Этот домашний ликёр возвращает праздник за один вечер — рецепт не стареет уже 40 лет

Домашний яичный ликёр способен вернуть ощущение праздника быстрее любой гирлянды. В нём есть что-то старомодное и очень тёплое: густая молочная основа, специи и мягкое алкогольное послевкусие. Именно поэтому классический eggnog Марты Стюарт, появившийся ещё в начале 1980-х, не теряет популярности и сегодня. Об этом сообщает Simply Recipes.

Почему этот eggnog считают праздничной классикой

Рецепт Марты Стюарт любят за "взрослый" характер и богатую текстуру: напиток получается одновременно сливочным и воздушным. Секрет не только в молоке и сливках, но и в том, как собирается смесь: желтки взбиваются с сахаром до состояния плотного крема, а белки добавляются уже перед подачей, чтобы дать пенистую, почти облачную структуру. Такой эффект сложно получить с магазинным вариантом, который обычно более ровный и плотный.

Ещё одна причина успеха — многослойный вкус спиртной части. В оригинале используются бурбон, коньяк и тёмный ром: сочетание звучит насыщенно, но в итоге даёт баланс, а не "удар" одного напитка.

Как готовят оригинальный яичный ликёр Марты Стюарт

Основа начинается с дюжины яиц: их удобнее разделять, пока они холодные. Желтки взбивают до загустения и бледного оттенка, постепенно подсыпая сахар, пока масса не станет похожей на заварной крем. Затем в неё вмешивают цельное молоко и жирные сливки, а дальше тонкой струйкой добавляют алкоголь, не прекращая взбивать.

Если eggnog не подают сразу, его накрывают и охлаждают. Перед подачей отдельно взбивают белки до жёстких пиков и аккуратно соединяют с основой. Затем взбивают оставшиеся сливки и тоже вмешивают — так напиток становится особенно лёгким. Подают его часто из большой чаши, добавляя сверху ложку взбитых сливок и свеженатёртый мускатный орех.

Замены и безопасные варианты без потери настроения

Шесть чашек алкоголя в сумме могут показаться чрезмерными — и по крепости, и по бюджету. В тексте отмечается, что крепость можно снизить, уменьшив алкоголь на четверть или даже наполовину: вкус останется узнаваемым, просто станет мягче. Если хочется сохранить задумку с тремя напитками, подойдут и более доступные бренды — важнее общий профиль, чем ценник.

С сахаром тоже можно упростить: если нет сверхмелкого, обычный гранулированный достаточно измельчить в кухонном комбайне, чтобы он быстрее растворился в холодной молочной смеси. А тем, кто переживает из-за сырых яиц, предлагают выходы: использовать пастеризованные жидкие яйца или пастеризовать яйца самостоятельно. В ситуации, когда белки отдельно взбить не получится, воздушность можно компенсировать дополнительными взбитыми сливками.

В итоге этот eggnog остаётся "проектом на праздник": чуть больше времени и внимания — и на столе появляется напиток, который легко становится центром вечеринки, не превращаясь в сложную барную историю.