Хочешь форму, как у тренера, но не выходить из дома? Вот что купить вместо абонемента
Все самое необходимое для тренировок дома! Возможность посещать спортзал есть не у всех — плотный график, дети, расстояние до фитнес-клуба. Но это не повод отказываться от физической активности. Домашние тренировки — отличное решение, которое помогает оставаться в форме, не выходя из дома. Мы собрали лучший спортивный инвентарь, который заменит абонемент в фитнес-зал и позволит проводить полноценные тренировки в комфортных условиях.
Мини-степпер
Цена: 4469 рублей
Компактный мини-степпер - идеальный вариант для тех, кто хочет совместить кардиотренировку и укрепление нижней части тела. Это небольшой тренажёр, который имитирует движение по лестнице и помогает:
-
улучшить работу сердца и сосудов;
-
развить выносливость;
-
укрепить мышцы ног, ягодиц и кора;
-
сжигать калории даже при коротких тренировках.
"Степпер подходит для людей любого уровня подготовки и занимает минимум места дома", — говорит Михаил Прыгунов, тренер FitStars.
Современные модели, такие как Solmax&Fitness, оснащены гидравлической системой нагрузки, которая делает движение плавным и безопасным.
Максимальный вес пользователя — до 100 кг, а прорезиненные ножки тренажера для дома уберегают пол от царапин. Уровень нагрузки регулируется вручную. На дисплее отображаются время, количество шагов и калории.
Преимущества:
-
компактность и удобство хранения;
-
эффективная тренировка ног и ягодиц;
-
низкий уровень шума;
-
подходит даже для пожилых пользователей.
Разборные гантели
Цена: 6075 рублей
Без силовых упражнений невозможно развить рельефное тело. Разборные гантели — незаменимый инструмент для домашнего фитнеса. С их помощью можно выполнять до 70% упражнений из стандартной программы зала: приседания, выпады, жим лёжа, подъемы на бицепс и другие.
Комплект состоит из двух грифов, 12 дисков разного веса (по 0,5-2,5 кг) и четырёх замков. Общий вес набора — 20 кг. Такой вариант позволяет регулировать нагрузку под свой уровень подготовки.
Преимущества:
-
универсальность (для рук, ног, спины, пресса и плеч);
-
возможность изменять вес;
-
прочная конструкция из чугуна;
-
занимает минимум места.
Совет: если вы начинающий спортсмен, начинайте с лёгких весов и постепенно увеличивайте нагрузку.
Коврик для йоги и фитнеса
Цена: 1387 рублей
Качественный коврик — это не просто аксессуар, а основа комфортной и безопасной тренировки. Он необходим для растяжки, пилатеса, йоги и силовых упражнений на полу.
Модель Starfit FM-301 изготовлена из современного синтетического материала NBR, который приятен на ощупь, не вызывает раздражений и обладает амортизирующими свойствами.
Характеристики:
-
толщина — 1 см (идеальна для мягкости и устойчивости);
-
длина — 183 см, подходит даже высоким людям;
-
нескользящее покрытие;
-
легко моется и сворачивается.
"Хороший коврик защищает суставы, помогает удерживать баланс и делает тренировку безопасной", — отмечает Ольга Дерендеева, тренер FitStars.
Преимущества:
-
комфорт во время выполнения упражнений;
-
защита от скольжения;
-
лёгкий вес и простота хранения.
Фитнес-ленты (эспандеры)
Цена: 640 рублей
Фитнес-ленты — универсальный инструмент, который заменяет часть тренажеров и позволяет тренировать всё тело. С помощью эспандеров можно прорабатывать ягодицы, руки, пресс, спину и ноги, варьируя нагрузку.
Исследования показывают, что тренировки с эспандерами по эффективности не уступают занятиям с весом, а энергозатраты при этом выше на 200-300 ккал.
В набор входят три ленты из латекса с разным уровнем сопротивления:
-
розовая — лёгкая (4 кг);
-
голубая — средняя (8 кг);
-
фиолетовая — сильная (16 кг).
Ширина 7,5 см обеспечивает комфорт и предотвращает скручивание лент во время упражнений. В комплекте есть удобный чехол для хранения и ссылка на обучающий видеокурс с рекомендациями по питанию.
Преимущества:
-
подходят для любого уровня подготовки;
-
компактные и лёгкие;
-
эффективны для проработки всех групп мышц;
-
безопасны для суставов.
Советы по созданию домашнего фитнес-пространства
-
Выделите отдельное место для тренировок. Даже небольшой уголок в комнате позволит заниматься регулярно.
-
Комбинируйте кардио и силовые нагрузки. Используйте степпер или скакалку для разогрева и гантели или эспандеры для проработки мышц.
-
Следите за техникой. Правильное выполнение упражнений важнее количества повторений.
-
Регулярность — ключ к результату. Лучше тренироваться по 20 минут каждый день, чем два часа раз в неделю.
Плюсы и минусы домашних тренировок
|Плюсы
|Минусы
|Не требует абонемента и поездок в зал
|Не хватает мотивации без тренера
|Можно заниматься в любое время
|Потребуется самодисциплина
|Доступный инвентарь заменяет тренажёры
|Необходим контроль техники
|Подходит для людей любого уровня
|Возможен застой без прогрессии нагрузок
Мифы и правда
Миф: дома нельзя добиться такого же результата, как в спортзале.
Правда: при правильном подходе и регулярных тренировках домашний фитнес даёт отличные результаты.
Миф: для занятий дома нужно дорогое оборудование.
Правда: достаточно базового набора — коврика, гантелей, степпера и фитнес-лент.
Три интересных факта
-
Домашние тренировки стали особенно популярны после пандемии — спрос на спортинвентарь вырос более чем в два раза.
-
Упражнения с фитнес-лентами активируют больше мышечных волокон, чем классические тренировки с гантелями.
-
Всего 20 минут ежедневных занятий на степпере помогают укрепить сердце и снизить уровень стресса.
Исторический контекст
Домашний фитнес активно развивался с конца XX века, когда появились первые видеоуроки по аэробике. Сегодня, благодаря компактным тренажёрам и онлайн-программам, каждый может создать свой личный спортзал дома — без затрат и лишних сложностей.
