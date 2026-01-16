Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Молодая и милая пара ремонтирует комнату
Молодая и милая пара ремонтирует комнату
© Designed by Freepik by prostooleh is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Андрей Покровский Опубликована сегодня в 12:30

Пара затеяла ремонт — и дом перестал быть убежищем, напряжение ощущается каждый день

Ремонт в доме усиливает стресс и конфликты в паре — House Beautiful

Ремонт редко ограничивается выбором плитки и оттенков стен — чаще он превращается в эмоциональное испытание. Совместные строительные проекты могут как сближать, так и обострять скрытые противоречия, заставляя партнёров иначе смотреть на привычные вещи. Психологи подчёркивают, что напряжение в этот период связано не только с бытом, но и с ощущением утраты контроля. Об этом сообщает House Beautiful.

Почему ремонт усиливает эмоции

Совместный ремонт нередко называют командной работой, однако для многих пар он становится серьёзной проверкой на прочность. Исследование Houzz показало, что 12 % пар, состоящих в отношениях менее пяти лет, во время ремонта сталкиваются с мыслями о расставании. Причина заключается не столько в пыли и шуме, сколько в эмоциональной нагрузке и постоянной необходимости принимать решения.

"Ремонт — это не только плитка, краска и планировка. Он пробуждает эмоции, обнажает разногласия и проверяет на прочность даже самые крепкие отношения", — говорит доктор философии и профессиональный организатор Регина Ларк.

Специалисты отмечают, что длительный бытовой стресс способен влиять и на физическое состояние, что подтверждают данные о том, как хроническое напряжение отражается на здоровье и самочувствии, включая психосоматические реакции и обострение тревожности.

Деньги и масштаб работ как источник напряжения

Одним из самых острых поводов для конфликтов становится бюджет. Почти треть опрошенных пар призналась, что именно финансовые рамки вызывают наибольшее напряжение. Социальные сети формируют завышенные ожидания, но реальная стоимость материалов и работ часто оказывается неприятным сюрпризом.

"Когда пары ссорятся из-за денег, на самом деле речь идёт о ценностях и решениях, которые эти деньги символизируют", — отмечает клинический психолог Изабель Морли.

Эксперты советуют обсуждать приоритеты заранее и рассматривать бюджет как общую задачу, а не личное противостояние. Такой подход помогает снизить уровень тревоги и не допустить накопления обид, особенно в условиях, когда стресс становится фоновым состоянием.

Эстетика, сроки и ощущение контроля

Выбор стиля интерьера — ещё одна зона повышенного напряжения. Цвет стен, мебель и напольные покрытия нередко становятся отражением внутреннего состояния человека. Психотерапевт Ники Дж. Монти подчёркивает, что предпочтения в дизайне могут быть связаны с уровнем тревожности и потребностью в ощущении безопасности.

Отдельным фактором остаются сроки. Разные темпы принятия решений и отношение к незавершённости усиливают тревожность и раздражение. Психологи рекомендуют заранее распределять роли и договариваться о реакции на задержки, чтобы избежать взаимных обвинений. Подобные стратегии перекликаются с рекомендациями специалистов о том, как снижать нагрузку и стресс в периоды повышенного напряжения, включая бытовые и рабочие ситуации, о чём ранее говорили психологи о снижении нагрузки в стрессовые периоды.

Когда ремонт становится слишком сложным

Непродуманный масштаб работ часто приводит к эмоциональному выгоранию. Опрос Thumbtack показал, что 22 % людей начинают ремонт без чёткого плана, из-за чего проект выходит из-под контроля. В таких ситуациях специалисты советуют отказаться от идеи довести всё до идеала любой ценой и вовремя привлекать профессионалов.

"Вы строите дом, а не музей", — напоминает Регина Ларк.

Принятие несовершенств и гибкость в ожиданиях помогают сохранить не только бюджет, но и психологическое благополучие. Психологи подчёркивают, что длительный стресс может иметь отложенные последствия для организма, о чём также говорится в материалах о том, как стресс влияет на здоровье и тело. Ремонт способен стать полезным опытом, если воспринимать его как процесс, а не экзамен на идеальность.

