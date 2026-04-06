Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка на приеме у стоматолога
© Designed by Freepik by ArtPhoto_studio is licensed under Public domain
Главная / Южный федеральный округ
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 11:12

Гингивит в подарок: волгоградские пациенты платят зубами за моду с маркетплейсов

В Волгограде врачи фиксируют рост числа пациентов, обращающихся за помощью после самостоятельного "лечения" зубов препаратами с маркетплейсов. Популярность домашних наборов для отбеливания и декоративных элементов приводит к серьезным осложнениям, включая химические ожоги и потерю зубных единиц. Стоматологи отмечают, что бесконтрольное вмешательство без учета индивидуальных анатомических особенностей организма требует длительного и дорогостоящего восстановления в клинических условиях.

Опасности домашней эстетики

Специалисты 12-й клинической стоматологической поликлиники подчеркивают, что попытки улучшить улыбку без контроля профессионала зачастую заканчиваются в кресле хирурга. Самостоятельное использование отбеливающих кап и агрессивных составов провоцирует дисколорит, оголение зубных шеек и патологическую подвижность зубов.

Особую тревогу у практикующих врачей вызывает использование токсичных клеев для фиксации декоративных украшений. Подобные действия нередко завершаются развитием гингивита, воспалительными процессами мягких тканей и необходимостью экстренного лечения из-за грубого нарушения гигиенических протоколов.

Безопасные методы коррекции

Современная стоматология предлагает широкий спектр безопасных манипуляций, которые позволяют избежать риска повреждения тканей. В отличие от магазинных расходников, сертифицированные методы учитывают прикус и текущее состояние эмали пациента, что гарантирует сохранение функциональности зубов.

Для пациентов с выраженным страхом перед стоматологическими процедурами клиники внедряют протоколы седации. Использование закиси азота в сочетании с предварительной медикаментозной подготовкой позволяет сделать лечение комфортным и безболезненным. Важно понимать, что такие методы требуют врачебного контроля и противопоказаны при самостоятельном применении.

Роль муниципальной медицины

Волгоградская стоматология №12 активно развивает отрасль, сочетая внутреннюю практику с международным опытом. Учреждение включено в программы экспорта медицинских услуг, что подтверждает высокий уровень подготовки персонала и оснащенности клиники.

Коллектив из более чем 200 специалистов регулярно совершенствует свои навыки, что позволяет оказывать квалифицированную помощь даже в сложных клинических случаях. Инвестиции в профессиональное образование и участие в федеральных проектах позволяют поликлинике удерживать лидерские позиции в регионе.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Морской бриз за бесценок: пакетный тур в Сочи установил невероятный ценовой рекорд года вчера в 14:54

Российские сервисы бронирования зафиксировали аномальное падение стоимости туров на популярные направления, сделав поездку к морю доступной каждому желающему.

Читать полностью » Карты превратились в бесполезный пластик: масштабный сбой парализовал все платежи в Волгодонске вчера в 14:52

Город столкнулся с неожиданным технологическим параличом, который на время отрезал жителей от привычных финансовых инструментов и изменил привычный ритм дня.

Читать полностью » Горные реки поймают в каменные ловушки: на Южном берегу Крыма решают вечную проблему дефицита воды вчера в 14:48

На полуострове приступили к созданию объектов, которые изменят схему распределения природных ресурсов и защитят засушливые районы от сезонных ограничений.

Читать полностью » Искусственный интеллект меняет акцент: уникальная база данных учит алгоритмы понимать Крым вчера в 14:47

Специалисты начали масштабную загрузку данных в программные алгоритмы для возрождения редких речевых конструктов и технических терминов в цифровой среде.

Читать полностью » Карта комфорта расширяет свои границы: в Лазаревском и Адлере появятся новые точки притяжения 04.04.2026 в 21:39

Власти курорта распределили бюджетные средства на развитие инфраструктуры, опираясь на пожелания горожан, и установили четкие временные рамки для подрядчиков.

Читать полностью » Всевидящее око на помойках: цифровой разум начинает следить за каждым брошенным пакетом в Сочи 04.04.2026 в 21:35

В курортном городе запускают масштабную систему видеонаблюдения нового типа, которая позволит решить застарелую проблему блокировки подъездов к важным объектам.

Читать полностью » Новая экономическая ось: как кубанский опыт меняет инвестиционный климат соседней республики 04.04.2026 в 7:44

В столице союзной республики состоялся диалог, который обещает перекроить экономическую карту двух соседних регионов на ближайшие годы развития.

Читать полностью » Небо над Сочи заговорит на китайском: переговоры о прямых перелётах перешли в горячую фазу 03.04.2026 в 15:17

Южная воздушная гавань готовится к приему новых международных рейсов ради укрепления деловых связей и привлечения колоссального потока путешественников.

Читать полностью »

Новости
СЗФО
Эхо войны под Псковом могло стать громом: старые находки решили уничтожить прямо в поле
СЗФО
Бегство от чужих ценностей под крыло Печор: иностранные специалисты меняют Австрию на Псков
Красота и здоровье
Микродозы тяжёлых металлов на завтрак: привычка детей грызть одежду ведёт к скрытым рискам
ЮФО
Апрельский чек на жильё: разница в стоимости суток между Москвой и Краснодаром бьёт рекорды
ЮФО
Праздник в движении — колёса в простое: Астрахань меняет дорожный уклад в важнейшую ночь года
ЮФО
Южное побережье готовит грандиозный прием: поток отдыхающих обгоняет даже популярную Кубань
ЮФО
Зелёная ловушка Крымских гор: скрытая угроза поджидает туристов в самых живописных парках региона
СКФО
Небо словно открыло шлюзы: весенние ливни спровоцировали рекордное затопление в Дагестане
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet