Упражнение вакуум
Упражнение вакуум
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 4:10

Индонезийская калистеника, от которой сдаются даже профи

Barstard из Индонезии включили упражнения на ноги, пресс и плечи в свои программы воркаута

Команда Barstard (Bandung Street Workout Addict) из Индонезии давно известна среди любителей уличного фитнеса. Эти спортсмены развивают культуру воркаута не только у себя на родине, но и за её пределами. Их философия проста: силу и выносливость можно развить в любых условиях, без спортзала и дорогого оборудования. Они регулярно проводят открытые тренировки, мотивируют новичков и делятся своими авторскими программами, которые можно выполнять дома или на площадке.

Выносливость Ахиллеса

Эта программа названа в честь древнегреческого героя не случайно. Она проверяет не только физическую силу, но и ментальную стойкость. Комплекс состоит из четырёх упражнений:

  • 200 отжиманий от пола;

  • 50 подтягиваний верхним хватом;

  • 50 подтягиваний нижним хватом;

  • 150 отжиманий на брусьях.

Выполнить всё нужно менее чем за 25 минут. Это не просто тест на выносливость, а серьёзная работа над мышцами груди, рук и спины. Главная цель — выдержать темп, сохраняя технику. Начинающим можно сократить количество повторений вдвое, постепенно увеличивая нагрузку по мере роста формы.

Смерть ногам

Название звучит устрашающе, но именно так ноги становятся крепкими и мощными. Комплекс включает прыжки, выпады, болгарские приседания и знаменитые "пистолетики". Выполнять нужно в три круга новичкам и в пять — тем, кто уже знаком с нагрузками. Между упражнениями отдых — 15 секунд, между кругами — две минуты. Программа развивает силу ног, выносливость и улучшает координацию. Те, кто выполняет её на максимум, быстро замечают, как увеличивается взрывная сила при прыжках и ускоряется метаболизм.

Чесси

Этот комплекс задействует почти всё тело, но основная нагрузка приходится на грудные и спинные мышцы. В него входят алмазные, обычные, широкие и псевдо отжимания, а также подтягивания разными хватами и отжимания на брусьях. Выполняют 3 круга новички, 5 — продвинутые. Самые выносливые стараются уложиться в 15 минут. Программа создаёт мощный памп и помогает нарастить функциональную силу без дополнительного веса.

Задний двор

Это одна из базовых тренировок Barstard. Здесь всего пять упражнений, но вместе они дают отличную нагрузку на грудь, спину и руки. Комплекс включает разные виды отжиманий и подтягиваний. Два круга подойдут новичкам, три — тем, кто уже освоил базу, а пять — для настоящих фанатов калистеники. Этот тренинг подходит для поддержания формы между более тяжёлыми циклами.

ПлеДжа

Название программы — игра слов "плечи" и "джа" (жаргонное сокращение от имени одного из участников команды). Основной акцент — на плечевой пояс. Упражнения: обычные, хинду и пиковые отжимания, а также отжимания со слайдами и подтягивания разных видов. Три круга достаточно, чтобы мышцы плеча ощутили серьёзную работу. Программа помогает развить подвижность суставов и улучшает осанку.

Программа для пресса

Барстард предлагает универсальный комплекс для проработки мышц живота. Он состоит из трёх блоков, между которыми предусмотрен отдых по 15 секунд. В первом блоке выполняются статические и динамические упражнения — высокий угол, flutter kicks, ножницы и подъёмы ног. Второй блок включает скручивания, варианты "книжечки" и работу локтем к колену. Третий завершает тренировку: seated knee raises, "дворники" и 75 русских скручиваний. Этот набор укрепляет не только пресс, но и корпус, улучшая баланс и силу центра тела.

Импульс

Комплекс предназначен для тех, кто хочет развить взрывную силу и скорость реакции. Здесь выполняются подтягивания с разными хватами, переходы между которыми должны быть плиометрическими — с толчком, без отдыха. Три круга нужно сделать быстрее, чем за пять минут. Это короткая, но крайне интенсивная тренировка, которая развивает силу хвата, взрывную мощь и общую выносливость.

Пирамида

Пирамида — классика Barstard. Сначала 5 подтягиваний и 2 отжимания, затем 4 и 2, потом 3 и 2, 2 и 2. После завершения цикла нужно выполнить три круга. В каждом из них можно менять хваты: на ширине плеч, узкий и широкий. Цель — закончить за 15 минут. Такая структура создаёт оптимальное сочетание силы и выносливости, даёт прогрессивную нагрузку без риска перетренировки.

Белый или Синий

Этот вариант предназначен для тех, кто любит вызовы. "Белый" комплекс выполняется по 5 повторений, "Синий" — по 10. Включены отжимания, подтягивания и упражнения на брусьях, завершающиеся уголком. Новички просто делают три круга без таймера, продвинутые стараются уложиться: 4 минуты для Белого и 7 для Синего. Такая система позволяет отслеживать прогресс и повышать интенсивность.

Тивокаут

Интересная комбинация бега и калистенических упражнений. Один круг состоит из 500 метров бега, пяти бурпи, алмазных отжиманий, подтягиваний разными хватами и обратных отжиманий. Между кругами — две минуты отдыха, а всего нужно сделать от пяти до десяти циклов. Это эффективная тренировка для развития сердечно-сосудистой системы и жиросжигания.

Монста

Эта программа оправдывает своё название. Последовательность отжиманий, подтягиваний и выходов силой не оставляет шанса на слабость. Общая цель — выполнить всё за восемь минут. Здесь проверяются не только физические способности, но и ментальная выносливость. Комплекс развивает координацию и силу верхнего плечевого пояса.

30-15

Заключительная мини-программа служит отличным завершением цикла. Нужно подтянуться до угла 90 градусов в локтях, задержаться на 30 секунд, затем подняться до подбородка над турником и удержаться 15 секунд. Это упражнение укрепляет статическую силу и тренирует терпение. Barstard рекомендует включать его в конец любого цикла: "Белый или Синий", "Пирамиду" или "Импульс".

Практические советы для домашнего воркаута

Чтобы тренировки приносили максимальный результат, важно соблюдать несколько правил:

  • Разогревайтесь перед началом и делайте растяжку после занятия.

  • Следите за техникой, даже если работаете на скорость.

  • Постепенно увеличивайте нагрузку, не спешите выполнять продвинутые варианты.

  • Используйте турник, стулья, гантели или резинки — минимальный инвентарь уже даёт результат.

  • Пейте достаточно воды и не тренируйтесь натощак.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: начинать сразу с продвинутых программ.
  • Последствие: риск травм и перетренированности.
  • Альтернатива: пройти базовые версии, постепенно увеличивая сложность.
  • Ошибка: игнорировать разминку.
  • Последствие: повышенная нагрузка на суставы и мышцы.
  • Альтернатива: делать лёгкий кардио-разогрев и динамическую растяжку.
  • Ошибка: выполнять упражнения без контроля дыхания.
  • Последствие: быстрое утомление и снижение эффективности.
  • Альтернатива: выдыхать при усилии, вдыхать при возвращении в исходное положение.

Интересные факты

  1. Barstard начинали как небольшая группа энтузиастов, тренирующихся на одной площадке в Бандунге.

  2. Их видео с программами набирают миллионы просмотров в Азии.

  3. Многие их упражнения вошли в мировые подборки лучших уличных тренировок.

Философия команды проста: настоящий воркаут начинается с желания стать лучше. Главное — дисциплина, настойчивость и вера в собственные силы. Даже дома можно достичь впечатляющих результатов, если следовать принципу Barstard — "максимум усилий при минимуме оборудования".