Автор Андрей Покровский
Андрей Покровский — клинический психолог, эксперт по психологии труда с 20-летним стажем. Специалист по выгоранию, стрессоустойчивости и медиации.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Боль в затылке может говорить о повышении давления — терапевт Лишин вчера в 14:16
Лицо покраснело и болит в затылке: симптомы, которые нельзя оставлять без внимания

Терапевт Виктор Лишин рассказал EcoSever, по каким признакам можно заподозрить высокое давление если под рукой нет тонометра.

Читать полностью » Активное трение по длине пересушивает концы волос — Дарсакли вчера в 9:42
Корни жирные, концы сухие — причина не в шампуне: вот что годами делала неправильно

Проблемы с волосами? Устраните 7 распространенных ошибок в уходе, которые мешают красоте ваших локонов. Простые решения помогут вернуть здоровый вид.

Читать полностью » Сауна усиливает кровообращение и временно улучшает тон кожи — Папачараламбус вчера в 1:11
Сауна делает лицо, как после отдыха — но есть граница: одна ошибка превращает пользу в сухость и раздражение

Узнайте, как регулярные посещения сауны влияют на состояние кожи. Мы расскажем о нюансах, которые помогут сделать уход осознанным и эффективным.

Читать полностью » Смесь соли с калием снизила артериальное давление — учёные 14.01.2026 в 19:24
Всего одно изменение на кухне — и давление идёт вниз: продукт меняет привычный рацион

Учёные нашли способ сократить потребление натрия, не жертвуя вкусом пищи. Новая соль может помочь снизить давление и поддержать здоровье сердца.

Читать полностью » Тяга к сладкому может говорить о стрессе и тревоге — диетолог Ромашина 14.01.2026 в 13:38
Зависимость от сладкого оказалась мифом: что на самом деле заставляет тянуться к конфетам

Диетолог Ольга Ромашина рассказала NewsInfo, почему сладкое не вызывает зависимость и что на самом деле стоит за перееданием.

Читать полностью » Высокие дозы витамина D влияют на память и скорость реакции — Knowridge 14.01.2026 в 13:18
Чем больше витамина D, тем хуже? Популярная добавка дала эффект, к которому никто не был готов

Новое исследование показало, что витамин D может улучшать память у пожилых женщин, но при высоких дозах способен замедлять реакцию и повышать риски.

Читать полностью » Регулярный завтрак поддерживает стабильный сахар и сосуды сердца — EatingWell 14.01.2026 в 9:36
Кардиолог собирает завтрак для давления — простая формула работает лучше, чем кажется

Правильный завтрак может стать надежным инструментом заботы о сердце. Узнайте, какие продукты помогут поддерживать нормальное давление и обеспечат энергию на весь день.

Читать полностью » Поза по турецки разгружает поясницу и колени — физиотерапевт Байс 14.01.2026 в 8:03
Спина ноет после рабочего дня: попробовала один необычный способ сидеть — эффект удивил

Сидение на полу перестает быть экзотикой: узнайте, как эта привычка может улучшить гибкость суставов и здоровье вашего тела в любом возрасте.

Читать полностью »

Новости
Еда
Рецепт пасты из нута и тыквы отнесли к зимним блюдам — La Cucina Italiana
Спорт и фитнес
Осознанное дыхание улучшает результаты бега — спортивные эксперты
Питомцы
Порода мейн-кун требует регулярного вычесывания шерсти — грумеры
Авто и мото
GAC запланировал вывод четырех моделей на рынок России в 2026 году — Известия
Садоводство
Виноград вырастили и заставили плодоносить в горшке — Николай Глущенко
Туризм
Турагент может оптимизировать пакет за счёт настроек бронирования — Подольская
Дом
Лак для ногтей в ванной быстрее густеет и комкуется — дерматолог Гохара
Питомцы
Эксперты советуют убрать еду и крошки со стола для снижения интереса к поверхностям - PlanetaNews
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet