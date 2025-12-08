Не чудо-аппарат, а просто игрушка: как бытовая физиотерапия уступает профессиональной

Домашние физиотерапевтические аппараты имеют лишь мягкое воздействие на организм и не могут заменить профессиональное медицинское оборудование. Об этом заявил кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в комментарии для MoneyTimes.

Ограниченные возможности бытовых аппаратов

Кондрахин отметил, что большинство домашних устройств создаются с целью минимизировать возможный вред для человека, поэтому их воздействие всегда ограничено. Специалист подчеркнул, что многие из таких аппаратов не являются настоящими физиотерапевтическими, несмотря на то, что производители могут указывать это на упаковке.

"Сказать, что они работают с максимальными возможностями, как профессиональные приборы, я бы не взялся", — сказал врач, добавив, что не все бытовые устройства можно считать физиотерапевтическими.

Мягкое воздействие домашних аппаратов

По словам эксперта, устройства для домашнего использования имеют гораздо более слабое воздействие по сравнению с профессиональными медицинскими приборами.

"Все, что касается домашних аппаратов, которые не относятся к профессиональной медицинской технике, — по всем стандартам и нормам они оказывают легкий терапевтический эффект, не позволяющий нанести вред человеку. Они делаются с мягким воздействием, чтобы не вызвать серьезные травмы", — пояснил Кондрахин.

Консультация с врачом перед использованием

Кардиолог подчеркнул, что использование таких приборов обязательно должно быть согласовано с врачом. Например, прогревание с помощью бытового аппарата может быть полезным при воспалении, но оно может усугубить состояние пациента, если у него есть опухоль.