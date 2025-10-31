Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка переезжает
Девушка переезжает
© Designed be Freepik by prostooleh is licensed under Public domain
Главная / Дом
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 3:14

Когда кажется, что переезд — это катастрофа: как пережить первые сутки без нервов

Что нужно купить после переезда: список базовых вещей для новой квартиры

Переезд в новое жильё - это не просто смена адреса, а целая глава жизни, где всё начинается с чистого листа и… генеральной уборки. Прежде чем заказывать кухонный гарнитур или выбирать шторы, важно создать базу комфорта — те вещи, без которых первые дни в квартире превратятся в испытание.

Начало обживания: чистота прежде всего

Первое, что нужно сделать в новой квартире, — убрать строительную пыль, вымыть полы и продезинфицировать поверхности. Для этого пригодятся моющие средства, щётки, губки, ведро, электрическая швабра и пылесос. Лучше выбрать модель пылесоса с фильтром HEPA, который задерживает мельчайшую пыль — особенно важно, если в доме есть дети или животные.

Хорошо, если заранее подготовлен базовый "набор выживания": туалетная бумага, мусорные пакеты, тряпки и резиновые перчатки. Эти мелочи не займут много места, но значительно упростят первые часы на новом месте.

Домашняя обувь: мелочь, но необходимая

Переезд — это постоянное хождение туда-сюда, сборка мебели, распаковка коробок. Даже если вы привыкли ходить босиком, в первые дни в квартире стоит обзавестись мягкими тапочками. Они защитят от случайно рассыпанных винтов, пыли и холодного пола.

Для большего удобства можно приобрести несколько пар: закрытые тапочки для зимы и лёгкие — для тёплого сезона. В коридоре полезно разместить отдельную обувницу для гостей — так в доме быстрее установится порядок.

Уют с первой ночи: где спать

Мебель и кровать часто приезжают не сразу, поэтому для первых ночёвок стоит купить недорогой матрас, пару подушек и комплект постельного белья. Даже если позже этот матрас заменят, он поможет обустроиться с комфортом с первых дней.

Полезно сразу определить место для будущей спальни: это позволит не таскать вещи туда-сюда и быстрее организовать хранение.

Кухня — сердце нового дома

Организация кухни — ключ к ощущению дома. Её стоит продумать ещё до переезда: измерить помещение, выбрать гарнитур, определить, где будет стоять холодильник, микроволновка и посудомоечная машина.

Первая крупная покупка — именно холодильник. Без него продукты быстро портятся, а на доставку может уйти время. Оптимальный вариант — выбрать энергосберегающую модель с системой No Frost, чтобы не думать о разморозке.

Параллельно можно обзавестись самым необходимым: чайником, сковородой, кастрюлей, ножом, разделочной доской и набором посуды. Эти предметы позволят готовить, пока кухня не обретёт финальный вид.

Минимум мебели: стол и стулья

После переезда лучше не спешить с выбором мебели — интерьер требует времени. Однако временный пластиковый стол и пара табуреток пригодятся сразу: за ними удобно поесть, разобрать коробки или работать с документами.

Когда переезд завершён, можно заменить временные предметы на более долговечные — например, деревянный стол с устойчивым покрытием и эргономичные стулья.

Ванная зона: чистота и комфорт

Первая ночь в новой квартире редко обходится без душа. Поэтому стоит заранее собрать "гигиеническую коробку": мыло, зубные щётки, пасту, шампунь, гель для душа и полотенца. Для каждого члена семьи — свой комплект.

Хорошо добавить небольшой набор бытовой химии для ванной: средство для стекла, дезинфицирующий спрей и освежитель воздуха. Это поможет сохранить ощущение свежести и порядка.

Свет: решение временное и важное

Не стоит ждать, пока установят люстры и бра — несколько переносных светильников обеспечат освещение с первых дней. Настольная лампа пригодится для кухни или спальни, а ночник — для детской.

Также полезно запастись лампочками разной мощности. Даже если сейчас они не нужны, со временем точно пригодятся.

Дверь — гарантия безопасности

Во многих новостройках установлены временные деревянные двери. Они не обеспечивают достаточную защиту, поэтому лучше сразу заменить их на металлические. Оптимально выбирать дверь с надёжным замком и теплоизоляцией — это убережёт и от сквозняков, и от посторонних шумов.

Место для одежды: порядок с первых дней

Шкаф — это не просто мебель, а инструмент для организации пространства. Сразу после переезда стоит выбрать модель под ваш стиль: встроенный купе, модульную систему или классический гардероб на ножках.

Когда одежда развешена, а коробки убраны, квартира сразу начинает выглядеть обжитой.

Советы шаг за шагом

  1. Составьте список вещей, которые нужны в первую очередь.

  2. Отдельно упакуйте "стартовый набор" — бытовую химию, тапочки, полотенца, светильники.

  3. Не тратьте всё сразу: крупные покупки лучше делать после того, как поймёте планировку.

  4. Не забывайте о безопасности: замените замки и установите домофон.

