Гонконг
Гонконг
© www.goodfreephotos.com by Инань Чен is licensed under общественное достояние
Туризм
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 17:06

10 дней в Гонконге в 2025-м: город, который удивил больше, чем ожидалось

Трамваи и паромы делают перемещения в Гонконге удобными и недорогими

Путешествие в Гонконг легко превращается в смесь городской энергетики, продуманного сервиса, ярких гастрономических впечатлений и восточных ритмов. Путшеественник Константин делится своим опытом: поездка на 10 дней в 2025 году оказалась сбалансированной, динамичной и по-настоящему вдохновляющей. Гонконг приятно удивил тем, как гармонично в нем сочетаются небоскрёбы, храмы, природные тропы и плавучие деревни, а сам город оказался удобным, современным и welcoming для туристов.

Перелёт

Маршрут туда проходил через Пекин — авиакомпания China Eastern Airlines показала себя неожиданно хорошо: удобные кресла, приличная еда и строгий контроль безопасности в аэропорту Дасин. Стоимость билета — 19 329 рублей на человека.
Обратный перелёт оказался менее удачным: прямой рейс Аэрофлота запомнился сломанным туалетом, проблемами с мультимедиа и посредственным питанием. За билет пришлось заплатить 49 920 рублей.

Проживание

При подготовке к поездке рассматривались разные варианты, но в итоге выбор пал на iclub AMTD Sheung Wan Hotel. Стоимость проживания — 8175 HKD за все дни. Отель превзошёл ожидания: комфортный номер, аккуратный сервис, прачечная и спортзал на одном из этажей. Особый плюс — расположение: 6 минут до метро, 3 минуты до трамвая, 11 минут до порта, откуда ходят паромы в Макао.
Лучше всего бронировать напрямую через сайт сети — цены ниже, чем у агрегаторов.

Транспорт

Весь город удобно покрыт сетью автобусов, трамваев, метро, паромов и аэропортовых шаттлов. Самый комфортный способ оплаты — виртуальная карта Octopus for tourists, которую можно привязать к Apple Wallet. Пополнение без комиссии доступно во многих магазинах, включая 7/11.
Стоимость поездок зависит от вида транспорта: минимальная поездка обошлась в 5,9 HKD, максимальная — 27,9 HKD.

Достопримечательности

За 10 дней удалось увидеть очень многое: храмы, острова, городские парки, Диснейленд (1836 HKD на двоих), пляжи Лантау и вечерние виды на бухту.
Если времени мало, то идеальный день в Гонконге может выглядеть так: пик Виктории и Sky Terrace (274 HKD), Ман Мо Темпл, переправа Star Ferry (5 HKD), прогулка по Tsim Sha Tsui Waterfront Park и вечерний городской фастфуд.

Любителям музеев понравится Hong Kong Museum of History — бесплатный, с постоянными и временными экспозициями (кроме вторников).
Для активного дня подходит 360 Tai O Pass (365 HKD), включающий канатную дорогу Ngong Ping 360, посещение деревни Тай О и прогулку на лодке.

Еда

Гонконг — город, где уличная еда и демократичные рестораны становятся самыми яркими впечатлениями.
Путешественники пробовали блюда в Maxim's MX, Fairwood, Men Wah Bing Teng, в ресторанчиках Mak's Noodles и Dim Sum Here.
Популярными стали кофейни Bakehouse и % Arabica.
Особенно запомнились рыбные шарики в Explicit Spices и гонконгские вафли Mammy Pancake.
В супермаркетах Market Place и Sushi Take-Out можно найти вкусные суши и снеки.

Сравнение способов провести день

Формат отдыха

Где лучше

Подойдёт тем, кто

Расходы

Городские прогулки

Центр, Tsim Sha Tsui

Любит урбанистику

Низкие

Пляжный отдых

Лантау

Хочет тишины и природы

Средние

Семейный день

Disneyland

Путешествует с детьми

Высокие

Культурный маршрут

Музеи, храмы

Любит историю

Минимальные

Активности

Dragon's Back, аренда вело

Предпочитает нагрузку

Средние

Планируем идеальное путешествие

  1. Выбрать отель в районе Sheung Wan или Central — удобно для перемещений.
  2. Оформить виртуальную Octopus заранее, чтобы не тратить время в аэропорту.
  3. Покупать билеты на достопримечательности в Klook — часто дешевле.
  4. Начинать маршруты рано утром, особенно поездку на канатной дороге.
  5. Планировать дни с учётом погоды: тропические ливни приходят внезапно.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Искать прокат велосипеда у станции Tai Wai → агрессивный маркетинг и навязчивые предложения → идти в проверенный Freshabikes.
  • Покупать билеты на месте → переплаты и очереди → использовать Klook.
  • Брать слишком маленький бюджет на еду → пропустить локальные сети → ориентироваться на фастфуд и недорогие сетевые рестораны.

А что если…

…времени всего один день?
Маршрут: Виктория Пик → Ман Мо → Star Ferry → набережная → ужин в Централе.

…ехать с детьми?
Диснейленд и Ngong Ping 360 — лучшие варианты.

…путешествие запланировано в сезон дождей?
Продумать крытые активности: музеи, торговые центры, смотровые площадки.

Плюсы и минусы Гонконга

Плюсы

Минусы

Удобный транспорт

Высокая стоимость жилья

Сочетание природы и города

Много людей в часы пик

Вкусная недорогая еда

Влажный климат

Культурное разнообразие

Очереди в популярных местах

Отличная навигация

Громкие центральные районы

FAQ

Какой район лучше выбрать для проживания?

Sheung Wan и Central — удобные, современные и близкие к транспорту.

Сколько стоит средний приём пищи?

От 40 до 80 HKD в демократичных локантах.

Стоит ли покупать Octopus?

Да, это значительно ускоряет поездки и оплату.

Мифы и правда

  • Миф: Гонконг дорогой.
    Правда: если выбирать недорогие кафе и общественный транспорт, бюджет можно удержать.
  • Миф: без наличных не обойтись.
    Правда: бесконтактная оплата работает почти везде.
  • Миф: город небезопасен.
    Правда: Гонконг считается одним из самых безопасных мегаполисов.

Три интересных факта

  • Трамваи на острове Гонконг работают с 1904 года.
  • Star Ferry признан одним из самых красивых коротких маршрутов мира.
  • Канатная дорога Ngong Ping — одна из самых длинных в Азии.

Исторический контекст

  • XIX век — Гонконг становится британской колонией.
  • 1997 год — переход под суверенитет Китая по формуле "одна страна — две системы".
  • Сейчас — один из ведущих финансовых центров Азии.

