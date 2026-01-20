Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Автодом Freedo 636 HT
© freedo-rv by Unknown author is licensed under Public domain
Иван Рогов Опубликована сегодня в 15:19

Выбрал кемпер для поездок вдвоём — Freedo 636 HLT удивил планировкой с отдельной жилой зоной

Автодом Freedo 636 HLT получил бак чистой воды на 100 литров

В мире кемперов всё чаще ценят не эффектную внешность, а продуманность пространства и ощущение уюта внутри. Польский Freedo 636 HLT как раз из таких моделей: сдержанный снаружи, но неожиданно тёплый и "домашний" в салоне. Он ориентирован на комфортные путешествия вдвоём без лишних компромиссов.

Отдельное пространство и новая планировка

Freedo — дочерний бренд польской компании Affinity — уже знаком рынку своими нестандартными решениями, прежде всего разделением водительской кабины и жилой зоны. В модели 636 HLT к этой идее вернулись вновь: жилая часть чётко отделена от кабины, что создаёт ощущение отдельной комнаты и добавляет приватности во время стоянок.

В отличие от ранних версий, здесь отказались от кухни в передней части. Вместо неё появилась L-образная скамейка, формирующая удобную зону отдыха и приёма пищи. Кухонный блок разместили классически — слева от сдвижной двери, а в задней части расположили поперечное спальное место.

Компактный интерьер с акцентом на уют

Внутреннее пространство Freedo 636 HLT продумано до мелочей. Передняя зона легко трансформируется: поворотный и выдвижной стол позволяет использовать её как столовую или рабочее место. Над окнами размещены вместительные навесные шкафы, а дополнительные полки на кухне помогают рационально использовать каждый сантиметр.

Кухня минималистична, но функциональна: двухконфорочная газовая плита, раковина и холодильник объёмом 70 литров. Выдвижная деревянная столешница расширяет рабочую поверхность и делает готовку в дороге более удобной. В оформлении интерьера преобладают светлые тона, белая плитка, мебель в стиле кантри и натуральные деревянные панели, создающие атмосферу загородного дома.

Сон, гигиена и автономность

Сзади находится стационарная двуспальная кровать размером 192×140 см. Плотный матрас, индивидуальные светодиодные лампы для чтения и мягкая подсветка обеспечивают комфортный отдых. Два люка наполняют салон дневным светом и позволяют любоваться небом вечером.

Даже в компактных размерах нашлось место для полноценной ванной комнаты. Душевая с интегрированным туалетом и складной раковиной дополняется вентилятором для вентиляции и светлым декором, визуально расширяющим пространство. За автономность отвечают аккумулятор на 130 А·ч, бак для чистой воды на 100 литров и резервуар для сточных вод объёмом 75 литров. Доступны и опции вроде солнечной панели, навеса или парковочного обогревателя.

Основа и оснащение для дальних поездок

Freedo 636 HLT построен на базе Fiat Ducato и предлагается с двигателями мощностью 140 или 180 л. с., а также с механической или автоматической коробкой передач. Полная масса ограничена 3,5 тонны, полезная нагрузка составляет около 500 кг. В кабине — кожаные сиденья, современная мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, светодиодная оптика и ассистенты безопасности, включая адаптивный круиз-контроль и мониторинг слепых зон.

Модель доступна в версиях Core, Comfort и Premium, а цены стартуют от 72 900 евро и доходят до 81 200 евро в зависимости от комплектации. При длине всего 6,36 метра этот кемпер предлагает сбалансированное сочетание комфорта, функциональности и технологий для длительных путешествий вдвоём.

Автор Иван Рогов
Иван Рогов — автоэксперт, инженер (МГТУ ГА) с 15-летним стажем. Специалист по безопасности и тех-аудиту. Провел 500+ тест-драйвов и глубоких обзоров.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

