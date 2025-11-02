Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 19:48

Порядок начинается не с уборки: приём, который навсегда меняет дом

Организаторы Джоанна Уирик и Мег Маркланд советуют начинать уборку с самой проблемной зоны дома

Когда в доме царит хаос, трудно собраться с мыслями и начать действовать. Кажется, что беспорядок захватил все пространство, и навести порядок невозможно. Но профессиональные организаторы уверены: справиться с этим реально. Главное — понять, с чего начать, и выстроить четкий план.

"Задайте себе вопрос: какая комната вызывает у вас наибольшее чувство неловкости, когда приходят гости?" — сказала организатор пространства Джоанна Уирик.

"Мой первый вопрос всегда один: что раздражает вас больше всего? Именно с этого места мы и начинаем", — добавила организатор Мег Маркланд.

С чего начать организацию дома

Эксперты советуют определить приоритеты — выбрать самую проблемную зону. После этого важно поставить цель: не просто "убраться", а осознанно изменить привычки.
"Главное в успешной организации дома — конкретная цель. Заполните предложение: "К дате __ я сделаю __, чтобы __"", — отметила Уирик.

План лучше разбить на шаги: что нужно сделать, какие инструменты понадобятся и когда реально начать. Ниже — советы профессионалов по каждому помещению дома.

Кухня — сердце порядка

Кухня всегда в центре событий: здесь готовят, перекусывают, общаются. Поэтому с нее логично начинать.

Что пригодится:

• клейкие стикеры
• разделители для ящиков
• прозрачные контейнеры
• корзины и вращающиеся подставки (lazy susan)
• выдвижные ящики или роликовые боксы

Шаг 1. Избавьтесь от лишнего

Перед тем как расставлять вещи, проведите ревизию.
"Вытащите всё - полку за полкой, ящик за ящиком", — советует Маркланд. Избавьтесь от просроченных продуктов и дубликатов. "Даже я, увлечённая кулинария, не нуждаюсь в четырёх венчиках", — добавила она.
Если кухонные принадлежности не помещаются в шкафу, стоит заменить их на более компактные. "Откажитесь от картофелемялки, которая не влезает обратно, и купите ту, что легко помещается в ящик", — отметила Уирик.

Шаг 2. Используйте стикеры для планирования

Разметьте будущие зоны с помощью клейких заметок. Это поможет понять, где будет удобнее хранить посуду, продукты и приборы, не тратя силы на перестановку.

Шаг 3. Установите разделители

"Разделители сделают пространство функциональным и эстетичным", — пояснила организатор Холли Блэйки. Вещи перестанут сдвигаться, и найти нужное станет проще.

Шаг 4. Настройте высоту полок

Полки в шкафах регулируются — воспользуйтесь этим. Часто используемые предметы храните внизу, реже нужные — выше. Главное правило: ничего не должно быть громоздко или неудобно доставать.

Шаг 5. Комбинируйте системы хранения

Для мойки подойдут выдвижные контейнеры, для снеков — корзины, а соусы и масла удобно расставить на вращающейся подставке. На контейнерах с крупами подпишите срок годности или время варки — мелочь, которая экономит минуты каждый день.

Гостиная — лицо вашего дома

Это комната, где отдыхает вся семья, поэтому важно поддерживать ощущение уюта и порядка.

Простые привычки:

  1. Уберите с журнального столика все лишнее. Можно оставить цветы или пару книг для декора.

  2. Держите пульт на одном месте — заведите для него "домик".

  3. Убирайте посуду на кухню сразу после использования.

  4. Каждый вечер расправляйте подушки и аккуратно складывайте пледы. "Эта минута перед сном создаст утреннее ощущение порядка", — отметила Уирик.

Спальня — место восстановления

Это первая комната, которую вы видите утром, и последняя — перед сном. Чем меньше в ней хаоса, тем спокойнее сон.

Минимализм — главный принцип

Уберите с поверхностей все лишнее: косметику, случайные бумаги, аксессуары. "Спальня должна быть зоной покоя. Минимум предметов на тумбочках помогает расслабиться", — сказала Блэйки.

И не забывайте про простую привычку: "Застилайте кровать каждый день — это занимает меньше минуты, но визуально преображает комнату", — подчеркнула Уирик.

Гардероб — зона, где начинается утро

Когда вещи свалены в кучу, утро превращается в стресс. Блэйки считает, что порядок в шкафу задаёт тон всему дню.

Что понадобится:

• одинаковые вешалки
• ящичные разделители

Шаг 1. Категоризируйте одежду

Разделите гардероб по типам — рубашки, брюки, платья — и внутри каждой категории расположите вещи по цветам. Так легче собирать образы и увидеть дубликаты. "Особенно полезно для тех, у кого семь одинаковых белых футболок", — шутит Маркланд.

Шаг 2. Единые вешалки

"Самое заметное улучшение — одинаковые вешалки", — сказала Маркланд. Уирик добавила, что деревянные модели позволяют ткани "дышать" и не мнут одежду. Все плечики должны быть направлены в одну сторону, а верхняя пуговица — застёгнута.

Шаг 3. Сложите вещи вертикально

Метод "файлового" складывания экономит место и позволяет видеть каждый предмет. "Так вы используете пространство рационально, а ящики выглядят аккуратнее", — пояснила Блэйки.

Ванная — территория мини-хранилищ

Компактное пространство требует продуманности. Идеально подойдут штабелируемые контейнеры и разделители.

• Используйте прозрачные ящики, чтобы видеть содержимое.
• Добавьте выдвижные секции в шкаф под раковиной.
• Для косметики подберите невысокие разделители, которые точно подходят по высоте ящика.

Постирочная: порядок из хаоса

Пусть эта комната редко на виду, но она тоже заслуживает внимания.

• Складывайте чистое белье сразу после сушки.
• Храните порошки и кондиционеры в красивых контейнерах. "Даже утилитарные вещи могут выглядеть приятно и вдохновляюще", — отметила Блэйки.

Как сохранить порядок надолго

Организация — не одноразовый проект. Чтобы результат не исчез, превратите мелкие действия в привычки: заправляйте постель, убирайте посуду, развешивайте одежду сразу после стирки.

"Организация требует ухода, как и уборка", — подчеркнула Маркланд. Но с продуманной системой поддержание порядка займёт считанные минуты.

Если что-то пошло не так, не спешите сдаваться. "Неудача не доказывает, что вы неорганизованны", — говорит Уирик. Повторите процесс постановки цели, скорректируйте план и продолжайте. Главное — отмечать успехи и радоваться даже небольшим победам.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: начинаете уборку без цели.
    Последствие: быстро теряете мотивацию.
    Альтернатива: формулируйте чёткий результат и срок.

  2. Ошибка: покупаете контейнеры до разбора вещей.
    Последствие: хаос просто перемещается.
    Альтернатива: сначала сортировка, потом хранение.

  3. Ошибка: ждёте "подходящего дня".
    Последствие: беспорядок растёт.
    Альтернатива: начните с малого — одного ящика или полки.

Плюсы и минусы систем хранения

Решение Плюсы Минусы
Прозрачные контейнеры Видно содержимое, экономят время Требуют регулярного ухода
Lazy Susan Удобно для мелких баночек и масел Не подходит для тяжёлых предметов
Вешалки одного типа Эстетика и порядок Затраты на замену
Разделители для ящиков Чёткие зоны Занимают часть пространства

FAQ

Как выбрать контейнеры для кухни?
Ориентируйтесь на размеры полок и частоту использования. Лучше брать модульные наборы с герметичными крышками.

Что делать, если не хватает времени на уборку?
Разделите процесс на короткие этапы по 15 минут — за неделю результат удивит вас.

Как поддерживать порядок, если дома дети?
Создайте отдельные зоны хранения с простыми правилами: каждая игрушка должна "жить" на своём месте.

Мифы и правда

Миф: порядок требует дорогих аксессуаров.
Правда: главное — система, а не стоимость. Даже обычные коробки могут стать частью продуманной организации.

Миф: поддерживать чистоту сложно.
Правда: сложность возникает без структуры. С привычками — всё работает само.

Интересные факты

  1. По исследованиям, визуальный беспорядок повышает уровень кортизола — гормона стресса.

  2. Упорядоченное пространство способствует лучшему сну и концентрации.

  3. Организация дома помогает экономить до 20 минут в день на поиске вещей.

