Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Осенний текстиль в интерьере
Осенний текстиль в интерьере
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 2:20

Избавилась от хаоса в шкафах и полках — и почувствовала, как пространство стало чище и уютнее

Увядающие растения и сломанные вещи: мелкие проблемы влияют на уют в доме

Мы часто думаем, что хороший ремонт и стильный интерьер — это залог уюта и комфорта в доме. Однако даже в идеальной квартире можно чувствовать себя неуютно и раздраженно, и причина этого не всегда в глобальных недочетах. В большинстве случаев именно мелочи становятся теми факторами, которые подсознательно портят настроение и мешают расслабиться. Эти, казалось бы, незначительные детали способны оказывать влияние на наши эмоции, даже если мы этого не осознаем.

1. Увядающие комнатные растения

Одним из первых раздражающих факторов являются засохшие и увядшие растения. Комнатные растения часто становятся важной частью интерьера, но если за ними не ухаживать, они теряют свою привлекательность и могут даже вызвать чувства грусти или беспокойства. Увядающие цветы и растения в горшках символизируют застой и угасание, что подсознательно ассоциируется с неприязнью к своему окружению.

Что можно сделать:

Если у вас нет времени на постоянный уход за живыми растениями, можно заменить их на качественные искусственные аналоги или сухоцветы, которые не требуют ухода и долго сохраняют свой внешний вид. Еще один вариант — выбрать неприхотливые растения, такие как хлорофитум, денежное дерево или сансевиерия, которые легко переносят недостаток внимания и могут долго радовать глаз.

Проблема Решение
Увядшие или засохшие растения Заменить их на искусственные или неприхотливые растения

2. Обилие зеркал

Зеркала - это не только полезный элемент интерьера, но и способ визуально расширить пространство и наполнить помещение светом. Однако их избыток может создавать неприятное ощущение постоянного наблюдения и контроля, что вызывает подсознательное беспокойство.

Что можно сделать:

Лучше ограничиться необходимым минимумом зеркал, которые должны быть функциональными и гармонично вписываться в пространство. Например, зеркало в ванной, прихожей и спальне будет достаточно. Избегайте большого количества зеркал, особенно в местах, где не нужно создавать эффект бесконечного отражения.

Проблема Решение
Излишнее количество зеркал Ограничиться минимумом зеркал в функциональных зонах (ванная, прихожая, спальня)

3. Хаос в шкафах и на открытых полках

Беспорядок, который часто царит на открытых полках или в шкафах, создает визуальный шум и ощущение хаоса. Он мешает расслабиться и сосредоточиться на важных вещах. Когда пространство переполнено беспорядком, это не только портит внешний вид комнаты, но и влияет на общее самочувствие.

Что можно сделать:

Регулярно разбирать шкафы и полки, избавляться от ненужных вещей. Для того чтобы поддерживать порядок, можно использовать органайзеры, корзины и закрытые системы хранения, которые помогут не только организовать пространство, но и уменьшат визуальный шум.

Проблема Решение
Хаос в шкафах и на полках Использовать органайзеры и закрытые системы хранения

4. Незавершенные проекты

Незавершенные проекты, такие как вышивка, вязание или картина по номерам, не дают нам покоя, напоминая о невыполненных задачах. Это может вызывать чувство вины или раздражения, что создает внутреннее напряжение.

Что можно сделать:

Если вы не планируете продолжать работу над этими проектами в ближайшее время, лучше убрать их с глаз долой. Вы можете либо закончить их, либо выбросить, если они не приносят радости. Важно не держать недоделанные проекты на виду, чтобы они не напоминали о незавершенных делах и не мешали расслабиться.

Проблема Решение
Незавершенные проекты Убрать их с глаз долой или завершить работу над ними

5. Сломанные вещи

Сломанные вещи, такие как треснувшая чашка, сломанный стул или порванная одежда, могут быть не только физически неудобными, но и психологически угнетающими. Мы воспринимаем эти предметы как признак того, что не заботимся о своем комфорте и благополучии, что вызывает раздражение.

Что можно сделать:

Если предметы можно починить, обязательно отнесите их в ремонт. Если же они уже пришли в негодность, лучше избавиться от них или отправить на переработку. Не стоит хранить сломанные вещи в доме, так как они создают лишний стресс и неудовлетворенность.

Проблема Решение
Сломанные предметы Починить или избавиться от них

Заключение

Несмотря на то, что в первую очередь мы склонны считать, что уют в доме зависит от внешнего вида интерьера, на самом деле важную роль играют мелкие детали. Увядающие растения, избыток зеркал, хаос в шкафах или незавершенные проекты - все это способно незаметно повлиять на наше настроение. Приведение в порядок этих мелочей поможет не только улучшить внешний вид дома, но и создать в нем атмосферу гармонии и покоя.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Профессионалы советуют использовать средство для посуды вместо дорогих очистителей стекла вчера в 18:47
Беру всего 2 капли средства для посуды — и стекло блестит без единого развода

Эксперты объясняют, как использовать всего пару капель средства для посуды, чтобы стекло засияло без разводов, пятен и следов от воды.

Читать полностью » Эксперты по уборке советуют заменить бумажные полотенца и дезсалфетки на микрофибру и мягкие спреи вчера в 17:42
Думала, очищаю до блеска — а на деле портила мебель: вот какие средства нельзя использовать дома

Некоторые популярные чистящие средства не только бесполезны, но и вредят вашим вещам. Эксперт по уборке объясняет, чем их заменить, чтобы дом сверкал без последствий.

Читать полностью » Сара Апарасио: избыточное средство для стирки и смягчитель полотенец только вредят ткани вчера в 15:30
Думала, убираю правильно — а оказалось, только размазываю грязь: теперь делаю по-другому

Некоторые привычные методы уборки уже не приносят пользы — эксперты объясняют, почему стоит изменить подход и какие современные решения действительно работают.

Читать полностью » В России могут отменить налоговые льготы при продаже жилья: изменения для собственников вчера в 14:47
Почему я переживаю о возможной отмене налоговых льгот при продаже жилья в России

Узнайте, как изменения в налоговых льготах могут повлиять на покупку жилья и что нужно учесть при продаже недвижимости.

Читать полностью » Россияне предпочитают квартиры без отделки: почему жилье с ремонтом теряет популярность вчера в 13:45
Почему все больше людей выбирают квартиры без отделки? Я разобрался в причинах этого тренда

Узнайте, почему россияне всё чаще выбирают квартиры без отделки и как это влияет на рынок жилья.

Читать полностью » Как наказать соседа за выброс негабаритного мусора в мусоропровод: советы адвоката вчера в 12:41
Как я узнала, как бороться с соседями, которые забивают мусоропровод, и что нужно для этого

Узнайте, как правильно наказать соседа за порчу мусоропровода и какие шаги необходимо предпринять для привлечения его к ответственности.

Читать полностью » В России введут норму: 18 квадратных метров на одну собаку или кошку в квартире вчера в 11:38
Как новый закон о питомцах в квартирах повлияет на нас: что я поняла о 18 квадратах на каждого кота

В России обсуждают новые нормы для содержания домашних животных в квартирах, чтобы обеспечить комфорт как для питомцев, так и для их владельцев.

Читать полностью » Кому положена помощь по программе Молодая семья: субсидии на жильё для семей до 35 лет вчера в 10:35
Как я разбирался в условиях программы Молодая семья: кому полагается субсидия на жилье

Узнайте, как программа «Молодая семья» помогает молодым россиянам улучшить жилищные условия с помощью субсидий и льготных условий.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Майкл Си Холл и Нуми Рапас снимутся в шпионском триллере Stratagem — The Hollywood Reporter
Садоводство
Очистка снега на деревьях предотвращает поломки и повреждения – Марина Коваль
Еда
В Италии диталини используют для легких супов — рассказал шеф-повар
УрФО
Тюменские автодилеры меняют прошивку, чтобы снизить мощность двигателей и избежать утильсбора — эксперт Демин
СФО
В ХМАО наблюдается дефицит кадров в розничной торговле — аналитики HeadHunter
Туризм
Тайланд вводит новые ограничения на алкоголь: теперь рискуют все — туристы, заведения и местные — правительство
Садоводство
Кухонная бумага ускоряет проращивание семян садовый, эксперт Дэвис
Наука
Хвощи помогают реконструировать древний климат — профессор Закари Шарп
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet