10 дней в Гонконге в 2025-м: город, который удивил больше, чем ожидалось
Путешествие в Гонконг легко превращается в смесь городской энергетики, продуманного сервиса, ярких гастрономических впечатлений и восточных ритмов. Путшеественник Константин делится своим опытом: поездка на 10 дней в 2025 году оказалась сбалансированной, динамичной и по-настоящему вдохновляющей. Гонконг приятно удивил тем, как гармонично в нем сочетаются небоскрёбы, храмы, природные тропы и плавучие деревни, а сам город оказался удобным, современным и welcoming для туристов.
Перелёт
Маршрут туда проходил через Пекин — авиакомпания China Eastern Airlines показала себя неожиданно хорошо: удобные кресла, приличная еда и строгий контроль безопасности в аэропорту Дасин. Стоимость билета — 19 329 рублей на человека.
Обратный перелёт оказался менее удачным: прямой рейс Аэрофлота запомнился сломанным туалетом, проблемами с мультимедиа и посредственным питанием. За билет пришлось заплатить 49 920 рублей.
Проживание
При подготовке к поездке рассматривались разные варианты, но в итоге выбор пал на iclub AMTD Sheung Wan Hotel. Стоимость проживания — 8175 HKD за все дни. Отель превзошёл ожидания: комфортный номер, аккуратный сервис, прачечная и спортзал на одном из этажей. Особый плюс — расположение: 6 минут до метро, 3 минуты до трамвая, 11 минут до порта, откуда ходят паромы в Макао.
Лучше всего бронировать напрямую через сайт сети — цены ниже, чем у агрегаторов.
Транспорт
Весь город удобно покрыт сетью автобусов, трамваев, метро, паромов и аэропортовых шаттлов. Самый комфортный способ оплаты — виртуальная карта Octopus for tourists, которую можно привязать к Apple Wallet. Пополнение без комиссии доступно во многих магазинах, включая 7/11.
Стоимость поездок зависит от вида транспорта: минимальная поездка обошлась в 5,9 HKD, максимальная — 27,9 HKD.
Достопримечательности
За 10 дней удалось увидеть очень многое: храмы, острова, городские парки, Диснейленд (1836 HKD на двоих), пляжи Лантау и вечерние виды на бухту.
Если времени мало, то идеальный день в Гонконге может выглядеть так: пик Виктории и Sky Terrace (274 HKD), Ман Мо Темпл, переправа Star Ferry (5 HKD), прогулка по Tsim Sha Tsui Waterfront Park и вечерний городской фастфуд.
Любителям музеев понравится Hong Kong Museum of History — бесплатный, с постоянными и временными экспозициями (кроме вторников).
Для активного дня подходит 360 Tai O Pass (365 HKD), включающий канатную дорогу Ngong Ping 360, посещение деревни Тай О и прогулку на лодке.
Еда
Гонконг — город, где уличная еда и демократичные рестораны становятся самыми яркими впечатлениями.
Путешественники пробовали блюда в Maxim's MX, Fairwood, Men Wah Bing Teng, в ресторанчиках Mak's Noodles и Dim Sum Here.
Популярными стали кофейни Bakehouse и % Arabica.
Особенно запомнились рыбные шарики в Explicit Spices и гонконгские вафли Mammy Pancake.
В супермаркетах Market Place и Sushi Take-Out можно найти вкусные суши и снеки.
Сравнение способов провести день
|
Формат отдыха
|
Где лучше
|
Подойдёт тем, кто
|
Расходы
|
Городские прогулки
|
Центр, Tsim Sha Tsui
|
Любит урбанистику
|
Низкие
|
Пляжный отдых
|
Лантау
|
Хочет тишины и природы
|
Средние
|
Семейный день
|
Disneyland
|
Путешествует с детьми
|
Высокие
|
Культурный маршрут
|
Музеи, храмы
|
Любит историю
|
Минимальные
|
Активности
|
Dragon's Back, аренда вело
|
Предпочитает нагрузку
|
Средние
Планируем идеальное путешествие
- Выбрать отель в районе Sheung Wan или Central — удобно для перемещений.
- Оформить виртуальную Octopus заранее, чтобы не тратить время в аэропорту.
- Покупать билеты на достопримечательности в Klook — часто дешевле.
- Начинать маршруты рано утром, особенно поездку на канатной дороге.
- Планировать дни с учётом погоды: тропические ливни приходят внезапно.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Искать прокат велосипеда у станции Tai Wai → агрессивный маркетинг и навязчивые предложения → идти в проверенный Freshabikes.
- Покупать билеты на месте → переплаты и очереди → использовать Klook.
- Брать слишком маленький бюджет на еду → пропустить локальные сети → ориентироваться на фастфуд и недорогие сетевые рестораны.
А что если…
…времени всего один день?
Маршрут: Виктория Пик → Ман Мо → Star Ferry → набережная → ужин в Централе.
…ехать с детьми?
Диснейленд и Ngong Ping 360 — лучшие варианты.
…путешествие запланировано в сезон дождей?
Продумать крытые активности: музеи, торговые центры, смотровые площадки.
Плюсы и минусы Гонконга
|
Плюсы
|
Минусы
|
Удобный транспорт
|
Высокая стоимость жилья
|
Сочетание природы и города
|
Много людей в часы пик
|
Вкусная недорогая еда
|
Влажный климат
|
Культурное разнообразие
|
Очереди в популярных местах
|
Отличная навигация
|
Громкие центральные районы
FAQ
Какой район лучше выбрать для проживания?
Sheung Wan и Central — удобные, современные и близкие к транспорту.
Сколько стоит средний приём пищи?
От 40 до 80 HKD в демократичных локантах.
Стоит ли покупать Octopus?
Да, это значительно ускоряет поездки и оплату.
Мифы и правда
- Миф: Гонконг дорогой.
Правда: если выбирать недорогие кафе и общественный транспорт, бюджет можно удержать.
- Миф: без наличных не обойтись.
Правда: бесконтактная оплата работает почти везде.
- Миф: город небезопасен.
Правда: Гонконг считается одним из самых безопасных мегаполисов.
Три интересных факта
- Трамваи на острове Гонконг работают с 1904 года.
- Star Ferry признан одним из самых красивых коротких маршрутов мира.
- Канатная дорога Ngong Ping — одна из самых длинных в Азии.
Исторический контекст
- XIX век — Гонконг становится британской колонией.
- 1997 год — переход под суверенитет Китая по формуле "одна страна — две системы".
- Сейчас — один из ведущих финансовых центров Азии.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru