивает нагрузку на мотор и делает прибор громче. Со временем вытяжка начинает хуже удалять пар и запахи, а на кухне появляется липкий налёт. При регулярном уходе устройство прослужит дольше и не потребует дорогостоящего ремонта.

Чистка с кислородным отбеливателем

Один из самых простых и действенных способов — использование кислородного отбеливателя. Это средство активно растворяет жир и копоть, не повреждая металл.

  1. Снимите решётку или фильтр вытяжки.
  2. Наполните глубокую ёмкость кипятком.
  3. Добавьте пару столовых ложек порошка с кислородом.
  4. Опустите решётку на 30-40 минут.
  5. После остывания воды протрите губкой и промойте под проточной водой.

Эта методика особенно эффективна для металлических фильтров и решёток из нержавеющей стали.

Парогенератор: минимум усилий — максимум результата

Современные хозяйки всё чаще используют парогенератор - устройство, которое очищает и дезинфицирует поверхности без химии. Под воздействием горячего пара жировые отложения размягчаются и легко удаляются губкой.

Главное правило — не направлять струю пара внутрь корпуса вытяжки, чтобы не повредить электросхемы. Решётки перед обработкой лучше снять, а корпус протирать сухой тканью после обработки.

Уксус и лимонная кислота против застарелого жира

Если вытяжку не мыли несколько месяцев, подойдёт натуральный состав:

  • 1 литр кипятка,
  • 1 стакан уксуса,
  • 2 столовые ложки лимонной кислоты.

Погрузите фильтр в раствор на 1,5 часа. За это время кислотная смесь растворит жир и налёт. Оставшийся раствор можно использовать, чтобы протереть корпус вытяжки. После обработки поверхности промойте тёплой водой и вытрите насухо.

Этот способ безопасен для металла и пластика, а ещё устраняет запахи и придаёт блеск.

Очистка содой

Пищевая сода - универсальный помощник на кухне. Она не царапает поверхность, но отлично справляется с жиром.

  • Сделайте пасту из соды и воды и нанесите на загрязнения.
  • Оставьте на полчаса.
  • Удалите остатки мягкой щёткой или губкой.

Для глубокой очистки можно замочить решётку в горячей воде с добавлением соды и средства для мытья посуды. Через 20 минут налёт легко удалится, а металлический блеск вернётся.

Бытовая химия для вытяжек

Если времени мало, можно воспользоваться готовыми средствами для удаления жира. В продаже есть спреи, гели и пены, разработанные специально для кухонной техники. Они содержат активные компоненты, которые быстро растворяют загрязнения.

Важно выбирать составы без абразивных частиц, чтобы не поцарапать поверхность. Работать с ними лучше в перчатках и при открытом окне. После обработки вытяжку следует тщательно промыть водой, чтобы убрать остатки химии.

Советы шаг за шагом

  1. Отключите вытяжку от сети.
  2. Снимите фильтр и решётку.
  3. Подготовьте выбранное средство (кислородный отбеливатель, соду, уксусный раствор и т. д.).
  4. Замочите детали или обработайте паром.
  5. Протрите корпус влажной губкой, избегая попадания воды внутрь.
  6. Высушите фильтры перед установкой.

А что если вытяжка сильно загрязнена?

Если жир и копоть не отходят даже после замачивания, попробуйте комбинированный метод: сначала обработайте фильтр паром, затем нанесите раствор уксуса с лимонной кислотой. Такой подход мягко удаляет даже многомесячный налёт.

В крайних случаях можно заказать профессиональную чистку - мастера используют безопасные растворы и парогенераторы промышленного типа.

Плюсы и минусы способов

Способ Плюсы Минусы
Кислородный отбеливатель Быстро удаляет жир Требует перчаток и проветривания
Парогенератор Без химии, дезинфекция Нельзя направлять пар внутрь прибора
Уксус и лимонная кислота Натурально, безопасно Может оставлять запах
Сода Дёшево и эффективно Не подходит для алюминиевых фильтров
Готовая химия Экономит время Может быть агрессивной

FAQ

Как часто нужно чистить вытяжку?
Раз в 1-2 месяца — в зависимости от частоты готовки.

Можно ли мыть фильтр в посудомоечной машине?
Да, если производитель это допускает. Используйте режим с температурой до 60 °C.

Что делать, если запах остаётся после чистки?
Проверьте фильтр: возможно, он требует замены. Также стоит промыть внутреннюю часть воздуховода.

