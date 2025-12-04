Не дождались врача и поплатились: вот как гонконгский грипп может привести к серьёзным осложнениям

Штамм гриппа A(H3N2), известный как "гонконгский", проявляется по типичному сценарию, однако может привести к серьезным осложнениям, если не обращаться вовремя к врачу. В беседе с изданием Pravda.Ru врач общей практики Мария Беляева поделилась важными рекомендациями по борьбе с этим вирусом.

Симптомы "гонконгского" гриппа

По словам Беляевой, штамм A(H3N2) по своим симптомам практически не отличается от других разновидностей гриппа. Среди основных признаков заболевания — повышение температуры, слабость, боль в горле, кашель, насморк и общая интоксикация организма.

"Это одна из разновидностей штаммов гриппа. Существенных отличий от других вариантов у него нет — и по симптоматике, и по возможным осложнениям он протекает примерно одинаково", — пояснила врач.

Главной опасностью, по ее словам, является способность вируса быстро распространяться, особенно среди людей с хроническими заболеваниями. Беляева отметила, что осложнения могут развиться у тех, кто не уделяет должного внимания лечению или не соблюдает профилактические меры.

Профилактика и меры предосторожности

Доктор Беляева подчеркнула, что важнейшим элементом профилактики являются базовые гигиенические меры и поддержание иммунной системы в хорошем состоянии.

"Чтобы снизить риск заражения, важно регулярно мыть руки, обрабатывать часто используемые предметы, проветривать помещения и, при необходимости, носить маску в транспорте или людных местах", — рассказала она.

Врач также порекомендовала соблюдать режим полноценного питания, уделять внимание отдыху и проводить больше времени на свежем воздухе, что помогает организму бороться с вирусами.

Помимо этого, Беляева напомнила, что следует избегать переохлаждений и следить за состоянием своего здоровья. Это особенно важно в период сезонных заболеваний, когда иммунная система может быть ослаблена.

Признаки заболевания и необходимость медицинской помощи

Особое внимание врач уделила важности обращения к специалистам при первых признаках заболевания.

"Не стоит заниматься самолечением. При отсутствии медицинского контроля грипп может перейти в более тяжелые формы — бронхит, ангину или воспаление легких, особенно у людей с ослабленным здоровьем", — предупредила Беляева.

Врач напомнила, что своевременная консультация с доктором помогает избежать осложнений и ускоряет процесс выздоровления, а также минимизирует риски для окружающих.