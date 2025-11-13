Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Интерьер гостиной
Интерьер гостиной
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 18:53

Дом чистый, но выглядит неухоженно? Эти 6 привычек всё портят — срочно проверь себя

Стив Эванс из Memphis Maids: порядок — это не только чистота, но и визуальный баланс

Дом может быть чистым, но при этом выглядеть неаккуратным. Визуальный беспорядок — это когда вещи не на своих местах, предметов слишком много или они неправильно сгруппированы. По словам специалистов по уборке Стива Эванса, основателя Memphis Maids, и Карина Тонер, операционного менеджера Spekless Cleaning, восприятие порядка формируется не только чистотой, но и визуальным балансом. Ниже — шесть привычек, которые делают дом неопрятным, и простые решения, как вернуть ему ухоженный вид.

1. Избыток предметов на горизонтальных поверхностях

Кухонные столешницы, комоды и тумбочки — первые места, где скапливаются "мелочи". Даже если всё аккуратно разложено, множество предметов создаёт ощущение хаоса.

"На таких поверхностях стоит оставлять не более двух-трёх вещей и использовать подносы, чтобы сгруппировать их — так интерьер выглядит продуманным", — отметила операционный менеджер Spekless Cleaning Карина Тонер.

Совет: используйте декоративные лотки, мраморные подставки или деревянные доски, чтобы объединить предметы — например, свечу, книгу и вазу.

2. Видимые провода и зарядки

Даже самая минималистичная комната теряет аккуратность, если на полу или за телевизором видны клубки проводов.

"Путающиеся шнуры у телевизора, стола или прикроватной тумбы сразу бросаются в глаза и создают ощущение беспорядка", — сказала Карина Тонер.

Как исправить:

  • Используйте короба для кабелей или декоративные каналы, чтобы скрыть провода.

  • Прикрепите зарядки к мебели с помощью липких клипс.

  • Стив Эванс советует хранить провода в плетёной корзине — это выглядит эстетично и безопасно.

3. Слишком много подушек и пледов

Мягкие текстильные элементы создают уют, но когда их слишком много, комната выглядит загромождённой.

"Ограничьтесь двумя-тремя подушками, а пледы храните в красивой корзине", — порекомендовала Карина Тонер.

Совет от Эванса: выбирайте корзины с крышкой и секциями — так они выглядят аккуратно и скрывают лишние вещи.

4. Обувь и почта у входа

Коридор — первое, что видят гости, и именно здесь чаще всего царит хаос. Письма, пакеты и обувь создают впечатление неухоженности даже в идеально чистом доме.

"Разрешайте себе оставлять почту не дольше пяти дней, а если она всё же скапливается — используйте лоток для сортировки", — посоветовал основатель Memphis Maids Стив Эванс.

Для обуви подойдёт закрытая тумба или двухъярусная полка с корзинами — они не только экономят место, но и делают вход визуально чище.

5. Переполненные открытые полки

Открытые стеллажи и кухонные полки быстро превращаются в витрину беспорядка, если заполнить их до отказа.

"Старайтесь хранить мелкие предметы в одинаковых корзинах или коробках, чтобы создать цельный вид", — отметила Карина Тонер.

Совет: для книг и декора оставляйте пустое пространство между предметами, а на кухне ограничьтесь 4-6 декоративными тарелками — этого достаточно для баланса.

"Лучше оставить немного воздуха, чем заставить всё до последнего сантиметра", — добавил Стив Эванс.

6. Перегруженная дверца холодильника

Магниты, детские рисунки, списки покупок и фотографии — всё это мило, но изобилие на металлической поверхности делает кухню визуально шумной.

"Избыток магнитов и бумажек создаёт визуальный шум, который портит общий вид кухни", — пояснила Карина Тонер.

Как сделать лучше:

  • Разместите избранные фотографии и записки на магнитной доске в стороне от холодильника.

  • Меняйте экспозицию раз в неделю, чтобы поддерживать порядок и новизну.

Сравнение: как выглядят "до" и "после"

Зона До После
Столешницы Множество предметов, хаос 2-3 вещи на подносе
Провода Видимые кабели Скрыты в коробе
Декор на диване Избыток подушек Пара элементов, корзина для пледа
Вход Гора обуви и писем Полка + лоток
Полки Перегружены мелочами Корзины и пустое пространство
Холодильник Магниты и рисунки Аккуратная доска рядом

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Хранить все мелочи на виду.
    Последствие: Визуальный беспорядок.
    Альтернатива: Используйте ящики и декоративные контейнеры.

  • Ошибка: Держать зарядки на полу.
    Последствие: Загромождённый вид.
    Альтернатива: Кабельные короба и клипсы.

  • Ошибка: Украшать каждую поверхность.
    Последствие: Потеря визуального пространства.
    Альтернатива: Принцип "меньше — лучше".

А что если хочется уюта, но без хаоса?

Можно добавить тепло и индивидуальность, не перегружая пространство. Используйте текстиль нейтральных оттенков, объединяйте аксессуары по цвету, храните сезонный декор в коробках. Минимализм — это не пустота, а осознанность.

