Процесс окрашивания корней волос в салоне (крупный план кисти и фольги)
Процесс окрашивания корней волос в салоне (крупный план кисти и фольги)
Марина Ковальчук Опубликована сегодня в 9:08

Красила волосы дома — цвет лёг пятнами: изменила подготовку и всё получилось

Шампунь глубокой очистки улучшает результат окрашивания — колористы

Домашнее окрашивание давно перестало быть экстренной мерой и для многих стало привычной частью ухода за собой. Оно позволяет поддерживать цвет, корректировать нюансы и освежать образ без визита в салон. Однако результат напрямую зависит от подготовки и техники. Об этом рассказывает дзен-канал "Наталья Кононова".

Подготовка волос перед окрашиванием

Первый и самый важный этап — чистота волос. Перед нанесением краски необходимо вымыть голову шампунем глубокой очистки. Он удаляет остатки стайлинга, кожного сала и бытовых загрязнений, которые могут мешать равномерному проникновению пигмента. Если кожа головы склонна к раздражениям, стоит заранее использовать защитный праймер, который снизит агрессивное воздействие состава.

Сушка и выравнивание структуры

Краска распределяется наиболее равномерно по хорошо высушенным волосам. После мытья рекомендуется выполнить укладку феном с круглой щёткой. Если волосы пористые, вьющиеся или сильно пушатся, их лучше дополнительно выпрямить утюжком. Такая подготовка позволяет пигменту лечь ровно по всей длине, без пятен и затемнений.

Количество краски имеет значение

Одна из частых ошибок — экономия на красителе. Для качественного окрашивания волосы должны быть полностью покрыты составом. Недостаток продукта приводит к неравномерному окрашиванию и быстрому вымыванию цвета. Особенно это критично при работе с длинными и густыми волосами.

Правильный выбор оксида

Процент оксиданта напрямую влияет на результат. Для обновления цвета, тонирования или окрашивания тон в тон подойдут составы с концентрацией 3% и ниже. Такой вариант считается более щадящим и подходит для затемнения или работы с минимальным количеством седины, если она распределена равномерно и не превышает 30%.

Последовательность нанесения

При окрашивании только корней сначала состав наносят на прикорневую зону. За 10 минут до окончания времени выдержки краску распределяют по длине. Это позволяет избежать перенасыщения цвета и резкого перехода между корнями и остальными волосами.

Тонирование осветлённых прядей

При работе с обесцвеченными волосами, особенно в холодных оттенках, важно не наносить краситель сразу на концы. Они более пористые и могут потемнеть. Во время смывания пигмент самостоятельно распределяется по длине, создавая более мягкий и равномерный результат.

Уплотнение и защита структуры

Перед тонированием осветлённых волос рекомендуется использовать питательную маску на 10 минут. Это помогает выровнять структуру, снизить пористость и предотвратить "провалы" цвета. После маски волосы необходимо полностью высушить перед нанесением краски.

Расчёт объёма продукта

Стандартный тюбик краски объёмом 60 граммов рассчитан исключительно на прикорневую зону. Для полноценного окрашивания длины потребуется дополнительное количество продукта, особенно если волосы ниже плеч.

Домашнее окрашивание может дать достойный результат, если соблюдать технологию и не торопиться. Внимание к деталям, правильная подготовка и грамотный подбор средств позволяют сохранить здоровье волос и получить ровный, насыщенный цвет без неприятных сюрпризов.

