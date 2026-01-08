Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Тканевые текстуры и уютный интерьер
Тканевые текстуры и уютный интерьер
© Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Главная / Дом
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 4:17

Перестала тратить силы на уборку — помогла одна неожиданная привычка

Полотенце на крышке собирает грязь с дивана — клинеры

Иногда для комфорта в доме не нужны дорогие гаджеты и сложные инструкции. Достаточно пары нестандартных приёмов, которые экономят время, силы и деньги. Такие мелочи быстро входят в привычку и заметно упрощают быт, особенно в ритме современной жизни. Причём многие из них основаны на подручных вещах, которые уже есть под рукой. Об этом сообщает дзен-канал "Обустройство и ремонт".

Как справиться с жиром и нагаром без усилий

Пригоревшая посуда — одна из самых неприятных бытовых задач. Долгая чистка губкой редко вдохновляет, а посудомоечная машина справляется не всегда. Решение оказывается неожиданно простым. Если смешать средство для мытья посуды с небольшим количеством водки и нанести состав на загрязнённую поверхность, жир и нагар начинают отходить сами. Через 10 минут достаточно лёгкого протирания, чтобы кастрюля или сковорода снова выглядела чистой.

Удобная кисточка для готовки

Силиконовые кулинарные кисти часто оказываются слишком мягкими. Из-за длинного ворса масло распределяется неравномерно. Если укоротить ворс ножницами почти наполовину, кисть станет жёстче и начнёт работать точнее. Такой простой приём делает процесс готовки аккуратнее и избавляет от лишнего расхода масла.

Как уменьшить количество пыли в ванной

Даже после тщательной уборки пыль в ванной возвращается очень быстро. Есть способ продлить эффект чистоты. После обычной уборки поверхности протирают тряпкой, слегка смоченной в воде с каплей кондиционера для белья. Образуется тонкая плёнка, которая отталкивает пыль и оставляет приятный аромат свежести.

Чистка дивана без химчистки

Обивка мебели быстро собирает пыль и шерсть животных. Если нет возможности заказать химчистку, помогает простой метод. Крышку от кастрюли оборачивают полотенцем, слегка смачивают мыльной пеной и круговыми движениями обрабатывают диван. Полотенце собирает грязь, а ткань выглядит заметно свежее.

Как убрать катышки с одежды

Катышки портят внешний вид даже качественных вещей. Если под рукой нет специальной машинки, выручает обычная пемза. Ткань слегка нагревают отпаривателем или утюгом через влажную ткань, а затем аккуратно проходят по поверхности пемзой. Одежда становится визуально аккуратнее и опрятнее.

Быстрое "заточивание" овощечистки

Тупая овощечистка усложняет готовку. Чтобы вернуть ей остроту, достаточно перевернуть керамическую кружку и провести лезвием по шероховатому ободку на дне. Несколько движений — и инструмент снова легко снимает кожуру.

Брюки без заломов

Перекладина вешалки часто оставляет складки на брюках. Эту проблему решает втулка от бумажных полотенец. Её разрезают вдоль и надевают на перекладину. Брюки висят мягче и сохраняют аккуратный вид без лишних заломов.

Больше пены для детской ванны

Чтобы получить густую пену без перерасхода средства, его наносят прямо на носик крана. Струя воды взбивает пену сама, делая купание более эффектным и экономным.

Такие бытовые хитрости напоминают, что комфорт складывается из мелочей. Иногда именно простые решения оказываются самыми полезными и быстро становятся частью повседневной жизни.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Недостаток света снижает удобство готовки на кухне — дизайнеры 04.01.2026 в 0:09
Кухня выглядела нормальной — а готовка выматывала: причина оказалась неочевидной

Удобная кухня — это не размер, а детали. Профессиональные советы помогут навести порядок, сократить хаос и сделать пространство действительно функциональным.

Читать полностью » Строительный клей снизу фиксирует лаги и снижает скрип пола — House Digest 03.01.2026 в 23:28
Прошёлся по комнате — и понял, почему пол скрипит именно в одном месте: решение оказалось простым

Устраните скрип полов раз и навсегда с помощью простого метода. Узнайте, как строительный клей поможет вернуть тишину в ваш дом.

Читать полностью » Запах из мойки появляется из-за пересохшего сифона — сантехники 03.01.2026 в 17:48
Вернулась домой, а из раковины тянет — сделала одну вещь и запах исчез

Запах из кухонной мойки часто появляется после отпуска или редкого использования. Почему это происходит и какие простые приёмы помогают защитить дом от "ароматов" канализации.

Читать полностью » Суперклей снижает скрип полов при точечном закреплении стыков — House Digest 03.01.2026 в 11:25
Решил спасти вещь суперклеем — и только потом узнал, где это категорически нельзя делать

Суперклей может показаться идеальным решением для быта, но его использование имеет свои жёсткие ограничения. Узнайте ключевые аспекты применения и ошибки.

Читать полностью » Белые вещи желтеют из-за ошибок при стирке — эксперты по быту 03.01.2026 в 5:36
Белые вещи начали желтеть — изменила одну привычку и результат удивил

Белые вещи быстро теряют свежий вид, но это не приговор. Разбираемся, почему ткань желтеет и как безопасно вернуть ей белизну дома.

Читать полностью » Неподходящее средство усиливает пенообразование в стиральной машине — House Digest 02.01.2026 в 22:18
Переборщила с моющим — и пена полезла наружу: спасло средство из кухонного шкафа

Как избежать пенной катастрофы с вашей стиральной машиной? Узнайте о простых решениях, чтобы стирка снова стала спокойной. Пищевая сода — ваш лучший помощник!

Читать полностью » Плиточный фартук помогает подобрать цвет фасадов кухни — дизайнеры 02.01.2026 в 16:28
Кухонный фартук сделали не как у всех — интерьер сразу собрался и заиграл по-новому

Кухонный фартук может объединять пространство, поддерживать цветовую гамму или становиться акцентом. Как дизайнеры используют его в современных интерьерах.

Читать полностью » Белый уксус растворяет минеральный налёт на аэраторе крана — Southern Living 02.01.2026 в 10:59
Заметила, что вода брызгает в стороны — и поняла, что аэратор пора чистить: убрала без химии одним простым способом

Способы очистки крана от налёта: узнайте, как уксус поможет решить проблемы с брызгами и слабым напором. Простой и безопасный метод для каждого дома.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Потеря моляров ухудшает память и вызывает воспаление в мозге — Хиросимский университет
Наука
Ученые нашли способ замедлить старение клеток с помощью пузырьков — Корнеллский университет
Туризм
Маршрут Золотой треугольник и отдых в Гоа являются удобным форматом для первой поездки в Индию — соцсети
Авто и мото
Свою позицию по протоколу ГАИ нужно фиксировать в графе объяснений — автоюрист
Еда
Для приготовления салата с курицей и ананасами требуется консервированная кукуруза — повар
Спорт и фитнес
Смена подхода от тренировок к движению повысила мотивацию — Psychological Bulletin
Садоводство
Зимние подкормки поддерживают рост комнатных растений — цветоводы
Красота и здоровье
Подъёмы на носки запускают лимфоток в ногах — специалисты по телесным практикам
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet