Honda CR-V на заснеженной дороге в Исландии
© https://unsplash.com by Tabea Schimpf is licensed under Free
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 12:04

Знак, который знали 60 лет, перезапускают с нуля: зачем Honda переписывает свою эмблему

Символ Honda, который десятилетиями узнавали с первого взгляда, готовится к новой главе. Компания обновляет эмблему "H", и это выглядит не как косметическая правка, а как маркер смены этапа. Новый знак связывают с будущими моделями и тем, как бренд хочет звучать в эпоху электрификации и цифровых сервисов. Об этом сообщает Autoblog со ссылкой на старшего редактора Джейкоба Оливу.

Знакомая "H" и её эволюция

Эмблема Honda используется с 1963 года и за это время неоднократно менялась, подстраиваясь под вкусы эпохи и развитие компании. Ранние версии были более строгими и "механическими" по характеру. Обновление 2000 года закрепило тот плоский, современный вариант значка, который для многих и стал "классической" Honda.

Именно с этой эмблемой бренд прошёл важные периоды: глобальное расширение, рост популярности гибридов и первые шаги к электрификации. Но дизайн-подходы меняются, и производители всё чаще делают айдентику легче, проще и дружелюбнее — чтобы она одинаково хорошо выглядела и на капоте, и в интерфейсах приложений, и на цифровых экранах.

Почему Honda меняет символ сейчас

В 2024 году Honda показала новый вариант "H" на своих электромобилях. Он стал более лёгким, плоским и визуально "открытым", из-за чего многие решили, что это отдельная айдентика только для EV-линейки. Теперь компания уточняет: новый символ будет представлять весь автомобильный бизнес Honda, а не только электрокары.

В материале подчёркивается, что значок разрабатывали параллельно с машинами следующего поколения, включая будущие электромобили Honda 0 Series. Смысл идеи формулируется как "возврат к нулю": переосмыслить, что значит создавать и продавать автомобили, и посмотреть на собственные корни свежим взглядом. В этом же контексте звучит и понятие "второго основания" — как обозначение перезапуска на фоне электрификации и умных технологий.

Что изменится кроме шильдика

Речь идёт не только о том, какой значок появится на решётке радиатора. По данным Autoblog, обновление затронет разные точки контакта с брендом: от автомобилей до дилерской среды и визуального присутствия Honda в автоспорте. Логика понятна: единый знак должен одинаково работать на разных площадках и быстрее считываться как "современная Honda".

В практическом плане это означает, что изменения будут заметны сразу в нескольких местах:

  1. На будущих моделях, где новая "H" станет частью общего языка дизайна.
  2. В оформлении дилерских центров и фирменных материалов.
  3. В коммуникациях бренда — там, где эмблема выступает главным визуальным маркером.

Обновлённая "H" в итоге становится не просто новым рисунком, а сигналом о том, как Honda видит своё развитие: меньше "индустриальной" тяжеловесности, больше открытости и акцент на опыте пользователя наряду с техникой.

