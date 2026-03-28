Женщина держится за бок
Андрей Власов Опубликована сегодня в 21:05

Лечить почки теперь можно дома: как челябинские пациенты начинают жить без диализа в клинике

В Челябинской области врачи начали обучать пациентов с почечной недостаточностью проведению диализа в домашних условиях. Переход на перитонеальный метод позволяет больным отказаться от регулярных многочасовых поездок в медицинские учреждения и жесткой зависимости от стационарного графика. Процедура проводится во время сна с использованием современных аппаратов-циклеров российского производства. Данное решение внедряется в рамках работы Челябинской областной клинической больницы при поддержке приглашенных специалистов.

Преимущества домашнего лечения

Традиционный гемодиализ требует присутствия пациента в клинике трижды в неделю, при этом одна сессия может длиться до восьми часов. Такой график значительно ограничивает социальную активность, препятствует работе и полноценному отдыху. Новый подход меняет привычный уклад жизни, давая пациентам возможность самостоятельно управлять своим временем и лечением.

Пациентка отделения диализа ЧОКБ Алла Абдурахманова отмечает, что домашний метод помогает сохранять активность пожилым людям и работающим южноуральцам. Отказ от ежедневных поездок в больницу снижает психоэмоциональную нагрузку и физическую усталость. Это позволяет людям с хронической недостаточностью почек чувствовать себя полноценными участниками социальной жизни.

"Внедрение подобных методик — важный шаг для интеграции пациентов с серьезными диагнозами в общественную среду. Когда человек не привязан к больничному креслу, его психологическое состояние значительно улучшается, что положительно сказывается на результатах терапии. Мы видим, как развитие доступности таких процедур прямо влияет на качество жизни целого ряда граждан. Это лучший пример того, как региональная медицина должна адаптироваться под нужды жителей, упрощая управление хроническими состояниями в домашних условиях".

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Принцип работы современных циклеров

Суть перитонеального диализа заключается во введении в брюшную полость целебного раствора посредством специального мягкого катетера. Весь процесс очистки крови берет на себя компактный аппарат — циклер, который функционирует в автоматическом режиме, пока человек спит. Устройство полностью безопасно и создано с учетом потребностей пациентов разного возраста.

Врачи отмечают, что техника оказалась интуитивно понятной даже для пожилых пациентов. Обучение проходит в стенах областной больницы, после чего люди могут без проблем поддерживать жизнедеятельность организма в привычных домашних условиях. Это касается даже жителей удаленных населенных пунктов, где доезд до профильного отделения мог стать критической преградой для лечения.

Масштаб проблемы в регионе

Показатели заболеваемости почек в Челябинской области демонстрируют серьезный характер ситуации. По данным заведующей отделением нефрологии ЧОКБ Людмилы Журавлевой, около 400 тысяч человек в регионе имеют хронические патологии почек, что соответствует 10-15% взрослого населения. Эти цифры превышают статистику по распространенности сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета.

Внедрение новых технологических решений становится необходимостью на фоне такой статистики. Московские специалисты, прибывшие в область для передачи опыта, подтвердили надежность калужских аппаратов. Совместная работа экспертов направлена на то, чтобы сделать высокотехнологичную помощь доступной для максимально широкого круга нуждающихся южноуральцев.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

