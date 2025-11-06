Преобразила свои растения с помощью самодельного грунта — вот как я это сделала
Хотя на рынке сейчас существует множество готовых субстратов для комнатных растений, их можно легко приготовить своими руками. Это позволит не только сэкономить деньги, но и создать качественный грунт, который будет идеально подходить для разных типов растений. В этой статье мы поделимся основными компонентами для грунта, рецептами для различных растений и способами обеззараживания субстрата.
Компоненты для грунта
Для создания качественного грунта для комнатных растений необходимо правильно выбрать его компоненты. Вот основные из них:
Дерновая земля — важнейший компонент, так как она богата минеральными веществами. Её обычно используют в составе грунта в количестве от 1/3 до 1/2. Лучше всего заготавливать её осенью.
Разрыхлители — помогают улучшить структуру грунта и предотвратить уплотнение. Основными разрыхлителями являются. Торф: используется для улучшения кислотности грунта. Верховой торф делает почву более кислой, а низинный — нейтральной. Кокосовый субстрат, речной песок — альтернативы торфу, которые также хороши для разрыхления почвы. Перлит и вермикулит: лёгкие материалы, которые улучшают воздухопроницаемость и влагопроницаемость субстрата.
Питательные добавки. Листовая земля, перегной, компост — органические материалы, которые не только разрыхляют почву, но и обеспечивают растения необходимыми питательными веществами.
Дренаж — для предотвращения застоя воды на дне горшка, что может вызвать гниение корней. Используют: керамзит (легкий и эффективный), кирпичная крошка, галька (при их использовании стоит учитывать, что они утяжеляют горшок).
Рецепты разнообразных грунтов
В зависимости от типа растения, нужно подбирать подходящий состав грунта:
Для декоративно-лиственных растений:
- 2 части дерновой земли.
- 1 часть перегноя, листовой земли и песка.
Для суккулентов:
- 1 часть дерновой земли и гравия.
- 2 части песка.
- Минимальная добавка органики (торф, кокосовое волокно или сфагнум).
Для цветущих растений:
- 2 части торфа и листовой земли.
- 1 часть песка и перегноя.
Грунт для фиалок:
- 4 части листовой земли.
- 2 части торфа и вермикулита.
- 1 часть перлита и кокосового субстрата. Этот грунт должен быть лёгким и слегка кислым.
Приготовление грунта и его обеззараживание
После того как вы приготовите грунт, важно обеззаразить его, чтобы предотвратить развитие вредных микроорганизмов и грибков. Для этого есть несколько способов:
Прокаливание в духовке: разогрейте грунт до температуры 90°C и держите его в течение 30-40 минут.
Проморозка: заморозьте грунт на несколько дней в морозильной камере.
Обработка раствором фитоспорина или марганцовки: пролейте грунт раствором одного из этих препаратов для уничтожения вредных бактерий и грибков.
После обеззараживания рекомендуется обработать грунт препаратами, содержащими полезную микрофлору, например, Байкал-ЭМ1 или Фитоспорин, и дать ему постоять 2-3 недели для восстановления полезных микроорганизмов.
Что можно сделать в ноябре
Ноябрь — подходящее время для заготовки компонентов для грунта:
Дерновая земля: заготавливать её лучше летом. Для этого нарезают куски дерна размером 30x40 см и толщиной 15 см, складывают их в бурт высотой до 1,5 м, регулярно поливая Эм-препаратом.
Листовой перегной: его лучше собирать из-под таких деревьев, как ольха, клен, береза и липа. Извлекают верхний слой опавших листьев и выкапывают пласт земли толщиной 10-15 см, который затем просеивают.
Храните эти компоненты в мешках в прохладном и темном месте.
Осенний уход за растениями: что можно сделать в это время
Осенью можно не пересаживать растения полностью, а просто обновить верхний слой грунта в горшках. Это позволит сохранить здоровую почву и предотвратить развитие гниения.
Некоторые проблемы с субстратом у комнатных цветов
Закисание грунта: белый налет на поверхности грунта может быть признаком плесени или засоления почвы. Для устранения этой проблемы нужно снять верхний слой и добавить разрыхлители, такие как вермикулит, торф или мох сфагнум. Также важно отрегулировать полив, используя мягкую воду.
Повышенная кислотность: если почва стала слишком кислой, можно добавить доломитовую муку для нейтрализации кислотности. Если необходимо повысить кислотность, используйте верховой торф.
Плюсы и минусы самостоятельного приготовления грунта
|Плюсы
|Минусы
|Экономия средств.
|Требует времени и усилий на подготовку компонентов.
|Возможность подбирать грунт под конкретное растение.
|Необходимо правильно обеззараживать грунт.
|Контроль над качеством субстрата.
|Необходимы знания о компонентах и их сочетаниях.
FAQ
Как правильно приготовить грунт для комнатных растений?
Грунт можно приготовить, смешав дерновую землю с перегноем, торфом, песком, разрыхлителями и добавками, соответствующими потребностям ваших растений.
Как часто нужно обновлять грунт в горшках?
Осенью можно обновить только верхний слой грунта. Полная пересадка требуется только при необходимости.
Как предотвратить закисание грунта?
Для этого важно контролировать полив, использовать мягкую воду и периодически добавлять разрыхлители в почву. При сильном закислении можно использовать доломитовую муку.
Мифы и правда
Готовые грунты лучше, чем самостоятельно приготовленные.
На самом деле, приготовление грунта своими руками позволяет более точно подобрать состав для каждого растения, а также сэкономить деньги.
Все разрыхлители одинаковы.
Это миф. Каждый разрыхлитель имеет свои особенности: торф подкисляет почву, перлит и вермикулит улучшат воздухо- и влагопроницаемость.
Исторический контекст
Использование различных компонентов для создания грунта является древней практикой садоводов и цветоводов. В прошлом люди использовали доступные природные материалы для создания оптимальных условий для роста растений.
