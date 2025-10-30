Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Установка натяжной конструкции на стену
Андрей Власов Опубликована сегодня в 6:54

Евроремонт — на 21 дороже: почему квартиры с таким ремонтом в Челябинске стоят дороже гаража

Челябинск среди лидеров по росту цен на квартиры с евроремонтом и дизайнерской отделкой

В Челябинске наблюдается значительный рост цен на квартиры в зависимости от качества отделки. Согласно последним данным, повышение качества отделки в квартире может увеличить цену квадратного метра на 65%.

Какие отделки повышают стоимость жилья?

По всей России наблюдается аналогичная тенденция. Так, на данный момент 25% квартир, выставленных на продажу, имеют евроремонт. В среднем такие квартиры стоят на 21% дороже, чем те, что с косметическим ремонтом. Еще более заметное повышение цен связано с дизайнерским ремонтом — стоимость таких квартир может быть в 1,5 раза выше.

"В целом по России сейчас в продаже 25% квартир с евроремонтом. Квадрат там в среднем стоит на 21% дороже, чем в квартирах с косметическим ремонтом. С дизайнерским ремонтом стоимость квартир повышается в 1,5 раза", — сообщается на сайте о недвижимости.

Челябинск среди лидеров по наценке на отделку

Челябинск попал в список городов с самой высокой наценкой на квартиры с качественным ремонтом. Здесь наценка на жилье с хорошей отделкой составляет 63-65%. Такие данные были получены в ходе исследования, охватывающего широкий спектр жилого фонда, от ветхого жилья до современных элитных квартир.

