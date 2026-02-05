Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Пицца
Пицца
© freepik.com is licensed under public domain
Артём Соколов Опубликована сегодня в 18:13

Пицца дома получается “как из столовой” из-за одной привычки — и это не рецепт

Домашняя пицца почти всегда кажется хорошей идеей — пока не достаёшь её из духовки и не понимаешь, что корочка вышла бледной, середина размокла, а начинка живёт отдельной жизнью. При этом дело чаще всего не в рецепте, а в мелких правилах, которые решают всё: как выдержать тесто, как его растянуть, что класть первым и почему некоторые продукты нельзя отправлять в печь сырыми. Шеф-повар Уайли Дюфрен, владелец нью-йоркской Stretch Pizza, сформулировал пять простых принципов, которые помогают получить пиццу ресторанного уровня дома. Об этом пишет Delish.

Терпение — главный ингредиент теста

Пиццу можно испечь и в день замеса, но по-настоящему вкусной она становится после выдержки. Дюфрен советует оставлять тесто в холодильнике минимум на три дня — за это время оно ферментируется и "созревает" по вкусу. Ферменты постепенно разрушают глютен, сахара развиваются естественным образом, и в итоге тесто становится более податливым, легче растягивается и даёт корочке глубокий, насыщенный вкус.

При этом важно не пытаться формовать холодный комок сразу из холодильника. Перед растягиванием тесто должно постоять при комнатной температуре хотя бы час, чтобы вернулась эластичность и ушло лишнее напряжение.

"Обычно я оставляю тесто в холодильнике на три и более дней", — говорит Уайли Дюфрен.

Растягивайте тесто руками, а не скалкой

Одна из самых частых ошибок — раскатывать основу скалкой. Дюфрен предлагает формовать пиццу вручную: выложить тесто на слегка присыпанную мукой поверхность, сделать по краю обод, а затем поднять и растягивать на костяшках, аккуратно вращая по кругу. Он сравнивает это движение с тем, как будто вы держите руль и едете по бесконечным кругам.

Приём выглядит эффектно, но при этом не требует цирковых бросков в воздух. Наоборот, подбрасывать тесто он не советует: после трёх дней ферментации слишком обидно потерять заготовку из-за случайного падения.

Сыр снизу — чтобы корочка не стала мокрой

Большинство людей привыкли, что сыр всегда должен быть сверху. Но в Stretch Pizza используют другой подход: часть сыра кладут под соус, а часть — сверху. Это решение работает как простая инженерия: нижний слой сыра создаёт защитный барьер между тестом и соусом, поэтому основа остаётся хрустящей и не пропитывается влагой.

Такой приём особенно полезен для домашней духовки, где трудно добиться экстремально высокой температуры, как в профессиональной печи. Чем меньше шансов у соуса "размочить" корочку, тем ближе результат к хорошей пиццерии.

Начинки лучше готовить заранее

Во время выпечки пиццы по-настоящему готовится в первую очередь тесто, а всё, что сверху, в основном просто прогревается. Поэтому многие начинки нужно доводить до готовности заранее. Плотные овощи вроде брокколи или спаржи можно быстро бланшировать, чтобы они стали мягче. Мясо — колбасу или бекон — лучше подрумянить на сковороде до нужной степени готовности и хруста.

Дюфрен предлагает простую проверку: если начинка была бы съедобной после того, как её просто разогрели в микроволновке, значит, она подходит для пиццы без дополнительной подготовки. Если нет — сначала готовим, потом кладём на тесто.

Пицца-сталь помогает сделать корочку действительно хрустящей

Последнее правило касается техники. Дюфрен рекомендует использовать пицца-сталь — она лучше накапливает и отдаёт тепло, чем обычный противень, и помогает получить более ровную и хрустящую корочку. Это особенно важно дома, где духовка редко даёт ту же мощность, что каменная печь в ресторане.

Автор Артём Соколов
Артём Соколов — бренд-шеф и технолог (РГУТИС). Эксперт по ресторанному консалтингу, итальянской кухне и концепции Slow Food. Опыт в индустрии — 13+ лет.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

