Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Квашенная капуста
Квашенная капуста
© Designed by Freepik by azerbaijan_stockers is licensed under public domain
Главная / Еда
Ирина Корнилова Опубликована сегодня в 1:22

Раньше пересаливала капусту — теперь знаю правильные пропорции, и выходит лучше, чем в детстве

Осенью особенно хочется чего-то простого, домашнего и по-настоящему вкусного. Квашеная капуста — именно то блюдо, которое объединяет эти качества: хрустящая, сочная, с легкой кислинкой, она отлично сочетается и с мясом, и с картошкой, и просто с черным хлебом. Но найти по-настоящему вкусную капусту в магазине — удача, ведь часто готовые варианты оказываются пересоленными, слишком мягкими или вовсе лишенными привычного аромата. Поэтому многие возвращаются к старому доброму способу — квасят капусту дома. Это несложно, если знать тонкости и пропорции.

Как рассчитать количество соли

Главное в квашении — не количество капусты, а верное соотношение соли. Именно она создает условия для работы молочнокислых бактерий, которые отвечают за ферментацию, и одновременно предотвращает развитие нежелательной микрофлоры.
На 1 килограмм капусты нужно взять 25 граммов соли - это примерно одна столовая ложка. Такой баланс обеспечивает нужную консистенцию и вкус. Если соли будет меньше — капуста "зацветет", если больше — получится слишком солёной и потеряет упругость.

Пропорции для разных объемов

Для трёхлитровой банки капусты понадобится 2-3 столовые ложки соли (50-75 г).
Если вы решились на "капустный марафон" и готовите целое ведро (10 литров), то на него потребуется около 250 г соли — то есть 10 ложек. А для ведра в 5 литров — соответственно, 125 г соли (5 ложек).

Главное — помнить, что пересол исправить невозможно, поэтому лучше слегка недосолить и при необходимости подсолить позже.

Сколько соли добавлять в рассол

Если квасите не шинкованную, а нарезанную капусту, или целый кочан, то потребуется рассол. Для него берут 1,5 литра воды и 2 столовые ложки соли на каждые 2 кг капусты. Вода должна быть комнатной температуры или слегка тёплой, но не горячей, чтобы не убить естественные бактерии, отвечающие за брожение.

Этапы идеального квашения

  1. Удалите верхние листья, кочерыжку и повреждения.

  2. Нашинкуйте капусту или нарежьте крупными кусками.

  3. Добавьте натёртую морковь — она придаст лёгкую сладость и усилит процесс брожения.

  4. Посолите и тщательно перетрите капусту руками, пока не появится сок.

  5. Уложите в банку или кадку, плотно утрамбуйте.

  6. Накройте чистой тканью и оставьте при комнатной температуре на 3-5 дней.

  7. Каждый день проверяйте уровень сока и при необходимости протыкайте массу, чтобы вышел воздух.

  8. После окончания активного брожения уберите капусту в прохладное место — подвал или холодильник.

Чем можно обогатить вкус

Ингредиент Свойства
Морковь Придаёт сладость, ускоряет ферментацию, делает капусту более сочной
Ягоды (клюква, брусника) Добавляют лёгкую кислинку, усиливают витаминный состав, действуют как природный антисептик
Сахар Смягчает кислоту, ускоряет процесс брожения
Специи (тмин, лавровый лист, перец) Делают вкус насыщенным и пикантным

Сравнение способов квашения

Метод Преимущества Недостатки
Классическое квашение (без рассола) Естественная ферментация, яркий вкус Требует контроля и ухода в первые дни
В рассоле Быстрее и проще, меньше риск пересола Менее насыщенный аромат
В вакууме (в пакете) Удобно и чисто, не занимает место Нужен точный контроль соли и времени

Советы шаг за шагом

Что делать Инструмент/ингредиент
Выберите свежие, плотные кочаны Нож, разделочная доска
Используйте не йодированную соль Каменная или морская соль
Добавьте морковь или ягоды Терка, миска
Перетрите до выделения сока Чистые руки или деревянная лопатка
Накройте тканью, оставьте на 3-5 дней Марля, крышка
Переместите в холод Холодильник или подвал

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать мелкую йодированную соль.
    Последствие: капуста становится мягкой и теряет вкус.
    Альтернатива: брать каменную или морскую соль крупного помола.
  • Ошибка: хранить в тепле после брожения.
    Последствие: капуста перекисает и становится горькой.
    Альтернатива: переместить в прохладное место при +2…+5 °C.
  • Ошибка: не утрамбовать массу.
    Последствие: образуются пустоты и плесень.
    Альтернатива: тщательно утрамбовать и следить, чтобы сок покрывал капусту полностью.

А что если…

Если капуста получилась слишком кислой — промойте её холодной водой и добавьте немного сахара или масла. Если наоборот, слишком мягкой — используйте в супе или тушении. Даже неидеальная капуста может стать отличной основой для новых блюд.

Плюсы и минусы домашнего квашения

Плюсы Минусы
Контроль над составом и вкусом Требует времени и внимания
Полезные пробиотики и витамины Нужно место для хранения
Натуральный продукт без добавок Возможны ошибки при брожении

FAQ

Как выбрать капусту для квашения?
Подойдёт позднеспелая белокочанная капуста — она плотнее и содержит больше сахара, необходимого для брожения.

Сколько хранится квашеная капуста?
При температуре +2…+4 °C — до 6 месяцев. Главное, чтобы капуста всегда была покрыта соком.

Можно ли использовать пластиковую тару?
Да, но лучше стеклянные банки или эмалированные кастрюли без сколов. Металл окисляется и портит вкус.

Мифы и правда

Миф: чем больше соли, тем лучше сохранится капуста.
Правда: избыток соли тормозит брожение и ухудшает вкус.

Миф: квасить можно любую капусту.
Правда: ранние сорта плохо подходят, они водянистые и быстро размягчаются.

Миф: процесс брожения всегда занимает неделю.
Правда: время зависит от температуры — при +25 °C капуста будет готова за 2-3 дня, при +15 °C — за неделю.

Сон и психология

Интересно, что ферментированные продукты, включая квашеную капусту, положительно влияют на работу кишечника и, как следствие, на настроение. Учёные называют это "осью кишечник — мозг": чем лучше микрофлора, тем устойчивее психика к стрессам.

Три интересных факта

  1. Первые упоминания о квашеной капусте встречаются в Китае более 2000 лет назад — её готовили для рабочих, строивших Великую стену.

  2. В Европе капуста стала популярной благодаря морякам: она спасала от цинги во время долгих путешествий.

  3. В России квашеную капусту считали символом изобилия и готовили её осенью целыми дворами.

Исторический контекст

В Древнем Риме капусту мариновали в уксусе, а в Средневековой Европе — в собственном соку, как делают и сейчас. В России квасить начинали после Покрова, считалось, что только "поздняя капуста на счастье".

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Беру яйца, молоко и муку — выпекаю блины, которые сами просятся на фаршировку мясом сегодня в 1:50

Тонкие блины с ароматной мясной начинкой — классика домашней кухни. Узнайте, как приготовить фаршированные блины, которые всегда получаются идеально.

Читать полностью » Больше не готовлю Цезарь: этот салат освежает лучше шампанского — идеальный рецепт для праздничного стола вчера в 18:49

Лёгкий, изысканный и невероятно вкусный — салат с креветками и авокадо станет звездой новогоднего стола 2026 года. Морская свежесть, цитрусовая нотка и праздничный блеск — идеальное начало года Огненной Лошади!

Читать полностью » Всегда беру сметану вместо майонеза — а зря: вот в чём оказался подвох вчера в 17:37

Можно ли считать сметану здоровой заменой майонезу? Разбираем калорийность, состав и влияние на организм — где замена оправдана, а где нет.

Читать полностью » Беру мясо и ананасы — салат получается нежнее Оливье и идеально подходит для встречи 2026 года вчера в 16:30

Нежный и яркий новогодний салат из кролика с фруктами — блюдо, которое понравится и Лошади, и гостям. Лёгкий, праздничный и запоминающийся вкус к встрече 2026 года.

Читать полностью » Беру обычные баранки — через 5 минут готов идеальный перекус: хруст, аромат и ностальгия вчера в 15:22

Невероятно простые и ароматные сухарики из баранок: без хлеба, без хлопот, всего за 4 минуты. Хрустят идеально — к супу, салату или просто к чаю.

Читать полностью » Кириешки хрустят в каждом кусочке — салат с колбасой и фасолью сводит с ума: это вам не обычный рецепт вчера в 14:41

Яркий, сытный и простой: салат с фасолью, колбасой и кириешками покоряет сочетанием вкусов и станет украшением любого стола.

Читать полностью » Готовлю новогодний стол по символике Огненной Лошади — удача придёт уже с первого блюда вчера в 14:13

Как составить праздничное меню, чтобы угодить Огненной Лошади: какие блюда подать, какие цвета выбрать и что обязательно должно быть на новогоднем столе 2026 года.

Читать полностью » Жаль, раньше не пробовал: добавил кукурузу в крабовый салат — хруст и свежесть, которые меняют всё вчера в 13:38

Лёгкий и свежий салат из крабовых палочек с капустой, кукурузой и яйцом — идеальный вариант для быстрого ужина или праздничного стола.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Качаю ноги без тренажёров — вот что случилось через 9 недель: результат удивил даже меня
Авто и мото
Рост цен на автомобили в России: как новые сборы могут изменить рынок в декабре
Наука
Учёные NASA нашли предшественники жизни в Большом Магеллановом Облаке с помощью телескопа Джеймса Уэбба
Авто и мото
Эти животные умнее, чем кажутся: человек уже не единственный носитель интеллекта
Спорт и фитнес
Прыгаю через полотенце — ноги и ягодицы как после зала: жаль, раньше не знала
Культура и шоу-бизнес
Брендан Фрейзер стал продюсером документального фильма о мужчине с аутизмом в образе Супермена — Variety
Садоводство
Прорастание семян за несколько дней: как я улучшил всходы с помощью нехитрых методов
Садоводство
Беру солому вместо плёнки — клубника растёт как на дрожжах, а почва будто ожила
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet