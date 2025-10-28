Награды, которые не покупают: как в Югре выбирают достойнейших в нефтянке
В Ханты-Мансийском автономном округе почти каждая семья так или иначе связана с нефтью — кто-то работает на месторождениях, кто-то на переработке, кто-то в транспортировке. Поэтому награды в нефтяной отрасли здесь воспринимают не как формальность, а как признание заслуг целого поколения, вложившего жизнь в развитие региона.
Два уровня наград
В Югре существует два почётных звания, которые часто путают:
-
"Почётный нефтяник Российской Федерации" - федеральное звание,
-
"Заслуженный работник нефтегазодобывающей промышленности ХМАО — Югры" - окружное.
Первое присваивает Министерство энергетики России за многолетний и добросовестный труд. Обычно награждают специалистов со стажем от 15 до 20 лет, проявивших инициативу, внедривших рационализаторские предложения или внесших весомый вклад в развитие отрасли.
Второе звание утверждает губернатор Югры. Его получают те, кто не меньше 15 лет живёт и работает в округе, активно участвуя в развитии нефтегазодобычи региона.
Как проходит отбор
Кандидатов на почётное звание выдвигает работодатель - нефтяная компания, где трудится специалист. К заявке прикладываются характеристика, сведения о заслугах, копия трудовой книжки и документы о наградах.
Материалы направляют либо в Министерство энергетики РФ (для федерального звания), либо в департамент промышленности Югры или администрацию губернатора (для окружного). После рассмотрения комиссии решение утверждается официально.
Признание без льгот
Хотя звание не предполагает прямых выплат или льгот, оно является важным шагом к получению статуса ветерана труда.
Если человек награждён знаком "Почётный нефтяник Российской Федерации", он может претендовать на звание "Ветеран труда Российской Федерации". Обладатели окружного звания получают право на "Ветерана труда ХМАО — Югры".
Как оформить статус ветерана труда
Чтобы получить удостоверение, нужно подтвердить награду и трудовой стаж — 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Заявление подаётся в МФЦ или в департамент социальной защиты населения по месту жительства. Необходимы паспорт, трудовая книжка, документ о награде и справка о прописке. После проверки документов присваивается статус ветерана труда.
Какие льготы получают ветераны
Статус открывает доступ к широкому перечню социальных мер поддержки:
-
ежемесячная денежная выплата (индексируется ежегодно),
-
компенсация 50 % расходов на жильё и коммунальные услуги,
-
бесплатный или льготный проезд,
-
льготное лекарственное обеспечение,
-
бесплатное зубопротезирование,
-
компенсация междугородних поездок по социальным программам.
Символ преемственности
Звание почётного нефтяника — это не просто медаль или запись в документе. Это символ преемственности поколений, уважения к людям, которые бурили первые скважины, строили посёлки, создавали инфраструктуру и открывали богатства Югры. Для многих семей это часть истории, вписанной в судьбу региона.
