Я устал, что масло вечно пригорает — пока не открыла секрет индийских поваров

Сливочное масло — один из самых универсальных продуктов на кухне. Оно придает выпечке мягкость, мясу — сочность, а овощам — насыщенный вкус. Но есть у него и слабое место: низкая температура дымления. При жарке на сильном огне оно быстро пригорает и теряет аромат. Решение? Топленое масло, или, как называют его в Индии, гхи.

Гхи — это не просто разновидность масла, а универсальный продукт, который объединяет вкус, пользу и традиции. Оно делает блюда ароматнее, полезнее и безопаснее для жарки. Добавьте баночку домашнего гхи на свою кухню — и готовить станет проще и вкуснее.

Чем топленое масло отличается от обычного

Обычное сливочное масло состоит примерно на 80-82% из жира, остальное — вода и молочные белки. Именно эти белки при нагревании сгорают, образуя темный осадок и неприятный привкус.

При топлении масло медленно нагревают, пока влага не испарится, а белки не осядут на дно. После фильтрации остаётся чистый молочный жир — прозрачный, янтарный и ароматный.

"Такое масло выдерживает температуру до 250°C и идеально подходит для жарки, тушения и выпечки", — отмечают эксперты издания The Kitchn.

Гхи — это разновидность топленого масла, но его томят дольше, чтобы осадок подрумянился. В результате масло приобретает ореховый аромат и карамельный вкус. Именно поэтому оно считается кулинарной жемчужиной индийской кухни.

Сравнение: сливочное масло vs топленое масло (гхи)

Параметр Сливочное масло Топленое масло (гхи) Состав 80-82% жира, вода и белки 99-100% чистый жир Температура дымления 150-175°C 240-250°C Поведение при нагреве Пенится, быстро пригорает Не пенится, устойчиво Срок хранения До 1 месяца в холодильнике До 6 месяцев при комнатной температуре Вкус Молочный, нейтральный Ореховый, карамельный Применение Выпечка, соусы Жарка, тушение, восточная кухня

Почему гхи полезнее обычного масла

Высокая устойчивость к нагреву

Гхи не дымится даже при 250°C — это значит, что при жарке не образуются вредные канцерогены. Отсутствие лактозы и казеина

После топления в масле не остаётся молочных белков, поэтому гхи подходит людям с непереносимостью лактозы. Богатый витаминный состав

Гхи содержит витамины A, D, E, K, необходимые для здоровья кожи, зрения и сосудов. Аюрведический эффект

В индийской медицине гхи считается "чистым продуктом", улучшающим пищеварение и поддерживающим долголетие.

Как приготовить гхи дома

Ингредиенты:

500 г несоленого сливочного масла хорошего качества.

Пошаговый процесс:

Выложите масло в толстостенную кастрюлю и растопите на слабом огне. Когда масло начнет кипеть, снимайте пену ложкой. Варите на медленном огне 1,5-2 часа, пока жидкость не станет прозрачно-золотистой. Следите, чтобы масло не закипело — иначе оно потемнеет и потеряет вкус. Процедите готовое масло через марлю, чтобы удалить осадок. Перелейте в стеклянную банку, остудите и закройте крышкой.

Масло должно получиться янтарного цвета и издавать лёгкий ореховый аромат.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива Слишком сильный огонь Масло горит, вкус горчит Томите на минимальном огне Не снята пена Остатки белков портят вкус Снимайте шумовкой каждые 10-15 минут Хранение без крышки Попадание влаги, прогоркание Храните в герметичной банке Использование солёного масла Излишняя соль, осадок темнеет Берите только несолёное масло

Как хранить топленое масло

При комнатной температуре — до 6 месяцев, если банка закрыта и защищена от света.

В холодильнике — до 12 месяцев.

Не используйте влажные ложки, чтобы не занести воду — она вызовет прогоркание.

Плюсы и минусы топленого масла

Плюсы Минусы Высокая термостойкость Требует времени для приготовления Долгий срок хранения Более высокая калорийность Подходит людям с непереносимостью лактозы При перегреве теряет аромат Натуральный источник витаминов Может быть дорогостоящим при покупке готового

FAQ

1. Можно ли жарить на гхи каждый день?

Да, но в умеренных количествах. Гхи калориен, поэтому достаточно 1-2 чайных ложек на порцию.

2. Как понять, что масло готово?

Оно становится прозрачным, янтарным и пахнет орехами. На дне образуется лёгкий осадок.

3. Можно ли использовать сливочное масло с солью?

Нет. При нагревании соль ускоряет подгорание белков.

Исторический контекст

Гхи упоминается в древних индийских текстах, включая Аюрведу и Махабхарату. Считалось, что этот продукт связан с огнём Агни — символом очищения. Его использовали не только в пище, но и в ритуалах. Сегодня гхи прочно вошёл в мировую гастрономию: от индийских карри до французских соусов и даже выпечки.

3 интересных факта о гхи