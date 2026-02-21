Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Китайская пагода
© freepik.com by TravelScape is licensed under public domain
Андрей Волков Опубликована сегодня в 19:36

Гонконг ослепляет небоскрёбами у бухты — но настоящий город раскрывается совсем не там

Гонконг умеет ошеломлять с первого кадра: стеклянные небоскрёбы здесь вырастают прямо из зелёных холмов и смотрят в бухту, полную паромов и огней. Но за "открыточной" картинкой быстро обнаруживается город, где одинаково важны уличная еда, старые трамваи и современные бары с авторскими коктейлями. Из-за масштаба и плотности впечатлений легко растеряться и не понять, с чего начинать. Об этом пишет Tom O'Malley, редакторы Lonely Planet.

Гавань Виктории и лучший вид на город

Самый простой способ почувствовать силуэт Гонконга — выйти на верхнюю палубу Star Ferry и за десять минут пересечь бухту между Коулуном и районом Central. Эта короткая поездка даёт панораму небоскрёбов и островных склонов, а заодно помогает "собрать" географию города. Если хочется продолжения, у парома есть более длинные водные рейсы, а вечерний маршрут часто подстраивают под световое шоу на набережной.

Барная сцена, трамваи и ночные традиции

Гонконг давно закрепился как один из самых сильных городов Азии по коктейльной культуре: в списках лучших баров региона он представлен сразу несколькими заведениями, и каждое играет свою тему — от агавы до устойчивых ингредиентов. Важно помнить, что в популярные вечера лучше бронировать столик, а внешний вид имеет значение: в шортах и шлёпанцах могут не пустить.

Днём город удобно "читать" на старых двухэтажных трамваях-"динь-дингах", которые ходят по северному побережью острова с начала XX века. За небольшую фиксированную оплату можно устроить медленную обзорную экскурсию с верхней площадки, особенно эффектную рядом с уличными рынками.

Отдельный ночной опыт — скачки в Happy Valley: в определённые вечера ипподром превращается в праздник с музыкой и шумной публикой, а сами трибуны дают редкий контраст — спортивная арена, зажатая кольцом высоток.

Пик Виктория, старый Коулун и городские храмы

Пик Виктория — классика, но вместо очередей на Peak Tram можно подняться пешком и пройти круговой маршрут по Lugard Rd: он сравнительно ровный, с несколькими смотровыми точками, а главное — позволяет увидеть город и днём, и в вечерней подсветке, если выйти ближе к закату.

Чтобы поймать "старый" Гонконг, стоит заглянуть в Yau Ma Tei в Коулуне: неон, лавки с сушёными морепродуктами, небольшие закусочные cha chaan teng и атмосфера районов, где город не притворяется открыткой. В этом же настроении работают и городские храмы, спрятанные между современными фасадами: в их полумраке с благовониями легко забыть, что рядом — деловой центр мегаполиса.

Еда, рынки и побег на острова

Гонконг умеет сочетать высокую кухню и демократичные очереди: культовая история — жареный гусь с рисом в непритязательных заведениях, которые при этом отмечены Michelin. За покупками чаще всего идут на улицу: Temple Street по вечерам, Cat Street за винтажными вещами и мелкими находками, а также рынки, где торг продолжается почти в любое время.

Автор Андрей Волков
Андрей Волков — эксперт по международному туризму (СПбГЭУ), опыт 20+ лет. Специалист по устойчивому развитию территорий и аналитике туриндустрии.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

