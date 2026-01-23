Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Honda Prelude 2023
Honda Prelude 2023
© commons.wikimedia.org by RuinDig/Yuki Uchida is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license
Главная / Авто и мото
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 19:37

Водородная стратегия Honda разворачивается заново: компания уходит от совместного производства с GM

Honda выходит из совместного производства топливных элементов с GM — autojournal

Водородные технологии снова оказываются в центре стратегии Honda, но теперь без опоры на партнёров. Японский автопроизводитель меняет подход к разработке топливных элементов и делает ставку на собственные инженерные решения. Этот шаг знаменует новый этап в долгосрочном развитии альтернативной энергетики бренда. Об этом сообщает autojournal.

Почему Honda отказывается от совместного производства с GM

Honda приняла решение прекратить выпуск систем топливных элементов, которые производятся в США на предприятии Fuel Cell System Manufacturing LLC. Речь идёт о совместном бизнесе с General Motors, созданном для выпуска водородных установок нового поколения. Производство на заводе в Браунстауне, штат Мичиган, будет остановлено к концу 2026 года.

Совместное предприятие FCSM было основано в январе 2017 года и стало первым в мировой автомобильной отрасли заводом, специализирующимся именно на серийном выпуске современных водородных топливных элементов. Партнёрство позволило Honda и GM объединить инженерный опыт и оптимизировать процессы разработки, производства и закупок компонентов.

Результаты сотрудничества и причины смены курса

За годы работы FCSM компании смогли создать системы с высокой долговечностью и устойчивостью к эксплуатации при низких температурах, что считается одной из ключевых проблем водородных установок. Существенную роль сыграли и синергии в цепочках поставок, а также внедрение передовых производственных технологий, позволивших снизить себестоимость за счёт стандартизации комплектующих.

Тем не менее, после серии обсуждений перспектив дальнейшей деятельности предприятия партнёры пришли к выводу о завершении проекта. Для Honda это решение не означает отказ от водорода как такового — напротив, компания рассматривает его как возможность ускорить переход к полностью собственным технологиям, не зависящим от внешних разработчиков.

Ставка на собственные топливные элементы

В дальнейшем Honda планирует использовать передовые системы топливных элементов, разработанные исключительно внутри компании. Эти установки станут основой для расширения водородного бизнеса и должны превратить его в один из ключевых источников дохода в долгосрочной перспективе. Водород по-прежнему рассматривается брендом как важное топливо будущего, несмотря на его пока ограниченное распространение на мировом рынке.

Новые системы будут применяться не только в легковых автомобилях, включая модели вроде Honda CR-V FCEV, но и в других направлениях — от коммерческого транспорта до стационарных энергетических решений. Такой подход позволяет гибко масштабировать технологии и адаптировать их под разные рынки.

Переход на собственные разработки вписывается в глобальную стратегию Honda по достижению углеродной нейтральности к 2050 году. Компания строит своё развитие вокруг трёх направлений: сокращение выбросов углерода, использование чистой энергии и замкнутый цикл ресурсов. Отказ от совместного производства с GM становится не разрывом, а логичным шагом на пути к большей технологической самостоятельности и ускоренному развитию водородных решений.

Автор Дмитрий Сафронов
Дмитрий Сафронов — автоэксперт, инженер-механик (НГТУ) с 15-летним стажем. Специалист по подготовке и испытаниям внедорожной техники в экстремальных условиях.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

4Runner пятого поколения получил минимум сложной электроники сегодня в 14:05
Toyota 4Runner пятого поколения держит цену: владельцы объяснили, почему не хотят “новинку”

Сравнение 5-го и 6-го Toyota 4Runner: пятое поколение — эталон надёжности и простоты, шестое — новая сложность и сомнения в долговечности.

Читать полностью » Суды взыскали с УК более 1 млн рублей за падение снега на авто — юристы сегодня в 14:02
С крыши прилетело — УК попала: как выбить до миллиона рублей за разбитый снегом автомобиль

Падение снега или сосулек на автомобиль во дворе может привести к крупным убыткам, но при грамотных действиях их можно взыскать с управляющей компании.

Читать полностью » Подержанные авто за 2–3 млн рублей продаются быстрее ряда сегментов — автоаналитики сегодня в 13:40
Перекупы не успевают моргнуть — вторичный рынок сметает эти авто за 2–3 млн без пауз

Рынок подержанных автомобилей в России показывает высокую активность: аналитики выяснили, какие бренды и модели в сегменте 2–3 млн рублей продаются быстрее.

Читать полностью » Дрель, шуруповерт или зубная паста: лучший способ отполировать фары сегодня в 13:36

Автоэксперт Вячеслав Субботин рассказал MosTimes, как самостоятельно отполировать фары автомобиля.

Читать полностью » Серийные двигатели проехали более 1 млн миль без капремонта — автомеханики сегодня в 13:30
Их пытались убить километрами — не вышло: двигатели, которым износ оказался не по зубам

Какие моторы смогли пройти более миллиона километров без капитального ремонта и какие инженерные решения сделали их символами надежности.

Читать полностью » Онлайн-навигаторы объединяют данные ведомств и водителей — автоэксперты сегодня в 13:25
Онлайн-навигаторы 2026 года незаметно берут управление на себя — водитель видит лишь результат

Онлайн-навигаторы в 2026 году умеют больше, чем кажется: от умной маршрутизации до персональных подсказок и точных данных о пробках.

Читать полностью » Mazda3 Carbon Edition 2026 получила полный привод в базе — Autoblog вчера в 20:11
Тёмные акценты сделали Mazda3 дороже класса — один элемент внутри разделит мнения

Mazda3 Carbon Edition 2026 снова возвращает интерес к компактным седанам: полный привод в базе, 2,5‑литровый мотор 186 л.с., премиальный салон и цена от $30 210.

Читать полностью » Буксировочный трос рекомендуют возить для помощи себе и другим — Лысаков вчера в 18:57
Обязательный набор в авто — это не всё: добавьте пару вещей, и сюрпризы дороги станут спокойнее

Вячеслав Лысаков советует держать в машине аптечку, буксировочный трос, топорик, сапёрную лопатку, складной нож и пакеты для мусора — минимальный полезный набор.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Отпуск с детьми на весенних каникулах обойдется в 120 тысяч — турэксперты
Дом
Ошибки планировки и декора ухудшают восприятие кухни — The Spruce
Туризм
Акьяка в Турции сохраняет тихий формат курорта без гигантских отелей — The Guardian
Спорт и фитнес
Разминка снижает риск болевых проблем до 60% — Daily Express
Авто и мото
Долгий холостой ход 15 минут повышает риск износа цилиндров — Рэндольф
Красота и здоровье
Иммунная система участвует в развитии артериальной гипертонии — Гузик профессор
Дом
Четыре способа позволили снять обои без повреждения стен — The Spruce
Наука
Учёные допустили возможность глубокой спячки у человека – Biological Reviews
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet