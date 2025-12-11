Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Марина Егорова Опубликована сегодня в 12:18

Грипп возвращается, как старый знакомый: вирус из прошлого снова идёт по России

В России растёт число заболевших гриппом A H3N2 — иммунолог Жемчугов

Показатели заболеваемости гриппом в России вновь выросли, однако специалисты уверяют: речь идёт не о новом или опасном штамме, а о привычном варианте вируса. Об этом сообщает издание "Pravda.Ru" со ссылкой на врача-терапевта и иммунолога, доктора медицинских наук Владислава Жемчугова.

Сезон без сюрпризов

По словам эксперта, в России сейчас циркулирует стандартный вариант вируса A (H3N2), также известный как "гонконгский грипп". Этот штамм был выявлен ещё в 1968 году и с тех пор включается в состав всех противогриппозных вакцин. Несмотря на сообщения о росте числа заражений, специалисты не фиксируют признаков появления нового возбудителя.
Жемчугов отметил, что болезнь протекает по обычному сценарию: у пациентов наблюдается высокая температура, слабость, ломота, но заболевание поддаётся стандартному лечению. "Грипп в этом году протекает по привычному сценарию. Температура может быть высокой, но заболевание поддается лечению. Мы имеем дело с сезонным штаммом H3N2, или гонконгским гриппом, который наблюдается с 1968 года. Этот вирус давно известен медицине и ежегодно включается в состав противогриппозных вакцин", — пояснил он.

Внимание к осложнениям

Главная опасность гриппа, подчеркнул иммунолог, кроется не в самом вирусе, а в его последствиях. При неправильном лечении или игнорировании симптомов возможны осложнения, затрагивающие нервную, сердечно-сосудистую и мочевыделительную системы.
Многие пациенты пытаются справиться с болезнью самостоятельно, сбивая температуру и не обращаясь к врачу. Однако этот подход может обернуться серьёзными последствиями. "Сбить температуру самостоятельно можно, но без диагноза это не решает проблему. Помимо гриппа, есть еще несколько десятков заболеваний с похожими проявлениями, и только врач может определить точную причину. Несвоевременное обращение за медицинской помощью может привести к воспалению мозга, сердца, почек и другим тяжелым осложнениям", — заключил Жемчугов.

Контроль и профилактика

Эксперты напоминают, что ежегодная вакцинация остаётся наиболее эффективным способом защиты от гриппа. Вакцины обновляются с учётом актуальных штаммов, включая H3N2, поэтому прививка существенно снижает риск тяжёлого течения болезни.
Врачи советуют соблюдать стандартные меры профилактики: избегать переохлаждения, носить маски в общественных местах, чаще мыть руки и поддерживать нормальный уровень витаминов. Эти простые меры позволяют не только снизить риск заражения, но и предотвратить осложнения при заболевании.

