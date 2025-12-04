Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Человек болеет гриппом
Человек болеет гриппом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 13:52

Не дождались врача и поплатились: вот как гонконгский грипп может привести к серьёзным осложнениям

Грипп A(H3N2) может вызвать осложнения без своевременного лечения — врач Беляева

Штамм гриппа A(H3N2), известный как "гонконгский", проявляется по типичному сценарию, однако может привести к серьезным осложнениям, если не обращаться вовремя к врачу. В беседе с изданием Pravda.Ru врач общей практики Мария Беляева поделилась важными рекомендациями по борьбе с этим вирусом.

Симптомы "гонконгского" гриппа

По словам Беляевой, штамм A(H3N2) по своим симптомам практически не отличается от других разновидностей гриппа. Среди основных признаков заболевания — повышение температуры, слабость, боль в горле, кашель, насморк и общая интоксикация организма.

"Это одна из разновидностей штаммов гриппа. Существенных отличий от других вариантов у него нет — и по симптоматике, и по возможным осложнениям он протекает примерно одинаково", — пояснила врач.

Главной опасностью, по ее словам, является способность вируса быстро распространяться, особенно среди людей с хроническими заболеваниями. Беляева отметила, что осложнения могут развиться у тех, кто не уделяет должного внимания лечению или не соблюдает профилактические меры.

Профилактика и меры предосторожности

Доктор Беляева подчеркнула, что важнейшим элементом профилактики являются базовые гигиенические меры и поддержание иммунной системы в хорошем состоянии.

"Чтобы снизить риск заражения, важно регулярно мыть руки, обрабатывать часто используемые предметы, проветривать помещения и, при необходимости, носить маску в транспорте или людных местах", — рассказала она.

Врач также порекомендовала соблюдать режим полноценного питания, уделять внимание отдыху и проводить больше времени на свежем воздухе, что помогает организму бороться с вирусами.

Помимо этого, Беляева напомнила, что следует избегать переохлаждений и следить за состоянием своего здоровья. Это особенно важно в период сезонных заболеваний, когда иммунная система может быть ослаблена.

Признаки заболевания и необходимость медицинской помощи

Особое внимание врач уделила важности обращения к специалистам при первых признаках заболевания.

"Не стоит заниматься самолечением. При отсутствии медицинского контроля грипп может перейти в более тяжелые формы — бронхит, ангину или воспаление легких, особенно у людей с ослабленным здоровьем", — предупредила Беляева.

Врач напомнила, что своевременная консультация с доктором помогает избежать осложнений и ускоряет процесс выздоровления, а также минимизирует риски для окружающих.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Авокадо снижает уровень LDL и улучшает метаболическое здоровье — Metrópoles сегодня в 14:15
Забыла о холестерине — начала есть этот продукт каждый день и результат потряс

Недавнее исследование показало, что авокадо помогает снижать уровень холестерина LDL. Узнайте, как этот фрукт может стать важным элементом в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Читать полностью » Осветление разрушает кутикулу и кортекс волоса — колористы сегодня в 14:05
Осветлила волосы — и они начали крошиться в руках: позже узнала, что ошибалась в одном шаге

Почему после осветления волосы становятся ломкими и что действительно помогает их восстановить? Разбираем ошибки в уходе и методы, которые работают.

Читать полностью » Пилинг кожи головы помогает глубже очищать корни — трихологи сегодня в 2:36
Мыла голову как всегда — и удивлялась, почему волосы жирнеют: оказалось, делала одну фатальную ошибку

Почему волосы быстро теряют свежесть и как правильно мыть голову, чтобы чистота сохранялась дольше? Полная схема ухода, о которой чаще всего забывают.

Читать полностью » Жировая болезнь печени выявлена у 40% населения — врачи сегодня в 0:25
Ожирение начинается не с живота: печень первой подаёт сигнал бедствия

Жировая болезнь печени — тихая угроза, которая развивается незаметно, но способна привести к серьёзным осложнениям. Как вовремя распознать и предотвратить болезнь — рассказываем подробно.

Читать полностью » Винная кислота из винограда мягко обновляет кожу по данным дерматологов вчера в 22:00
Виноград — недооценённый анти-эйдж продукт: что он делает с кожей на самом деле.

Виноград не просто вкусный фрукт! Он способен поддерживать молодость и красоту кожи благодаря богатству витаминов и антиоксидантов.

Читать полностью » Кремовый хайлайтер подходит для всех типов кожи — косметолог Роз-Мари Свифт вчера в 20:10
Свет, который не требует фильтров: макияж с эффектом живой кожи покоряет мир

Как вернуть лицу сияние даже зимой: органическая косметика, советы визажистов и лучшие хайлайтеры, которые создают эффект естественного "живого" макияжа

Читать полностью » Пивной живот сильнее влияет на структуру сердца, чем общий вес — Дженнифер Эрли вчера в 18:14
Тишина перед бурей скрывается под кожей: пивной живот становится центром скрытой сердечной угрозы

Врачи предупреждают: жир на животе опаснее для сердца, чем лишний вес в целом. Узнайте, как пивной живот меняет сердце и что делать, чтобы снизить риски.

Читать полностью » Неправильные инъекции ботокса могут вызвать временный птоз — косметолог Миронова вчера в 16:48
Омолаживающая процедура пошла не по плану — и эффект оказался обратным: ботокс сработал неожиданно

Косметолог объясняет, почему ботокс иногда вызывает временный птоз или слабость мышц и как техника введения влияет на эффективность препарата.

Читать полностью »

Новости
Экономика
Экономист Кульбака предупредил россиян о подорожании товаров из-за роста НДС
Еда
Сочетание кальмаров и ветчины создаёт выразительный вкус салата — кулинары
Недвижимость
Эксперт Бондарев: Россияне стали в 2,5 раза чаще продавать ипотечные квартиры
Общество
С 2026 года в паспортах граждан России появится новая отметка — эксперт Сивков
Общество
Депутат Госдумы Панеш рассказал о повышении пенсий на 35% в январе 2026 года
Общество
Депутат ГД Нилов заявил о потере репутации Долиной после скандала с ее недвижимостью
Авто и мото
Водителям следует избегать резких маневров на гололеде — эксперт Шкуматов
Авто и мото
Топливные карты упрощают оплату на АЗС — Autonews
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet