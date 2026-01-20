Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
красная икра
красная икра
© www.freepik.com by azerbaijan_stockers is licensed under Free More info
Главная / Еда
Артём Соколов Опубликована сегодня в 14:05

Хранится дольше — съедается быстрее: как правильно засолить икру и не выбросить её через два дня

Красную икру засаливают в домашних условиях разными способами — кулинары

Домашняя засолка красной икры — это способ получить деликатес с понятным составом и контролируемым вкусом. Всё больше людей предпочитают готовить икру самостоятельно, чтобы быть уверенными в её свежести и качестве. При соблюдении простых правил результат получается стабильным и аккуратным. Об этом сообщает "Лента.ру".

Икра для засолки: какие виды подходят

Чаще всего для домашней засолки используют икру горбуши — она доступна, удобна в работе и имеет нейтральный вкус. Подходят и другие лососёвые виды: кета, кижуч, нерка, форель, сёмга, лосось и таймень. Различия между ними касаются в основном размера икринок, плотности оболочки и оттенков вкуса, но сама технология засолки остаётся одинаковой. Эти же принципы применяются и при приготовлении малосольной рыбы в домашних условиях, где качество исходного продукта играет ключевую роль.

Как выбрать рыбу и сохранить качество

Наиболее удобный вариант — охлаждённая рыба: с ней проще работать, а икра сохраняет форму. Свежесть определяют по внешним признакам — прозрачным глазам, розовым или красным жабрам, блестящей чешуе и нейтральному запаху. Брюшко не должно быть вздутым, но естественные выпуклости допустимы и часто указывают на наличие икры.

Замороженная рыба тоже подходит, если она хранилась правильно. Важно, чтобы ледяная глазурь была тонкой и равномерной, а сама тушка — без вмятин и пересушенных участков. Размораживать рыбу следует только в холодильнике, избегая комнатной температуры и горячей воды, иначе продукт быстро теряет качество.

Подготовка икры к засолке

Перед засолкой икру необходимо правильно подготовить. Рыбу аккуратно разрезают вдоль брюшка, извлекают ястыки и обязательно удаляют плёночную оболочку. Если этого не сделать, икра получится липкой и с горчинкой. Плёнку снимают разными способами — с помощью тёрки, солёной воды или миксера на минимальной скорости. После этого икру промывают холодной водой и дают стечь лишней жидкости.

Основные способы засолки

В домашних условиях используют несколько надёжных вариантов засолки:

  • сухой способ для более насыщенного вкуса;

  • экспресс-засолку, когда результат нужен быстро;

  • японский вариант с соевым соусом и саке;

  • лимонную засолку для более плотной текстуры.

Готовую икру подают как самостоятельную закуску или используют для оформления блюд, например, в тарталетках с красной рыбой, где особенно важна аккуратная форма икринок.

Как хранить готовую икру

Лучше всего есть икру сразу после приготовления. В холодильнике она хранится не более двух суток, а с добавлением растительного масла срок можно увеличить до недели. Допускается и заморозка при условии быстрой заморозки, чтобы не разрушить структуру икринок. Размораживать продукт следует постепенно, на полке холодильника.

Домашняя засолка красной икры требует внимания к деталям, но не предполагает сложных навыков. Такой подход позволяет получить продукт с чистым вкусом, контролируемой солёностью и предсказуемым результатом.

Автор Артём Соколов
Артём Соколов — бренд-шеф и технолог (РГУТИС). Эксперт по ресторанному консалтингу, итальянской кухне и концепции Slow Food. Опыт в индустрии — 13+ лет.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Суп из картофеля готовится за 15 минут — Simply Recipes вчера в 8:19
Минимум усилий — максимум вкуса: простой трюк превращает картофель в ресторанный суп

Откройте для себя секрет быстрого и вкусного супа из картофеля, который готовится всего за 15 минут. Простота, доступность и вкус — всё, что нужно для обеда.

Читать полностью » Исследователи зафиксировали влияние влаги на форму печенья – Университет Гуэлфа вчера в 7:27
Делала печенье строго по рецепту — выходило как повезёт: причина оказалась в температуре

Исследователи Университета Гуэлфа выяснили, как температура (185°C, 205°C, 225°C) и испарение влаги управляют формой печенья. Рецепт на 205°C — в материале.

Читать полностью » Имбирь рекомендовали добавлять в зимние горячие блюда — Денисенко врач 18.01.2026 в 19:56
Зимой еда должна греть, а не утяжелять: специи, которые работают лучше горячего бульона

Зимой специи становятся не просто приправой, а частью заботы о здоровье. Диетологи рассказали, какие пряности согревают и поддерживают иммунитет.

Читать полностью » Оладьи на ряженке получаются пышными из-за естественной реакции соды — повар 18.01.2026 в 18:06
Ряженка вместо кефира: простой переворот в рецепте, после которого оладьи стали в разы пышнее

Пышные оладьи на ряженке — простой и быстрый рецепт домашней выпечки с мягкой текстурой и румяной корочкой, подходящий для завтрака и чаепития.

Читать полностью » Ужин из лосося риса и авокадо укладывается в 15 минут — Simply Recipes 18.01.2026 в 15:41
Один базовый ужин, а вкусов — десятки: добавки меняют всё, но основа та же

Узнайте, как за 15 минут собрать ужин из трёх продуктов — лосось, рис и авокадо. Простая формула превращает будни в привычку и открывает новые идеи для вкусовых вариаций.

Читать полностью » Очень плотный тофу с крахмалом даёт хрустящую корочку в сэндвиче — Пюре 18.01.2026 в 11:13
Тофу ругают за "никакой" вкус — пока не попробуют этот хрустящий сэндвич

Тофу в сэндвиче хрустит благодаря крахмалу, плотной текстуре и жарке на раскалённой сковороде. Крем из кешью, азиатский салат и авокадо доводят вкус до идеала.

Читать полностью » Авокадо с лососем включили в обед для долголетия — gastronom 18.01.2026 в 9:55
Жиры, белок и спокойствие для организма: обед, который выбирают те, кто стареет медленно

Диетологи обратили внимание на обед, который часто выбирают сторонники долголетия. Авокадо и лосось объединяют жиры, белок и витамины, важные для здоровья.

Читать полностью » Луковое варенье превратили в глазурь для запечённого лосося — Southern Living 18.01.2026 в 8:36
Намазала это на лосося и отправила в духовку — результат удивил даже меня

Луковое варенье — густой карамелизированный джем из лука, который служит идеальной глазурью для лосося, сыра и свинины: простой рецепт и советы.

Читать полностью »

Новости
Общество
Одна деталь в разговоре выдает обманщика: как распознать попытку манипуляции
Садоводство
Дикие помидоры дали урожай без регулярного ухода — Симона Седлачкова
Красота и здоровье
Маркировка "без сахара" не исключила свободные сахара — нутрициолог Ломкова
Садоводство
Мыло повреждает шёлк и меняет фактуру деликатных тканей — специалисты по тканям
Наука
Учёные восстановили регенерацию тканей пересадкой клеток — PNAS
Спорт и фитнес
Время тренировок влияет на снижение веса при регулярных занятиях — учёные
Туризм
На Пальмароле нет постоянных жителей и мобильной связи — CNN
Садоводство
Буддлея привлекла бабочек в сухой угол двора — садоводы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet