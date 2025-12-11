Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Марина Егорова Опубликована сегодня в 13:34

Гонконгский грипп идёт по России, как пожар по сухой траве: врачи в тревоге

Симптомы гонконгского гриппа отличили от обычного — Софья Субботина

Характерная особенность этого вируса — его внезапность. Ещё вчера человек чувствовал себя здоровым, а уже сегодня лежит с высокой температурой и болью во всём теле. Об этом сообщает издание "Аргументы и факты".

Что отличает "гонконгский" штамм

Гонконгский грипп относится к вирусам типа А и отличается от сезонных штаммов повышенной заразностью. По словам заведующей педиатрическим отделением Псковской детской городской поликлиники Софьи Субботиной, "у заболевания внезапное начало: человек был здоров и уже буквально на следующий день заболевает". Врачи подчёркивают, что заболевание распространяется стремительно, особенно среди детей и людей с ослабленным иммунитетом.

Вирус H3N2, или "A2-Гонконг", проявляется знакомыми симптомами — высокой температурой, ознобом, сухим кашлем и ломотой в теле. Однако, как отмечает специалист, чихание и насморк выражены значительно слабее, чем при других острых респираторных инфекциях. Это часто вводит пациентов в заблуждение и задерживает обращение за медицинской помощью.

Как развивается болезнь

По наблюдениям медиков, заболевание начинается остро, без предвестников, и сопровождается длительной лихорадкой. Температура держится несколько дней, а общее недомогание сохраняется дольше, чем при обычном гриппе. Больные жалуются на сильную слабость, головную боль, боль в мышцах и суставах. В отдельных случаях возможно поражение дыхательных путей и осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы.

Врачи напоминают, что самолечение при гриппе недопустимо. Особенно важно вовремя обратиться к специалисту, если болезнь развивается у ребёнка. В Псковской области уже зарегистрированы случаи заражения этим штаммом: из шести заболевших пятеро — дети.

Ситуация в регионе

Эпидемиологи отмечают, что в текущем сезоне на территории Псковской области преобладает именно тип А, подтип H3N2. Гонконгский грипп постепенно вытесняет другие разновидности вируса. В связи с этим медицинские учреждения усилили наблюдение за детскими коллективами и рекомендуют жителям региона соблюдать профилактические меры — избегать массовых мероприятий и следить за температурным режимом помещений.

По данным региональных специалистов, пик заболеваемости может прийтись на январь, поэтому вакцинация и своевременное лечение остаются ключевыми средствами защиты от осложнений и распространения инфекции.

