Водородная стратегия Honda разворачивается заново: компания уходит от совместного производства с GM

Водородные технологии снова оказываются в центре стратегии Honda, но теперь без опоры на партнёров. Японский автопроизводитель меняет подход к разработке топливных элементов и делает ставку на собственные инженерные решения. Этот шаг знаменует новый этап в долгосрочном развитии альтернативной энергетики бренда. Об этом сообщает autojournal.

Почему Honda отказывается от совместного производства с GM

Honda приняла решение прекратить выпуск систем топливных элементов, которые производятся в США на предприятии Fuel Cell System Manufacturing LLC. Речь идёт о совместном бизнесе с General Motors, созданном для выпуска водородных установок нового поколения. Производство на заводе в Браунстауне, штат Мичиган, будет остановлено к концу 2026 года.

Совместное предприятие FCSM было основано в январе 2017 года и стало первым в мировой автомобильной отрасли заводом, специализирующимся именно на серийном выпуске современных водородных топливных элементов. Партнёрство позволило Honda и GM объединить инженерный опыт и оптимизировать процессы разработки, производства и закупок компонентов.

Результаты сотрудничества и причины смены курса

За годы работы FCSM компании смогли создать системы с высокой долговечностью и устойчивостью к эксплуатации при низких температурах, что считается одной из ключевых проблем водородных установок. Существенную роль сыграли и синергии в цепочках поставок, а также внедрение передовых производственных технологий, позволивших снизить себестоимость за счёт стандартизации комплектующих.

Тем не менее, после серии обсуждений перспектив дальнейшей деятельности предприятия партнёры пришли к выводу о завершении проекта. Для Honda это решение не означает отказ от водорода как такового — напротив, компания рассматривает его как возможность ускорить переход к полностью собственным технологиям, не зависящим от внешних разработчиков.

Ставка на собственные топливные элементы

В дальнейшем Honda планирует использовать передовые системы топливных элементов, разработанные исключительно внутри компании. Эти установки станут основой для расширения водородного бизнеса и должны превратить его в один из ключевых источников дохода в долгосрочной перспективе. Водород по-прежнему рассматривается брендом как важное топливо будущего, несмотря на его пока ограниченное распространение на мировом рынке.

Новые системы будут применяться не только в легковых автомобилях, включая модели вроде Honda CR-V FCEV, но и в других направлениях — от коммерческого транспорта до стационарных энергетических решений. Такой подход позволяет гибко масштабировать технологии и адаптировать их под разные рынки.

Переход на собственные разработки вписывается в глобальную стратегию Honda по достижению углеродной нейтральности к 2050 году. Компания строит своё развитие вокруг трёх направлений: сокращение выбросов углерода, использование чистой энергии и замкнутый цикл ресурсов. Отказ от совместного производства с GM становится не разрывом, а логичным шагом на пути к большей технологической самостоятельности и ускоренному развитию водородных решений.