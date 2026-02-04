Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
2023 Honda автомобиль
2023 Honda автомобиль
© commons.wikimedia.org by Chanokchon is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Александр Михайлов Опубликована сегодня в 10:55

Honda выпустила самый доступный кроссовер WR-V — но главный козырь спрятан не в цене

Новый Honda WR-V вышел на бразильский рынок с понятной задачей — стать самым доступным кроссовером марки и забрать себе массовую аудиторию. Модель расположили в линейке между City Sedan и HR-V, чтобы закрыть нишу «первого SUV» для тех, кто хочет Honda, но не готов переплачивать за старшие версии. Производитель делает ставку на практичность: просторный салон, экономичный расход топлива и фирменную надёжность. Об этом сообщает UOL.

Самый доступный кроссовер Honda в Бразилии

Новый WR-V запустили в октябре прошлого года, и он сразу получил статус базового SUV бренда на местном рынке. Такой шаг выглядит логично: сегмент компактных кроссоверов в Бразилии растёт, а покупатели всё чаще выбирают автомобили с увеличенным клиренсом и более универсальным характером.

По задумке Honda, WR-V должен стать входной точкой в мир кроссоверов марки. Он ориентирован на водителей, которым важны удобство в городе, спокойная эксплуатация и понятные затраты на обслуживание, без претензии на «премиальность».

Простор и практичность — главные козыри модели

Одной из сильных сторон WR-V называют внутреннее пространство. Для покупателей в сегменте компактных SUV это один из решающих факторов: автомобиль часто берут как семейный, с расчётом на поездки с пассажирами и багажом.

WR-V сохраняет черты, за которые ценят японского производителя: продуманную эргономику, функциональность и удобство для ежедневных маршрутов. При этом модель занимает промежуточное положение в гамме Honda, предлагая больше «кроссоверного» ощущения, чем City Sedan, но оставаясь доступнее HR-V.

Экономичность топлива и репутация Honda

Ещё один важный аргумент — умеренный расход топлива. На фоне растущих цен на обслуживание и топливо экономичность стала одной из ключевых характеристик при выборе машины, особенно в массовом сегменте.

Honda традиционно делает ставку на надёжность и предсказуемую эксплуатацию, и новый WR-V продолжает эту линию. Для многих покупателей это означает меньший стресс в повседневной жизни: автомобиль должен просто ездить, не требуя постоянных вложений и неожиданных ремонтов.

Гарантия 6 лет без ограничения пробега

Отдельно отмечается гарантийная политика: WR-V получил шесть лет гарантии без ограничения по пробегу. На фоне конкурентов в классе это выглядит сильным преимуществом и повышает доверие к модели.

Среди прямых конкурентов WR-V на бразильском рынке называют VW Tera, Fiat Pulse и Renault Kardian — популярных представителей сегмента, где покупатели внимательно считают стоимость владения.

Почему у WR-V есть шанс стать хитом

Ставка Honda на WR-V выглядит прагматично: доступный SUV с хорошим пространством, экономичным характером и расширенной гарантией может быстро стать массовым выбором для тех, кто хочет кроссовер без лишней сложности.

Такая комбинация характеристик обычно хорошо работает в сегменте, где важны не рекорды мощности и опций, а баланс цены, удобства и доверия к бренду. Именно поэтому WR-V называют моделью, у которой есть все шансы стать самым продаваемым Honda на рынке.

Автор Александр Михайлов
Александр Михайлов — инженер (СПбПУ), эксперт по ремонту и диагностике авто с 14-летним стажем. Специалист по ресурсу двигателей и выбору запчастей.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Двигатель зимой начал активно подъедать масло — причина напугала водителей, но оказалась не поломкой 02.02.2026 в 12:42

Зимой двигатель может расходовать больше масла, чем летом. Холод, короткие поездки и вязкость смазки меняют привычную картину и требуют внимательного подхода.

Читать полностью » Полгода без денег и без машины: быстрый импорт из КНР ломается на выезде из страны 02.02.2026 в 12:40

Заказ автомобиля из Китая может обернуться многомесячным ожиданием на таможне. Эксперт объяснил, где скрываются риски и как их избежать.

Читать полностью » Дождь превращает дорогу в ловушку — две привычки спасают от самых жёстких ошибок 02.02.2026 в 11:57

Дождь резко увеличивает тормозной путь и риск аквапланирования. Две простые меры — правило двух секунд и чтение зеркальных полос — спасают метры и время.

Читать полностью » Уехал на пару метров — попал по полной: как одно решение после ДТП ломает водительскую жизнь 02.02.2026 в 10:52

Незначительное ДТП может закончиться лишением прав, если водитель допустит одну распространённую ошибку сразу после столкновения.

Читать полностью » Электроника берёт управление — внимание уходит: как ассистенты незаметно повышают риск ДТП 01.02.2026 в 21:20

Современные автомобили становятся всё умнее, но электронные помощники не всегда делают вождение безопаснее. Как комфорт влияет на внимание водителей.

Читать полностью » Слепят, мигают и выводят из себя: за эти фары и стоп-сигналы водителей могут лишать прав 01.02.2026 в 21:10

В России обсуждают ужесточение наказаний за ксенон и мигающие стоп-сигналы: инициатива затрагивает штрафы, лишение прав и безопасность движения.

Читать полностью » Volvo готовит “ступеньку вверх” — семейный бренд может сделать то, чего давно ждут в США 01.02.2026 в 18:28

Volvo обсуждает создание нового полноразмерного SUV для семей, желающих больше пространства, что может стать решающим шагом для бренда.

Читать полностью » Yaris Cross вырвался в лидеры — компактный кроссовер потеснил фаворитов и меняет рынок 01.02.2026 в 12:18

Yaris Cross стал главным драйвером продаж Toyota в Европе: во Франции компактный гибрид без подзарядки вытесняет бензиновые модели, меняя приоритеты

Читать полностью »

Новости
Наука
Учёные зафиксировали у человека способность к дистанционному осязанию — UCL
Туризм
“Страна внутри другой страны” прячется в Узбекистане — о Каракалпакстане почти никто не слышал
Недвижимость
Этот натуральный утеплитель в 2026 году вытесняет стекловату — дом становится тише и теплее
Красота и здоровье
Мозг путает день и ночь из-за недосыпа: процесс, который должен спасать, начинает мешать жить
Питомцы
Кот будто из мультфильма — но с генетическим сюрпризом: манчкин покоряет дома и вызывает споры
Красота и здоровье
Ягодные духи снова в тренде — эти ноты звучат свежо даже зимой
Спорт и фитнес
Фитнес для долголетия продлевает активность на годы — но решает не “жёсткий режим”, а один принцип
Наука
Чип толщиной с волос встроили в текстильное волокно — Nature
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet