Павел Лебедев Опубликована сегодня в 15:21

Этот медовый торт едят сразу после духовки — и он не проигрывает медовику

Торт "Мадлен" не требует многодневной выдержки и готов к подаче в день приготовления — кулинары

Торт "Мадлен" часто называют близкой родственницей классического медовика, но у этого десерта есть собственный характер и заметные отличия. Он получается мягким и воздушным сразу после выпечки, без необходимости ждать, пока коржи пропитаются кремом. За счёт этого торт удобно готовить даже спонтанно, не планируя десерт за несколько дней. Об этом сообщает дзен-канал "Кулинарные записки обо всём".

Чем торт "Мадлен" отличается от привычных медовых тортов

Главное отличие заключается в технологии приготовления коржей. Здесь тесто не раскатывают и не выпекают по отдельности, а запекают одним пластом, который затем аккуратно разрезают на слои. Такой подход даёт более пористую структуру и делает коржи мягкими уже после духовки, в отличие от классического сметанно-медового торта, который раскрывается полностью только после длительной пропитки.

Мёд в рецепте играет не только вкусовую, но и структурную роль. При нагревании с маслом и содой он карамелизуется, придавая тесту янтарный оттенок и выраженный аромат. Яйца, взбитые с сахарной пудрой, насыщают массу воздухом, благодаря чему корж остаётся лёгким и упругим даже после охлаждения.

Коржи: баланс простоты и точности

Для стабильного результата важно соблюдать температурный режим и пропорции. Масло и мёд нагреваются до кипения, после чего в смесь вводится сода, запускающая активную реакцию. Масса увеличивается в объёме и темнеет, приобретая характерный цвет. После охлаждения её соединяют с яичной смесью и аккуратно вмешивают муку, чтобы не потерять воздушность.

Готовое тесто выпекается на противне размером около 30×40 см при температуре 180 °C без конвекции. Корж поднимается равномерно и легко отделяется от пергамента. Его разрезают на четыре слоя, а обрезки сохраняют для финального оформления. Такой приём часто используют и в других домашних десертах, включая йогуртовый торт, где важна аккуратная сборка и ровная текстура.

Крем и дополнительные акценты вкуса

Крем для "Мадлен" готовится на основе хорошо охлаждённой сметаны жирностью 18%. Её взбивают с сахарной пудрой и ванилью до появления отчётливых следов на поверхности, не доводя до плотного состояния. Такой крем остаётся нежным и хорошо распределяется по коржам, не утяжеляя торт.

Дополнительным слоем может служить варенье или джем без косточек. Кисло-сладкие варианты, например вишнёвый или сливовый, подчёркивают мёд и создают более сложный вкус. При этом начинка остаётся опциональной — торт хорошо держится и на одном креме.

Выдержка и итоговый вкус

Собранный торт покрывают кремом и посыпают крошкой из обрезков коржей, после чего отправляют в холодильник. Уже через несколько часов он становится стабильным и готовым к подаче, но оптимальный вкус раскрывается спустя один-два дня. За это время слои пропитываются, а аромат мёда становится мягче и глубже.

Торт "Мадлен" удачно сочетает простоту приготовления и выразительный вкус. Он подойдёт тем, кто ценит медовые десерты, но не готов тратить время на сложную сборку и длительное ожидание, получая при этом полноценный домашний торт с насыщенным характером.

