Розовая фитолампа над растениями
Розовая фитолампа над растениями
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Елена Малинина Опубликована сегодня в 14:13

Белый свет против фиолетового безумия: тихая революция на подоконниках

Красный свет от старых фитоламп признан вредным для глаз — Татьяна Жашкова

Подсветка для растений в доме часто становится испытанием не только для самих растений, но и для их владельцев. Яркий красный или фиолетовый свет, пробивающийся по вечерам из окон, может раздражать глаза и искажать восприятие цвета в помещении. Об этом рассказала член клуба "Цветоводы Москвы", телеведущая программы "Дом вверх дном" Татьяна Жашкова в комментарии изданию EcoSever.

Свет, удобный для растений и человека

По словам эксперта, при выборе фитоламп важно учитывать не только эффективность для растений, но и комфорт для людей, которые находятся рядом с подсветкой ежедневно. Многие садоводы, отметила она, выбирают лампы со смешанным спектром. Это позволяет сохранить правильный рост растений и при этом избежать неприятного для глаз свечения.

"Нужно лампы выбирать, чтобы они были не только белого цвета и красного, а разноцветные. Сейчас покупают все этот красный свет, который светит вообще безумно по окнам светом красно-фиолетовым, таким как лампы синего цвета были когда-то. Современные светильники светят не омерзительным, а белым, свет у них для человеческого глаза нормальный. Важно, чтобы свет был все-таки однороден", — подчеркнула Жашкова.

Роль температуры и энергопотребления

При домашнем выращивании рассады важно не допускать перегрева. По словам цветовода, избыточное тепло вредно для молодых растений. Особенно это актуально в закрытых мини-парниках, где температура быстро повышается даже при небольшой мощности ламп.

"Покупаю китайские лампы, которые длинные, которые удобно вешаются, с крючками, совершенно замечательно. Электричества забирают они не так много. Важно, чтобы они не шибко грели, потому что когда вы выращиваете рассаду в парничке и там будет слишком тепло, это плохо. Перегрев вреден", — добавила Жашкова.

Эксперт отметила, что при выборе освещения следует обращать внимание на мощность, равномерность света и температуру нагрева корпуса. Эти параметры напрямую влияют на безопасность и устойчивость рассады.

Как не ошибиться при покупке

Фитолампы на рынке сегодня представлены в большом ассортименте — от бюджетных моделей до профессиональных систем освещения. Однако, как подчеркивает Жашкова, излишняя экономия может обернуться проблемами. Слишком дешевые лампы нередко дают неравномерный спектр или быстро выходят из строя.

Она советует выбирать оборудование среднего ценового сегмента и обязательно тестировать свет до покупки, чтобы понять, комфортен ли он глазам и не вызывает ли усталости. Такой подход помогает найти баланс между пользой для растений и удобством для человека.

