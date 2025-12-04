Применил все меры изоляции — и всё равно заболел: вот что нужно знать об этом

Врач-терапевт из Juvi Clinic Виктор Лишин рассказал, что полная изоляция заболевшего человека в условиях семьи — задача крайне сложная и зачастую невозможная. В интервью изданию MosTimes он отметил, что особенно трудно выполнить такие меры в небольших квартирах.

Проблемы изоляции в малых пространствах

Лишин пояснил, что в большинстве случаев предотвратить распространение гриппа внутри семьи невозможно, особенно если квартира маленькая.

"Как показывает практика, это очень сложно, практически невозможно, тем более если маленькая квартира. Если человеку одному поставили диагноз, то другие могут заболеть", — отметил врач.

Многие пытаются изолировать заболевшего с помощью строгих мер, таких как предоставление отдельной комнаты, регулярное использование масок и обработка поверхностей антисептиками. Однако, по мнению Лишина, такие меры требуют высокой дисциплины и не всегда приводят к желаемому результату. Врач добавил, что даже соблюдая все эти правила, контакт с заболевшим неизбежен.

"Человек ходит в туалет, он, конечно, может взять с собой хлоргексидин, обеззараживающие средства, спреи, всё брызгать, не дотрагиваться ни до чего, всё протирать салфеткой и использовать маску, но это, как правило, неэффективно", — пояснил специалист.

Домашняя изоляция при первых симптомах

Кроме того, доктор напомнил, что медицинские рекомендации чаще всего ориентируются на возможность появления симптомов у других членов семьи. Если у кого-то из близких появляются первые признаки заболевания, им следует также соблюдать домашнюю изоляцию.

"При появлении первых симптомов человек должен быть дома. При появлении первых симптомов у других членов семьи их на домашнюю изоляцию", — отметил Лишин.

Это позволяет минимизировать риски распространения инфекции и снизить вероятность заражения.

Индивидуальность течения заболевания

Особое внимание Лишин уделил различиям в сроках заразности. По словам врача, вирусы постоянно мутируют, и каждый новый штамм может проявляться по-разному. Он отметил, что некоторые люди могут оставаться заразными гораздо дольше, чем другие.

"Ни один иммунолог не скажет на этот вопрос точного ответа. Вирусы штамма мутируют, каждый год разные. Есть средний срок — семь дней. Я таких людей видел, у которых ПЦР через две недели после болезни положительный", — рассказал Лишин.

Также встречаются случаи, когда человек перестает быть заразным уже через несколько дней после начала заболевания.

По мнению специалиста, меры профилактики и изоляции требуют внимательного подхода, и важно учитывать индивидуальные особенности каждого случая.