  5. Проверьте все розетки и выключатели — это поможет избежать сюрпризов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупка мебели до переезда.
    Последствие: предметы не помещаются по размеру.
    Альтернатива: измерить комнаты и выбрать модульную мебель.

  • Ошибка: экономия на освещении.
    Последствие: неудобство при распаковке и уборке.
    Альтернатива: купить переносные лампы и набор лампочек.

  • Ошибка: отсутствие бытовой химии.
    Последствие: трудности с уборкой с первого дня.
    Альтернатива: собрать "уборочный комплект" заранее.

Плюсы и минусы покупки базового набора сразу

Плюсы Минусы
Комфорт и порядок с первого дня Дополнительные траты
Возможность быстро начать обживание Нужно место для хранения
Безопасность и гигиена Не все вещи пригодятся в будущем

А что если…

Если квартира съёмная, часть покупок можно сделать временной — например, складной стол или мобильный светильник. Если жильё своё, можно позволить себе качественные вещи с прицелом на годы.

FAQ

Как выбрать холодильник для новой квартиры?
Обратите внимание на энергоэффективность (A++ и выше) и уровень шума — оптимум до 42 дБ.

Сколько стоит обустройство "первого дня”?
Базовый набор (пылесос, светильники, текстиль, химия) обойдётся примерно в 25-35 тысяч рублей.

Что лучше — швабра или пылесос с влажной уборкой?
Для новостроек удобнее пылесос с функцией мытья пола — он быстрее справляется с строительной пылью.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Народные методы вроде мяты и ультразвука не работают против грызунов — пояснил Читарелла вчера в 19:08
Думал, что мыши боятся людей — теперь сомневаюсь: они хозяйничали, пока я не соорудил ловушку

Мыши в доме — не повод для паники. Узнайте, как определить источник проблемы, перекрыть доступ грызунам и вернуть дому чистоту и спокойствие.

Читать полностью » Учёные из Университета Колорадо: в душевых лейках обнаружены бактерии, вызывающие лёгочные заболевания вчера в 18:04
Душ, от которого можно заболеть: как лейка превращается в рассадник бактерий

Учёные выяснили, что душ может быть источником бактерий. Рассказываем, как безопасно очистить лейку, продлить срок службы и избежать микробов.

Читать полностью » Газированная вода и соль помогают удалить свежие пятна вина без химии вчера в 17:49
Брызнули вином — потерли — закрепили навсегда: самые частые ошибки при чистке

Пролили красное вино на одежду? Не спешите прощаться с любимой вещью — эти простые и проверенные способы помогут спасти ткань даже спустя время.

Читать полностью » Дерматолог Алексис Янг: постельное бельё нужно стирать минимум раз в неделю для здоровья кожи вчера в 17:42
На подушке, которую не стирали месяц, — больше бактерий, чем в туалете: я была в шоке

Многие недооценивают важность чистого постельного белья. Эксперты объясняют, как часто нужно стирать простыни, чтобы не навредить коже и здоровью.

Читать полностью » Плодовые мушки размножаются до 500 яиц за раз — действовать нужно сразу вчера в 16:35
Воняет не мусор, а мошки: где на самом деле прячутся личинки

Плодовые мушки способны захватить кухню за считанные дни. Узнайте, как с помощью простых ловушек и пары хитростей избавиться от них навсегда.

Читать полностью » Матрасы из мемори-пены служат до 10 лет при правильном уходе — данные экспертов вчера в 15:28
Посыпала матрас содой — и запах исчез навсегда: теперь делаю это каждый месяц

Как безопасно очистить матрас из мемори-пены, не испортив материал и не потратив целый день? Эксперты делятся простыми и эффективными способами ухода.

Читать полностью » Перекусы вне кухни приводят к появлению пятен и насекомых в доме вчера в 14:29
Почему в доме постоянно бардак: 5 привычек, которые мешают чистоте

Почему беспорядок возвращается даже после уборки? Пять привычек, которые мешают идеальному порядку, и простые способы избавиться от них раз и навсегда.

Читать полностью » Специалисты советуют использовать перекись водорода и уксус для удаления налёта с поверхности ванны вчера в 13:36
Как вернуть ванне белизну без химии: 5 проверенных бюджетных способов

Перед тем как чистить ванну, проверьте эти простые рецепты: они отбелят поверхность до блеска и сэкономят на бытовой химии.

Читать полностью »

Новости
УрФО
В Тюмени обсуждают Хэллоуин: запрет или свобода выбора для граждан
СФО
Сургутяне жалуются на рост цен: сливочное масло подорожало на 100 рублей
Еда
Картошка с куриными ножками в духовке готовится с маринадом из майонеза, меда и соевого соуса
Красота и здоровье
Врач Елена Голухова объяснила, как курение и малоподвижность повышают риск тромбообразования
Наука
NASA: миссия VERITAS начнёт картографирование поверхности Венеры в 2031 году
Питомцы
Инструктор Карл Штайнер: немецкие овчарки понимают человека без слов
Еда
Диетолог: в октябре хурму лучше замораживать для сохранения витаминов
Авто и мото
BYD Auto Japan: первый электрический кей-кар представят в Токио в конце месяца
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet