Награды, которые не покупают: как в Югре выбирают достойнейших в нефтянке

В Ханты-Мансийском автономном округе почти каждая семья так или иначе связана с нефтью — кто-то работает на месторождениях, кто-то на переработке, кто-то в транспортировке. Поэтому награды в нефтяной отрасли здесь воспринимают не как формальность, а как признание заслуг целого поколения, вложившего жизнь в развитие региона.

Два уровня наград

В Югре существует два почётных звания, которые часто путают:

"Почётный нефтяник Российской Федерации" - федеральное звание,

"Заслуженный работник нефтегазодобывающей промышленности ХМАО — Югры" - окружное.

Первое присваивает Министерство энергетики России за многолетний и добросовестный труд. Обычно награждают специалистов со стажем от 15 до 20 лет, проявивших инициативу, внедривших рационализаторские предложения или внесших весомый вклад в развитие отрасли.

Второе звание утверждает губернатор Югры. Его получают те, кто не меньше 15 лет живёт и работает в округе, активно участвуя в развитии нефтегазодобычи региона.

Как проходит отбор

Кандидатов на почётное звание выдвигает работодатель - нефтяная компания, где трудится специалист. К заявке прикладываются характеристика, сведения о заслугах, копия трудовой книжки и документы о наградах.

Материалы направляют либо в Министерство энергетики РФ (для федерального звания), либо в департамент промышленности Югры или администрацию губернатора (для окружного). После рассмотрения комиссии решение утверждается официально.

Признание без льгот

Хотя звание не предполагает прямых выплат или льгот, оно является важным шагом к получению статуса ветерана труда.

Если человек награждён знаком "Почётный нефтяник Российской Федерации", он может претендовать на звание "Ветеран труда Российской Федерации". Обладатели окружного звания получают право на "Ветерана труда ХМАО — Югры".

Как оформить статус ветерана труда

Чтобы получить удостоверение, нужно подтвердить награду и трудовой стаж — 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Заявление подаётся в МФЦ или в департамент социальной защиты населения по месту жительства. Необходимы паспорт, трудовая книжка, документ о награде и справка о прописке. После проверки документов присваивается статус ветерана труда.

Какие льготы получают ветераны

Статус открывает доступ к широкому перечню социальных мер поддержки:

ежемесячная денежная выплата (индексируется ежегодно),

компенсация 50 % расходов на жильё и коммунальные услуги,

бесплатный или льготный проезд ,

льготное лекарственное обеспечение ,

бесплатное зубопротезирование ,

компенсация междугородних поездок по социальным программам.

Символ преемственности

Звание почётного нефтяника — это не просто медаль или запись в документе. Это символ преемственности поколений, уважения к людям, которые бурили первые скважины, строили посёлки, создавали инфраструктуру и открывали богатства Югры. Для многих семей это часть истории, вписанной в судьбу региона.