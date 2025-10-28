Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Дровосек с гантелью — упражнение для кора
Артём Кравцов Опубликована сегодня в 11:35

Шесть упражнений для тела без спортзала: тренировка на выходные от фитнес-тренера

Как поддерживать форму без спортзала — универсальный комплекс упражнений для дома

Фитнес не обязательно требует посещения спортзала — укрепить тело и проработать проблемные зоны можно и дома. Об этом рассказал фитнес-тренер с ником Artemsambobjj, назвав комплекс упражнений, который помогает поддерживать форму без дополнительного оборудования.

"Тренировка рассчитана на всё тело, и её можно выполнять на выходных. Она достаточно интенсивна", — отметил Artemsambobjj в беседе с Men Today.

Универсальный комплекс для проработки проблемных зон

Этот набор упражнений сочетает элементы силовой и функциональной нагрузки, развивает выносливость, улучшает тонус мышц и способствует снижению веса. Для выполнения потребуется только немного свободного пространства и собственный вес тела.

1. Отжимания

Базовое упражнение, задействующее грудные мышцы, плечи и трицепсы. Выполнять их можно в классической версии или с колен — если пока сложно держать полную планку. Важно не прогибать поясницу и держать корпус прямым.

2. Подъёмы с локтей (из планки)

Из положения планки на предплечьях поочерёдно переходите на прямые руки и обратно. Это укрепляет мышцы кора, руки и стабилизаторы спины. Следите, чтобы таз не раскачивался — движение должно быть плавным и контролируемым.

3. Приведение бедра к корпусу

Встаньте в планку, подтягивайте поочерёдно колени к груди, напрягая пресс. Упражнение эффективно работает на мышцы живота и ног, улучшает координацию.

4. Выседы

Это статическое упражнение на нижнюю часть тела. Присаживайтесь, не касаясь пола, и удерживайте позицию несколько секунд. Выседы отлично укрепляют ягодицы, бедра и мышцы корпуса.

5. Складка

Сядьте на пол, вытяните руки и ноги. На выдохе одновременно поднимайте обе конечности, стараясь коснуться пальцев ног. Это движение прорабатывает мышцы пресса и бедер, развивает гибкость.

6. Стульчик

"Для выполнения этого упражнения нужно прижаться спиной к стене и сползти вниз до положения, когда бёдра параллельны полу. Затем задержаться на 30 секунд", — объяснил Artemsambobjj.

Такой вариант изометрической нагрузки отлично укрепляет квадрицепсы и улучшает выносливость нижней части тела.

Как построить тренировку

• Начните с разминки — вращения суставов, лёгких приседаний и наклонов.
• Каждое упражнение выполняйте по 30-40 секунд, между ними делайте 10-15 секунд отдыха.
• Пройдите весь круг 3 раза.
• В конце — заминка и растяжка.

При регулярных тренировках результат будет заметен уже через несколько недель: мышцы станут плотнее, осанка улучшится, а тело — более подтянутым.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выполнять упражнения без разминки.
Последствие: риск растяжений и болей в мышцах.
Альтернатива: 5-7 минут лёгких динамических движений перед началом.

Ошибка: работать слишком быстро.
Последствие: снижается эффективность, страдает техника.
Альтернатива: двигайтесь в умеренном темпе, контролируя каждое повторение.

Ошибка: задерживать дыхание.
Последствие: повышается давление, ухудшается выносливость.
Альтернатива: выдыхайте на усилии, вдыхайте при расслаблении.

Сравнение: силовая и функциональная тренировка

Параметр Силовая Функциональная (как в комплексе)
Цель Наращивание мышечной массы Укрепление всего тела
Оборудование Гири, гантели, тренажёры Собственный вес
Темп Медленный, с паузами Динамичный
Подходит Для опытных спортсменов Для всех уровней подготовки

А что если нет времени на полноценную тренировку?

Даже 10-15 минут активности лучше, чем полное отсутствие движения. Можно выбрать 2-3 упражнения из комплекса — например, планку, отжимания и стульчик — и выполнять их в любое удобное время. Главное — регулярность.

Плюсы и минусы домашнего фитнеса

Плюсы Минусы
Не требует оборудования Сложнее контролировать технику
Экономия времени и денег Нет внешней мотивации
Можно тренироваться в любое время Нужна дисциплина
Улучшает выносливость и тонус Риск ошибок без инструктора

Часто задаваемые вопросы

Можно ли выполнять комплекс каждый день?
Да, но лучше чередовать нагрузку: один день — упражнения на всё тело, следующий — отдых или растяжка.

Подходит ли тренировка новичкам?
Да, упражнения просты и не требуют опыта. Главное — соблюдать технику и не перегружаться.

Нужно ли использовать утяжелители?
Нет, достаточно собственного веса. При желании можно добавить гантели позже.

Когда лучше тренироваться — утром или вечером?
Когда удобно. Главное — делать это регулярно.

Сколько длится вся тренировка?
Около 20-25 минут, включая разминку и растяжку.

Мифы и правда

Миф: без спортзала нельзя достичь результата.
Правда: тренировки с собственным весом отлично укрепляют мышцы и развивают силу.

Миф: нужно заниматься часами.
Правда: короткие, но регулярные тренировки эффективнее редких и долгих.

Миф: интенсивные упражнения не подходят женщинам.
Правда: функциональный фитнес универсален — подходит всем, независимо от пола.

3 интересных факта

  1. Изометрическое упражнение "стульчик" активирует более 80% мышц нижней части тела.

  2. Планка и её вариации укрепляют не только пресс, но и глубокие мышцы спины.

  3. При тренировках с собственным весом риск травм на 30% ниже, чем при работе с тяжёлым оборудованием.

Исторический контекст

Функциональные упражнения, подобные этим, появились ещё в армейских программах тренировок. Позже они стали основой фитнес-направлений, таких как кроссфит и калистеника. Сегодня этот формат популярен благодаря простоте и доступности: заниматься можно где угодно и без инвентаря.

