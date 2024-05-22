Noctua запустила новую серию устройств Home, предназначенных для охлаждения домашней и офисной техники. В серию входят два вентилятора и девять модульных аксессуаров, которые можно комбинировать для создания различных систем охлаждения, включая настольный вентилятор.
Одним из комплектов является NV-FS1, включающий в себя вентилятор, контролер, блок питания и дополнительные крепежные элементы, обеспечивающие создание премиум-класса системы охлаждения с высокой долговечностью и бесшумностью.
Другой комплект, NV-FS2, подходит для охлаждения аудио- и видеотехники, включая игровые консоли и мультимедийные системы. Серия также представляет хаб NV-FH2 для управления до восьми вентиляторами, совместим с различными размерами вентиляторов от 40 до 200 мм, расширяя возможности для индивидуальной настройки систем охлаждения, сообщает 4pda.
Фото: commons.wikimedia.org/Halyna Kuchmanych (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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