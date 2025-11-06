Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Трухин Опубликована сегодня в 12:22

Преобразила свои растения с помощью самодельного грунта — вот как я это сделала

Приготовление грунта для комнатных растений: нужны дерновая земля, торф и перлит для оптимальной структуры и роста

Хотя на рынке сейчас существует множество готовых субстратов для комнатных растений, их можно легко приготовить своими руками. Это позволит не только сэкономить деньги, но и создать качественный грунт, который будет идеально подходить для разных типов растений. В этой статье мы поделимся основными компонентами для грунта, рецептами для различных растений и способами обеззараживания субстрата.

Компоненты для грунта

Для создания качественного грунта для комнатных растений необходимо правильно выбрать его компоненты. Вот основные из них:

  1. Дерновая земля — важнейший компонент, так как она богата минеральными веществами. Её обычно используют в составе грунта в количестве от 1/3 до 1/2. Лучше всего заготавливать её осенью.

  2. Разрыхлители — помогают улучшить структуру грунта и предотвратить уплотнение. Основными разрыхлителями являются. Торф: используется для улучшения кислотности грунта. Верховой торф делает почву более кислой, а низинный — нейтральной. Кокосовый субстрат, речной песок — альтернативы торфу, которые также хороши для разрыхления почвы. Перлит и вермикулит: лёгкие материалы, которые улучшают воздухопроницаемость и влагопроницаемость субстрата.

  3. Питательные добавки. Листовая земля, перегной, компост — органические материалы, которые не только разрыхляют почву, но и обеспечивают растения необходимыми питательными веществами.

  4. Дренаж — для предотвращения застоя воды на дне горшка, что может вызвать гниение корней. Используют: керамзит (легкий и эффективный), кирпичная крошка, галька (при их использовании стоит учитывать, что они утяжеляют горшок).

Рецепты разнообразных грунтов

В зависимости от типа растения, нужно подбирать подходящий состав грунта:

Для декоративно-лиственных растений:

  • 2 части дерновой земли.
  • 1 часть перегноя, листовой земли и песка.

Для суккулентов:

  • 1 часть дерновой земли и гравия.
  • 2 части песка.
  • Минимальная добавка органики (торф, кокосовое волокно или сфагнум).

Для цветущих растений:

  • 2 части торфа и листовой земли.
  • 1 часть песка и перегноя.

Грунт для фиалок:

  • 4 части листовой земли.
  • 2 части торфа и вермикулита.
  • 1 часть перлита и кокосового субстрата. Этот грунт должен быть лёгким и слегка кислым.

Приготовление грунта и его обеззараживание

После того как вы приготовите грунт, важно обеззаразить его, чтобы предотвратить развитие вредных микроорганизмов и грибков. Для этого есть несколько способов:

  1. Прокаливание в духовке: разогрейте грунт до температуры 90°C и держите его в течение 30-40 минут.

  2. Проморозка: заморозьте грунт на несколько дней в морозильной камере.

  3. Обработка раствором фитоспорина или марганцовки: пролейте грунт раствором одного из этих препаратов для уничтожения вредных бактерий и грибков.

После обеззараживания рекомендуется обработать грунт препаратами, содержащими полезную микрофлору, например, Байкал-ЭМ1 или Фитоспорин, и дать ему постоять 2-3 недели для восстановления полезных микроорганизмов.

Что можно сделать в ноябре

Ноябрь — подходящее время для заготовки компонентов для грунта:

  • Дерновая земля: заготавливать её лучше летом. Для этого нарезают куски дерна размером 30x40 см и толщиной 15 см, складывают их в бурт высотой до 1,5 м, регулярно поливая Эм-препаратом.

  • Листовой перегной: его лучше собирать из-под таких деревьев, как ольха, клен, береза и липа. Извлекают верхний слой опавших листьев и выкапывают пласт земли толщиной 10-15 см, который затем просеивают.

Храните эти компоненты в мешках в прохладном и темном месте.

Осенний уход за растениями: что можно сделать в это время

Осенью можно не пересаживать растения полностью, а просто обновить верхний слой грунта в горшках. Это позволит сохранить здоровую почву и предотвратить развитие гниения.

Некоторые проблемы с субстратом у комнатных цветов

  1. Закисание грунта: белый налет на поверхности грунта может быть признаком плесени или засоления почвы. Для устранения этой проблемы нужно снять верхний слой и добавить разрыхлители, такие как вермикулит, торф или мох сфагнум. Также важно отрегулировать полив, используя мягкую воду.

  2. Повышенная кислотность: если почва стала слишком кислой, можно добавить доломитовую муку для нейтрализации кислотности. Если необходимо повысить кислотность, используйте верховой торф.

Плюсы и минусы самостоятельного приготовления грунта

Плюсы Минусы
Экономия средств. Требует времени и усилий на подготовку компонентов.
Возможность подбирать грунт под конкретное растение. Необходимо правильно обеззараживать грунт.
Контроль над качеством субстрата. Необходимы знания о компонентах и их сочетаниях.

FAQ

Как правильно приготовить грунт для комнатных растений?
Грунт можно приготовить, смешав дерновую землю с перегноем, торфом, песком, разрыхлителями и добавками, соответствующими потребностям ваших растений.

Как часто нужно обновлять грунт в горшках?
Осенью можно обновить только верхний слой грунта. Полная пересадка требуется только при необходимости.

Как предотвратить закисание грунта?
Для этого важно контролировать полив, использовать мягкую воду и периодически добавлять разрыхлители в почву. При сильном закислении можно использовать доломитовую муку.

Мифы и правда

  1. Готовые грунты лучше, чем самостоятельно приготовленные.
    На самом деле, приготовление грунта своими руками позволяет более точно подобрать состав для каждого растения, а также сэкономить деньги.

  2. Все разрыхлители одинаковы.
    Это миф. Каждый разрыхлитель имеет свои особенности: торф подкисляет почву, перлит и вермикулит улучшат воздухо- и влагопроницаемость.

Исторический контекст

Использование различных компонентов для создания грунта является древней практикой садоводов и цветоводов. В прошлом люди использовали доступные природные материалы для создания оптимальных условий для роста растений.

