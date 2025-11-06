Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Топпер на кровати
Топпер на кровати
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 3:45

Я поняла, что привычные вещи в доме тоже стареют — и вот, что нужно менять первым

Матрас нужно менять каждые 7–10 лет, коврик — раз в год

С течением времени даже самые надёжные вещи теряют свои свойства. Матрасы перестают поддерживать спину, удлинители становятся опасными, а коврики и кухонная утварь — рассадником бактерий. Многие предметы интерьера и быта требуют своевременной замены, иначе они начинают вредить здоровью и портят качество жизни.

Ниже приведён список бытовых вещей, которые стоит регулярно обновлять, чтобы поддерживать чистоту, комфорт и безопасность в доме.

1. Матрас — каждые 7-10 лет

Матрас — основа качественного сна. Со временем его наполнитель теряет упругость, образуются провалы, а внутренняя структура начинает удерживать пыль, клещей и влагу, создавая благоприятную среду для микробов.

"Если матрас провис, деформировался или после сна болит тело — пора задуматься о замене", — поясняют специалисты по гигиене сна.

Старый матрас не только ухудшает качество отдыха, но и может спровоцировать боли в спине, аллергии и бессонницу.
Совет: переворачивайте матрас каждые 3 месяца, чтобы продлить срок службы.

2. Коврик для ног — раз в 6-12 месяцев

Ванная комната — зона повышенной влажности, а значит, идеальное место для размножения бактерий и грибков. Коврик, постоянно контактирующий с водой, впитывает влагу и начинает неприятно пахнуть.

Чтобы сохранить чистоту, его нужно стирать каждые 2 недели, а полностью заменять — минимум раз в год.
Текстильные коврики служат меньше, чем изделия из микрофибры или резины.

Совет: выбирайте модели с антискользящим основанием и быстрым высыханием.

3. Сковороды — каждые 2-5 лет

Даже самая прочная сковорода со временем теряет свои свойства. На дне появляется нагар, антипригарное покрытие трескается, а металл деформируется.

  • Чугун и сталь служат до 5 лет и дольше, если за ними правильно ухаживать.

  • Антипригарные покрытия нужно менять чаще — примерно раз в 2 года.

Если на поверхности появились царапины, готовить на такой посуде опасно — в пищу могут попадать частицы покрытия.

Совет: не используйте металлические лопатки и мойте посуду без абразивов.

4. Удлинитель — по состоянию, но не дольше 3-5 лет

Электроприборы не вечны. Изоляция проводов со временем изнашивается, контакты ослабевают, что повышает риск короткого замыкания и возгорания.

Особенно опасны старые удлинители, которые пережили скачки напряжения.
Признаки износа:

  • запах гари;

  • трещины на корпусе;

  • люфт в розетках;

  • перегрев при работе.

Совет: не перегружайте удлинитель подключением нескольких мощных приборов одновременно.

5. Гладильная доска — каждые 5 лет (чехол — ежегодно)

Даже самая прочная доска со временем теряет стабильность: ножки расшатываются, а обивка истончается и покрывается пятнами.
Изношенный чехол может портить одежду и мешать равномерному прогреву ткани.

Оптимально менять чехол раз в 1-2 года, а саму доску — каждые 5 лет или при первых признаках поломки каркаса.

Совет: выбирайте чехлы из термостойкого хлопка и с отражающим слоем — они обеспечат равномерное глажение и защитят материал.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Использовать старый матрас дольше 10 лет.
    Последствие: Нарушение сна, боли в спине, аллергия.
    Альтернатива: Приобрести матрас с ортопедическим эффектом и съёмным чехлом.

  • Ошибка: Игнорировать запах или влагу от коврика.
    Последствие: Развитие грибка и плесени.
    Альтернатива: Выбирать быстросохнущие материалы и менять коврик раз в год.

  • Ошибка: Продолжать пользоваться сковородой с трещинами.
    Последствие: Попадание частиц покрытия в пищу.
    Альтернатива: Своевременная замена и аккуратный уход.

  • Ошибка: Пренебрегать сроком службы удлинителя.
    Последствие: Короткое замыкание, пожар.
    Альтернатива: Проверять целостность проводов и контактов каждые 6 месяцев.

Таблица: сроки замены бытовых предметов

Предмет Рекомендуемый срок службы Признаки износа Советы по уходу
Матрас 7-10 лет Провисание, боли в спине Переворачивать каждые 3 месяца
Коврик для ног 6-12 месяцев Запах, плесень, потеря формы Стирать каждые 2 недели
Сковорода 2-5 лет Трещины, нагар, пригорание Не использовать металл
Удлинитель 3-5 лет Нагрев, трещины, запах гари Не перегружать сеть
Гладильная доска 5 лет Шаткость, пятна Менять чехол ежегодно

Часто задаваемые вопросы

Как понять, что матрас пора менять?
Если вы просыпаетесь с болью в спине, а поверхность заметно провисла — пора обновить.

Почему коврик в ванной нельзя использовать несколько лет подряд?
Из-за постоянной влаги в нём размножаются грибки и бактерии, даже при регулярной стирке.

Сковорода с трещинами опасна?
Да, антипригарное покрытие выделяет вредные вещества при нагреве.

Можно ли чинить старый удлинитель?
Только при мелких повреждениях и в сервисе. При сильных дефектах лучше купить новый.

Мифы и правда

Миф Правда
Матрас служит вечно, если не деформировался Даже без видимых дефектов он накапливает пыль и микроорганизмы
Коврик можно просто стирать Стирание не убивает всю микрофлору — нужна регулярная замена
Чугунная сковорода вечная При неправильном уходе и нагаре теряет свойства
Удлинитель можно использовать без ограничений Изоляция стареет, и устройство становится опасным

Исторический контекст

Идея контроля "срока годности вещей" появилась в Европе в 1990-х, когда исследователи бытовой гигиены доказали, что старые текстильные и кухонные предметы становятся носителями бактерий и аллергенов. Сегодня эту практику активно поддерживают дизайнеры интерьеров и специалисты по здоровому дому.

