Чистая вытяжка без усилий: лучшие способы избавиться от жира и запаха
Кухонная вытяжка — один из тех приборов, о котором вспоминают только тогда, когда она перестаёт справляться со своей задачей. Между тем именно на её фильтрах и корпусе оседают жир, копоть и пыль, а значит, регулярная чистка нужна не реже, чем духовке или плите. Загрязнённая вытяжка не только хуже втягивает воздух, но и источает неприятный запах. К счастью, вернуть ей первозданную чистоту можно простыми и безопасными способами.
Почему важно чистить вытяжку
Жировой налёт мешает нормальной циркуляции воздуха, увеличивает нагрузку на мотор и делает прибор громче. Со временем вытяжка начинает хуже удалять пар и запахи, а на кухне появляется липкий налёт. При регулярном уходе устройство прослужит дольше и не потребует дорогостоящего ремонта.
Чистка с кислородным отбеливателем
Один из самых простых и действенных способов — использование кислородного отбеливателя. Это средство активно растворяет жир и копоть, не повреждая металл.
- Снимите решётку или фильтр вытяжки.
- Наполните глубокую ёмкость кипятком.
- Добавьте пару столовых ложек порошка с кислородом.
- Опустите решётку на 30-40 минут.
- После остывания воды протрите губкой и промойте под проточной водой.
Эта методика особенно эффективна для металлических фильтров и решёток из нержавеющей стали.
Парогенератор: минимум усилий — максимум результата
Современные хозяйки всё чаще используют парогенератор - устройство, которое очищает и дезинфицирует поверхности без химии. Под воздействием горячего пара жировые отложения размягчаются и легко удаляются губкой.
Главное правило — не направлять струю пара внутрь корпуса вытяжки, чтобы не повредить электросхемы. Решётки перед обработкой лучше снять, а корпус протирать сухой тканью после обработки.
Уксус и лимонная кислота против застарелого жира
Если вытяжку не мыли несколько месяцев, подойдёт натуральный состав:
- 1 литр кипятка,
- 1 стакан уксуса,
- 2 столовые ложки лимонной кислоты.
Погрузите фильтр в раствор на 1,5 часа. За это время кислотная смесь растворит жир и налёт. Оставшийся раствор можно использовать, чтобы протереть корпус вытяжки. После обработки поверхности промойте тёплой водой и вытрите насухо.
Этот способ безопасен для металла и пластика, а ещё устраняет запахи и придаёт блеск.
Очистка содой
Пищевая сода - универсальный помощник на кухне. Она не царапает поверхность, но отлично справляется с жиром.
- Сделайте пасту из соды и воды и нанесите на загрязнения.
- Оставьте на полчаса.
- Удалите остатки мягкой щёткой или губкой.
Для глубокой очистки можно замочить решётку в горячей воде с добавлением соды и средства для мытья посуды. Через 20 минут налёт легко удалится, а металлический блеск вернётся.
Бытовая химия для вытяжек
Если времени мало, можно воспользоваться готовыми средствами для удаления жира. В продаже есть спреи, гели и пены, разработанные специально для кухонной техники. Они содержат активные компоненты, которые быстро растворяют загрязнения.
Важно выбирать составы без абразивных частиц, чтобы не поцарапать поверхность. Работать с ними лучше в перчатках и при открытом окне. После обработки вытяжку следует тщательно промыть водой, чтобы убрать остатки химии.
Советы шаг за шагом
- Отключите вытяжку от сети.
- Снимите фильтр и решётку.
- Подготовьте выбранное средство (кислородный отбеливатель, соду, уксусный раствор и т. д.).
- Замочите детали или обработайте паром.
- Протрите корпус влажной губкой, избегая попадания воды внутрь.
- Высушите фильтры перед установкой.
А что если вытяжка сильно загрязнена?
Если жир и копоть не отходят даже после замачивания, попробуйте комбинированный метод: сначала обработайте фильтр паром, затем нанесите раствор уксуса с лимонной кислотой. Такой подход мягко удаляет даже многомесячный налёт.
В крайних случаях можно заказать профессиональную чистку - мастера используют безопасные растворы и парогенераторы промышленного типа.
Плюсы и минусы способов
|Способ
|Плюсы
|Минусы
|Кислородный отбеливатель
|Быстро удаляет жир
|Требует перчаток и проветривания
|Парогенератор
|Без химии, дезинфекция
|Нельзя направлять пар внутрь прибора
|Уксус и лимонная кислота
|Натурально, безопасно
|Может оставлять запах
|Сода
|Дёшево и эффективно
|Не подходит для алюминиевых фильтров
|Готовая химия
|Экономит время
|Может быть агрессивной
FAQ
Как часто нужно чистить вытяжку?
Раз в 1-2 месяца — в зависимости от частоты готовки.
Можно ли мыть фильтр в посудомоечной машине?
Да, если производитель это допускает. Используйте режим с температурой до 60 °C.
Что делать, если запах остаётся после чистки?
Проверьте фильтр: возможно, он требует замены. Также стоит промыть внутреннюю часть воздуховода.