Плюсы и минусы минимализма в интерьере

Плюсы Минусы
Визуальная лёгкость Требует самодисциплины
Простота уборки Меньше места для хранения
Современный вид Нужно тщательно подбирать детали

FAQ

Как часто нужно пересматривать интерьер?
Раз в сезон. Это помогает избавиться от лишних вещей и обновить настроение дома.

Что делать с детскими рисунками на холодильнике?
Сделайте ротацию — выбирайте по одному рисунку в неделю, остальные храните в папке.

Как спрятать провода, если нет специальных коробов?
Соберите их в пучок и спрячьте за мебелью с помощью декоративных зажимов.

Мифы и правда

Миф: Чем больше декора, тем уютнее.
Правда: Избыток деталей визуально утяжеляет комнату.

Миф: Уют невозможен без мягких подушек.
Правда: Достаточно пары качественных элементов.

Миф: Магниты на холодильнике — безобидная мелочь.
Правда: Они нарушают визуальный баланс кухни.

3 интересных факта

  1. Мозг воспринимает беспорядок как источник стресса, даже если всё чисто.

  2. Люди с минималистичным интерьером убирают в два раза быстрее.

  3. Всего 5 свободных поверхностей визуально увеличивают пространство на 20%.

Исторический контекст

Ещё в середине XX века интерьеры были наполнены деталями — статуэтками, скатертями и множеством предметов декора. С развитием урбанистики и ростом темпа жизни люди стали ценить пространство и функциональность. Современные тренды — минимализм и визуальная чистота — отражают стремление к гармонии и простоте.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кому положена помощь по программе Молодая семья: субсидии на жильё для семей до 35 лет сегодня в 10:35
Как я разбирался в условиях программы Молодая семья: кому полагается субсидия на жилье

Узнайте, как программа «Молодая семья» помогает молодым россиянам улучшить жилищные условия с помощью субсидий и льготных условий.

Читать полностью » Самое ипотечное поколение в России: миллениалы интересуются ипотекой чаще всех сегодня в 9:30
Почему миллениалы – самое ипотечное поколение в России: что нужно знать о текущем тренде

Узнайте, какое поколение в России наиболее активно интересуется ипотекой и как льготные программы помогают в приобретении жилья.

Читать полностью » Юрист Кваша рассказал, как привлечь шумных соседей к ответственности за ночной шум сегодня в 8:28
Как я избавилась от шумных соседей: советы юриста, которые реально работают

Узнайте, как бороться с шумными соседями и какие законные методы помогут вернуть тишину в ваш дом.

Читать полностью » Формулировки в договоре могут не спасти от мошенников при покупке жилья сегодня в 7:25
Как я защитил свою покупку недвижимости от мошенников: что важно знать перед сделкой

Узнайте, как избежать мошенничества при покупке жилья и какие шаги предпринять для надежной защиты сделки.

Читать полностью » Диспетчер не представился по телефону: законные основания для отказа сегодня в 6:21
Диспетчер отказался представиться по телефону: законно ли это? Я разобралась в вопросе

Узнайте, что закон говорит о праве потребителей требовать от диспетчеров управляющих компаний представляться по телефону.

Читать полностью » Как снизить затраты на коммуналку: эффективное утепление дома с помощью полимерных материалов сегодня в 5:18
Как я уменьшил расходы на ЖКХ: эффективное утепление и его влияние на расходы

Узнайте, как современные утеплители и энергосберегающие технологии могут помочь снизить расходы на отопление и продлить срок службы вашего дома.

Читать полностью » Частая стирка при 90 °C разрушает волокна постельного белья сегодня в 4:50
Теперь всегда стираю бельё иначе — один совет продлил ему жизнь вдвое

Как ухаживать за постельным бельём, чтобы оно оставалось мягким, свежим и красивым долгие годы — пять распространённых ошибок, которых стоит избегать.

Читать полностью » Фольгированный утеплитель возвращает до 97% теплового излучения сегодня в 3:45
Раньше грела квартиру обогревателем, теперь хватает батарей — спасла фольга за 200 рублей

Почему тепло уходит через окна, как работает отражающая изоляция и как правильно установить фольгированный утеплитель, чтобы сохранить тепло в доме.

Читать полностью »

Новости
ДФО
Китай открывает туристам культурный шок из-за плотных толп, резких блюд и традиций
Спорт и фитнес
Спортсменка завершила гонку и завоевала медаль Aqua Bike — SELF Staffers
ДФО
В Якутии начался второй этап проекта по доставке грузов с помощью дронов
Туризм
"Волшебный Байкал" станет крупнейшим круглогодичным курортом в регионе — Ассоциация туроператоров
Спорт и фитнес
Тренировки активируют рост нейронных связей в мозге — врачи Гарварда
Красота и здоровье
Окрашивание волос опасно в ряде случаев — дерматолог
Садоводство
Йод устраняет ранние признаки дефицита, улучшая цветение и развитие плодовых культур – Ольга Гусева
Культура и шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл попросили удалить снимки с 70-летия Крис Дженнер — Page Six
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet