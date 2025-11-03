Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Грибы опята
Грибы опята
© Wikipedia by JJ Harrison is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Садоводство
Наталья Полетаева Опубликована сегодня в 12:15

Осенние опята — не подарок, а приговор: как белая гниль съедает корни деревьев

Учёные: появление опят у яблонь и груш осенью указывает на заражение грибом Armillaria

Осенью на приствольных кругах яблонь, груш и слив нередко появляются стройные ряды опят. Для грибника — удача, для садовода — тревожный знак. Эти невинные на вид "венчики" означают, что под землёй уже поселился опасный паразит — гриб рода Armillaria. Он разрушает древесину изнутри, лишая деревья корней и жизни.

Опята: симпатичный враг сада

Род Armillaria включает несколько видов грибов, вызывающих белую корневую гниль. Они поражают лиственные и хвойные породы, живут в пнях и корнях годами, а в подходящих условиях переходят на здоровые растения. Заражение происходит через ризоморфы — длинные чёрные нити, которые тянутся от пня к соседним корням. Гриб предпочитает влажную, плохо проветриваемую почву и густые посадки.

Признаки заражения часто остаются незаметными: листья преждевременно желтеют, прирост уменьшается, кора у основания ствола отслаивается. Иногда внешне дерево выглядит здоровым, но гниль уже разрушает его шейку.

Как распознать опасность

Проверить дерево просто: осторожно снимите верхний слой земли у корневой шейки. Если заметите беловатую плёнку или тонкие чёрные нити — это грибница. В тёплую влажную осень на поверхности появляются те самые опята. Они — вершина айсберга, а основная масса гриба скрыта под землёй.

Что делать: антикризисный план для садовода

Шаг 1. Не собирайте грибы на еду

Плодовые тела, выросшие на заражённой древесине, способны накапливать тяжёлые металлы и токсины. Лучше их утилизировать, а не нести на кухню.

Шаг 2. Раскопайте приствольный круг

Удалите 5-10 см почвы вокруг ствола на расстоянии 40-60 см. Все кусочки грибницы и ризоморфы аккуратно извлеките и вынесите с участка. Ни в коем случае не закладывайте их в компост — гриб продолжит развиваться.

Шаг 3. Улучшите условия почвы

Плотная, мокрая и тёмная земля — идеальная среда для Armillaria. Снимите мульчу и траву от ствола, обеспечьте аэрацию. Если почва переувлажнена, сделайте неглубокие канавки для отвода воды или приподнимите приствольный круг.

Шаг 4. Примените биопрепараты

Биофунгициды — главный инструмент садовода против почвенных патогенов. Используйте препараты с триходермой или бациллами, например "Фитоспорин-М", "Триходермин", "Глиокладин". Работайте вечером или в пасмурную погоду.

Важно: не смешивайте разные биопрепараты в одной лейке. Их применяют поочерёдно с интервалом 2-3 недели.

Шаг 5. Санитария древесины и пней

Старые пни и мёртвые корни — рассадник инфекции. Их необходимо удалить. Если корчевание невозможно, вырежьте сердцевину и засыпьте отверстие щебнем или песком, чтобы уменьшить влажность. Срезы на живых деревьях защищайте садовой пастой или варом.

Как остановить распространение грибницы

Armillaria — выносливый и живучий противник. Чтобы не допустить заражения соседних растений:

  • не храните рядом с деревьями дрова, доски и кору;
  • высевайте сидераты-санитары (фацелию, белую горчицу) и заделывайте их в почву после скашивания;
  • при плотных посадках сделайте траншею 50-60 см глубиной между заражённым и здоровыми деревьями;
  • поддерживайте умеренную влажность, избегайте "болота" под корнями.

Можно ли спасти дерево?

Есть шанс

Если крона зелёная, годовой прирост сохраняется, а грибы растут лишь возле старого пня — дерево ещё можно спасти. Поможет очистка приствольного круга, обработка биопрепаратами и улучшение дренажа.

Лучше удалить

Когда кора легко отслаивается пластами, под ней виден белый мицелий, а ствол мягкий и полый — спасти растение уже невозможно. В этом случае дерево удаляют вместе с корнями, грунт частично заменяют и оставляют место "отдыхать" один-два года, засевая сидератами.

Ошибки садоводов и безопасные альтернативы

  1. Ошибка: обильное проливание медным купоросом.
    Последствие: гибель полезных микроорганизмов и ожоги корней.
    Альтернатива: биопрепараты и улучшение аэрации.

  2. Ошибка: утепление штамба плёнкой.
    Последствие: конденсат и выпревание коры.
    Альтернатива: дышащие материалы (спанбонд, мешковина) только при морозобоинах.

  3. Ошибка: толстая мульча у самой шейки.
    Последствие: постоянная сырость и развитие грибницы.
    Альтернатива: слой мульчи 5-7 см, отступив 10-15 см от ствола.

  4. Ошибка: компостирование заражённой древесины.
    Альтернатива: вынос и сжигание либо вывоз на полигон.

Питательная поддержка после санации

После удаления грибницы дереву требуется восстановление, но без азота. Используйте золу (100-150 г/м²), сульфат калия (15-25 г/м²) и суперфосфат (30-40 г/м²). Удобрения равномерно распределяйте по периферии приствольного круга и заделывайте при рыхлении. Это безопасные дозы для личных подсобных хозяйств, но всегда сверяйтесь с инструкцией на упаковке.

А что если заражение массовое?

Если гриб обнаружен у нескольких деревьев, стоит действовать системно: обследовать весь сад, особенно старые пни и корневые зоны. Иногда проще удалить один-два очага, чем годами бороться с инфекцией. После санитарной расчистки восстановите почвенную микрофлору с помощью биопрепаратов и сидератов.

Плюсы и минусы подходов

Метод Плюсы Минусы
Биофунгициды Безопасны, восстанавливают почву Требуют повторных обработок
Химические фунгициды Быстрое действие Нельзя применять в ЛПХ, токсичны
Механическая очистка Удаляет очаг Трудозатратно, не всегда возможно
Дренаж и аэрация Улучшают условия для корней Не устраняют грибницу полностью

Часто задаваемые вопросы

Как понять, что дерево поражено, если грибов нет?
Проверьте основание ствола — кора отслаивается, корни буреют, листья мельчают. Это ранние признаки белой гнили.

Можно ли использовать известь против опят?
Известкование слегка снижает кислотность, но не уничтожает грибницу. Эффект только профилактический.

Когда лучше проводить обработку?
Оптимально — поздняя весна и начало осени, когда температура почвы выше +10 °C и активна микрофлора.

Что посадить после больного дерева?
Год-два держите место под сидератами, затем выбирайте менее чувствительные культуры — например, кустарники (смородина, крыжовник).

Мифы и правда

Миф: опята в саду — признак здоровой экосистемы.
Правда: в лесу — да, в саду — сигнал разрушения корней.

Миф: можно "залить" грибницу керосином или солью.
Правда: это уничтожит почву, но не гриб — его ризоморфы прячутся глубоко.

Миф: если дерево дало урожай, оно здорово.
Правда: Armillaria разрушает корни постепенно, внешние признаки могут появиться через годы.

Три интересных факта

  1. Ризоморфы Armillaria способны распространяться на расстояние до 10 метров.

  2. Самая большая грибница в мире (США, Орегон) принадлежит именно этому роду и занимает около 900 гектаров.

  3. Белая корневая гниль может поражать более 200 видов древесных растений.

Исторический контекст

Armillaria известна с XIX века как "гриб смерти". В Европе из-за него вырубались целые плодовые сады. Лишь с появлением биопрепаратов борьба с ним стала экологичной и безопасной для домашних участков.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные напомнили: фиалкам необходим отдых зимой для продления срока жизни сегодня в 8:52
Она молчит, но мстит: фиалка перестаёт цвести, если вы делаете всего одну ошибку

Почему фиалка не цветёт, даже если вы всё делаете по инструкции? Разбираемся, какие мелочи мешают ей распуститься и как помочь растению восстановить силы.

Читать полностью » Стебли брокколи можно использовать как натуральное удобрение для обогащения почвы сегодня в 8:40
Выбрасывали это годами, а зря: садоводы нашли в брокколи источник плодородия

Узнайте, как стебли брокколи могут стать настоящим кладом для вашего огорода и улучшить плодородие почвы. Простые советы и секреты от опытных садоводов.

Читать полностью » Крапива содержит витамины и микроэлементы, поддерживающие иммунитет и обмен веществ – Марина Соловьёва сегодня в 8:08
От сорняка до эликсира жизни: что мы теряем, игнорируя крапиву в собственном саду

Крапива — не просто жгучая трава, а источник здоровья и красоты. Узнайте, как использовать её для укрепления организма, ухода за волосами и приготовления полезных блюд.

Читать полностью » Эксперты: первые плоды лимонного дерева из косточки появляются через 5–6 лет сегодня в 7:34
Из косточки в цитрусовый сад: как приручить лимон без оранжереи

Выращивание лимона из семян — это легко и увлекательно! Узнайте, как правильно выбрать семена, ухаживать за растением и избегать распространённых ошибок.

Читать полностью » Земляная груша содержит больше железа, чем картофель, и подходит диабетикам – Ирина Федорова сегодня в 7:08
Копаю не золото, а здоровье: за что дачники влюбились в земляную грушу

Топинамбур — неприхотливое растение, богатое инулином и железом. Узнайте, как его выращивать, хранить и использовать в кулинарии и медицине.

Читать полностью » Фиалки не переносят прямых солнечных лучей и нуждаются в рассеянном свете сегодня в 6:28
Раз в полгода — и цветение фиалок не прекращается: формула живого подоконника

Узнайте, как правильно ухаживать за узамбарской фиалкой, чтобы она радовала вас круглогодичным цветением. Секреты освещения, полива и подкормки сенполий.

Читать полностью » Толстянка требует рассеянного света и редкого полива для здоровья листьев – Александра Белова сегодня в 6:08
Один лишний стакан воды — и финансы потекут сквозь пальцы: как спасти погибающее денежное дерево

Денежное дерево — символ удачи и уюта, но без правильного ухода оно теряет силу и красоту. Эксперт Александра Белова рассказывает, как вырастить здоровую и пышную толстянку дома.

Читать полностью » Грунт для рассады должен быть рыхлым, воздухопроницаемым и обеззаражённым от грибков и вредителей сегодня в 5:17
Хорошая рассада начинается не с семян: садоводы раскрыли главный секрет урожая

Узнайте, как правильно подготовить почву для рассады, чтобы достичь мощного роста. Открываем секреты выбора и создания идеального грунта.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Зола обогащает почву калием и фосфором, повышая урожайность – Сергей Ковалёв
Наука
Закись азота выделяется морскими микробами даже в кислородных водах океана — Клаудия Фрей
Дом
Неправильная подушка вызывает боли в шее и бессонницу: советы по выбору
Красота и здоровье
Хирург Дмитрий Монахов предупредил: семена чиа могут вызвать кишечную непроходимость
Еда
Диетологи рекомендуют салат из капусты и свеклы для очищения организма за короткий срок
Еда
Курица, фаршированная блинами с грибами и сыром, запекается в духовке до хрустящей корочки и сочности
УрФО
Цены на вторичное жильё в Тюмени выросли до 130 тысяч за квадратный метр — URA.RU
Спорт и фитнес
Фитнес-тренер Илья Алехин рассказал, как мужчинам сохранить молодость с помощью тренировок
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet