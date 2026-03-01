Шкаф вместо фитнес-клуба: копеечный набор инструментов заменяет громоздкие и дорогие тренажеры

В домашних тренировках приоритет отдается правильной технике выполнения упражнений, а не обширному арсеналу оборудования, подчеркивает фитнес-директор World Class Калининград Евгений Мосалев. Биомеханика движений обеспечивает оптимальную активацию мышечных волокон, минимизируя риск травм и повышая эффективность за счет физиологических адаптаций. Минимальный компактный набор инвентаря позволяет создать полноценный домашний спортзал, не занимая много места. Об этом сообщает MosTimes.Ru.

Эксперт акцентирует, что корректная техника превосходит пользу от тяжелого оборудования с ошибками в исполнении, опираясь на данные исследований. Антропологические аспекты подтверждают: естественные движения эволюционно оптимизированы для человеческого тела, усиливая нейромышечную связь. Для освоения основ рекомендуется начинать с легких весов, адаптированных к комплекции и уровню подготовки.

"Как показывает практика и все исследования, если делать правильно упражнения, это гораздо полезнее и эффективнее, чем с дополнительным оборудованием делать что-то неправильно", — пояснил Евгений Мосалев.

Базовый инвентарь включает резиновый амортизатор, гантели весом 1-2 кг и гимнастическую палку для функциональных упражнений, скручиваний и растяжек. По словам Мосалева, для новичков, не уверенных в выборе оборудования, подойдет максимально компактный и безопасный набор. Опытные атлеты самостоятельно определяют необходимый вес в зависимости от целей.