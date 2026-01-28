Медовый месяц больше не отпуск: молодожёны массово отказываются от привычных курортов

Медовый месяц всё реже воспринимается как стандартный отпуск и всё чаще становится личным событием, в котором важны уединение, атмосфера и продуманные детали. Молодожёны стремятся выбрать направления, позволяющие создать собственный сценарий путешествия без суеты и посторонних. Туристический рынок реагирует на этот запрос ростом интереса к приватным форматам отдыха. Об этом сообщает издание "Известия".

Уединение как главный критерий выбора

Одним из самых востребованных направлений для медового месяца остаются Мальдивы. Популярность архипелага объясняется форматом размещения, ориентированным на приватность и комфорт. Отдельные виллы, минимальный контакт с другими туристами и персонализированный сервис создают условия, при которых отдых действительно ощущается как время только для двоих. Такой подход полностью соответствует общему тренду на уединённый отдых, который всё чаще выбирают жители крупных городов.

Дополнительную роль играет развитая инфраструктура для романтических поездок: спа-программы для пар, ужины на берегу океана и возможность организовать символическую свадебную церемонию без лишних формальностей. Всё это делает направление универсальным выбором для молодожёнов, ценящих тишину и высокий уровень сервиса.

Европа как пространство для эстетики

Среди европейских стран устойчивый интерес сохраняется к Италии. Молодые пары выбирают её за архитектуру, атмосферу старинных городов и разнообразие локаций для свадебных церемоний. Исторические виллы, палаццо и городские площади становятся частью события, подчёркивая его торжественность и визуальную выразительность. Поездки, как правило, планируются заранее с учётом визовых сроков и сезонных особенностей, поскольку Италия остаётся одним из самых востребованных романтических направлений.

Кипр также входит в число популярных вариантов благодаря возможности провести как символическую, так и официальную церемонию. Мягкий климат и большое количество солнечных дней позволяют не привязываться к строгим датам и выбирать формат праздника под личные предпочтения пары.

Экзотика и индивидуальные сценарии

В Азии особое внимание молодожёнов привлекает Бали. Остров ценят за разнообразие природных и архитектурных локаций — от пляжей и рисовых террас до вилл и храмов. Церемонии у водопадов в джунглях остаются одним из самых впечатляющих форматов, а интерес к направлению поддерживается и изменениями на рынке, включая снижение стоимости туров на Бали.

Япония выбирается за культурную уникальность и символические обряды, которые позволяют прикоснуться к традициям страны.

"Японию выбирают за уникальную культуру и храмовые церемонии", — рассказала директор офиса продаж туристической компании "Содис" Ирина Мануильская.

Дубай, в свою очередь, привлекает нестандартными форматами размещения, включая номера с панорамными окнами под водой. При этом массовые курорты, такие как Турция, Египет и Китай, реже рассматриваются для медового месяца из-за плотного туристического потока и ориентации на формат "всё включено".

В итоге при выборе направления всё чаще решающим фактором становится не страна, а возможность создать спокойное, приватное и по-настоящему личное путешествие, соответствующее ожиданиям пары.