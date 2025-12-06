Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Домашний интерьер
Домашний интерьер
© unsplash.com by Spacejoy is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Дом
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 0:18

Вдохновилась англичанками: как сделала свой дом теплее и уютнее с помощью 10 простых привычек

Англичанки создают уют с помощью чайной церемонии и мягкого освещения — дизайнеры

Англичанки известны своим особенным подходом к созданию уюта в доме. Их интерьеры всегда наполнены теплотой, стилем и душевностью, а каждая деталь дома играет важную роль в формировании уютной атмосферы. Часто эти привычки не так заметны, но они точно помогают создать ту самую "бытовую магию". В этой статье мы расскажем о 10 интересных привычках, которые сделают ваш дом уютным и атмосферным в британском стиле. Об этом сообщает дзен-канал "Уютный дом с BLIZKO".

Привычка 1: чайная церемония

Чай для англичанок — это не просто напиток, а целый ритуал. Они тщательно выбирают не только вид чая, но и чашки, сервизы, а также время для каждого сорта чая. Чашечка чая с медом и лимоном вечером — это маленький момент тишины и перезагрузки.

Рекомендуемые чайные пары:

  • Фарфоровая чайная пара с пионами.

  • Классическая фарфоровая белая чайная пара.

  • Фарфоровая чайная пара с зайчиком.

Привычка 2: секрет света

Англичанки предпочитают мягкое освещение, а не яркие лампы. В интерьерах часто используются несколько источников света разной мощности и температуры: настольные лампы, свечи, настенные бра. Это создает мягкое, почти ласкающее световое пространство, которое добавляет уюта.

Привычка 3: ненавязчивые запахи

Англичанки не любят резкие ароматы. Они предпочитают натуральные запахи — свежескошенной травы, лаванды, ванили. В доме часто горят ароматные свечи с травами или используют саше для шкафов, создавая легкий, но приятный аромат.

Рекомендуемые ароматы для дома:

  • Свеча с еловым ароматом.

  • Ароматическое саше "Орхидея и бергамот".

  • Ароматическая свеча "Английская груша и фрезия".

Для создания уюта стоит учитывать не только аромат, но и атмосферу. Ознакомьтесь с советами по созданию уюта в доме.

Привычка 4: неидеальный порядок

В английских домах ценят не идеальную чистоту, а уют и комфорт. Легкий беспорядок — книги, мягкие пледы, безделушки — всё это делает пространство "живым". Чистота должна быть, но без лишней стерильности.

Привычка 5: много тепла

Текстиль — один из важнейших элементов уюта в доме. Пледы и покрывала согревают в холодные дни, а также делают пространство теплее и уютнее. Даже если у вас современный стиль, пару вязаных пледов от англичанок никогда не повредит.

Уютный текстиль для дома:

  • Скатерть оливкового цвета из льна и хлопка.

  • Декоративная наволочка с вышивкой.

  • Бежевый мягкий плед.

Привычка 6: коллекция чашек для каждого настроения

Англичанки выбирают чашку не только по виду чая, но и по настроению. Каждая чашка имеет своё предназначение: одна для бодрого утра, другая — для спокойных вечеров, а есть даже "магическая" чашка для особых дней. Каждая из них становится частью уюта и домашней атмосферы.

В английских домах часто ценится особенный чай, что перекликается с важностью чистоты и уюта в доме. Советы по поддержке чистоты в доме могут быть полезны для создания правильной атмосферы во время чайных церемоний.

Привычка 7: розетки с таймером для чайников и ламп

Звучит скучно, но этот метод помогает создать еще больше уюта. Таймеры позволяют включать лампы в определённое время или подогревать чайник заранее. Это небольшие удобства, которые делают повседневные задачи легче и уютнее.

Привычка 8: цветы в каждой комнате

Цветы — это не обязательно большие букеты, иногда достаточно одной веточки эвкалипта или фрезии. Это придает свежесть и жизнь каждому уголку дома. Важен не размер букета, а его способность оживить пространство.

Красивые вазочки для цветов:

  • Настольная ваза молочного цвета.

  • Керамическая белая ваза.

  • Белая керамическая ваза с рельефным дизайном.

Привычка 9: идеальное место для дневного сна

Каждый дом должен иметь уголок для отдыха. Уютный уголок с мягкими подушками, пледом и стаканом воды — идеальное место для короткого дневного отдыха. Этот уголок становится "домашним капсульным отелем", где можно спрятаться на 20-30 минут и восстановить силы.

Привычка 10: поддержка традиций с новыми идеями

Англичанки умеют сочетать старину и современность в интерьере. Даже если они добавляют современный элемент, такой как новый светильник или кресло, они всегда находят способ гармонично вписать его в традиционный уют. Это искусство сочетания разных стилей, создающее уникальную атмосферу.

Плюсы и минусы английского уюта

Плюсы:

  • Уютное и теплее пространство.

  • Легкость в сочетании традиционных и современных элементов.

  • Использование натуральных материалов для создания спокойной атмосферы.

Минусы:

  • Может требовать большого внимания к деталям.

  • Некоторые аксессуары могут быть дорогими (например, фарфоровые чашки или свечи).

Популярные вопросы о создании уюта в английском стиле

  1. Как создать уютный уголок для отдыха в английском стиле?
    Для этого достаточно выделить уголок в комнате, поставить там кресло или мягкий диван, добавить плед, подушки и небольшой столик для чая. Это место должно быть комфортным и расслабляющим.

  2. Что такое чайная церемония в английском стиле?
    Это не просто питье чая, а настоящий ритуал. Англичанки выбирают чай в зависимости от времени дня, используют красивую посуду, а также проводят моменты за чашкой чая для отдыха и общения.

  3. Как можно добавить цветы в интерьер?
    Цветы можно использовать в разных комнатах, не обязательно большие букеты. Одной веточки эвкалипта или герани вполне достаточно, чтобы добавить свежести в помещение.

  4. Как избежать стерильного порядка в доме, создавая уют?
    Важно поддерживать порядок, но не стремиться к идеальной чистоте. Легкий беспорядок — книги, мягкие пледы, декоративные элементы — создают ощущение жизни и тепла в доме.

  5. Как выбрать правильное освещение для создания уюта?
    Используйте несколько источников света разной мощности: настольные лампы, свечи, бра. Это создаст мягкое и тёплое освещение, которое будет более комфортным для глаз и создаст атмосферу уюта.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Откосы, выложенные плиткой, делают окно центром внимания — дизайнеры 05.12.2025 в 16:13
Забудьте про шторы: вот как сделала окно центром внимания с помощью этого несложного декора

Шторы — это не единственный способ оформления окон. Узнайте, как витражи, жалюзи и декоративные элементы могут преобразить ваше пространство.

Читать полностью » Создание slow интерьера не требует спешки, важно наслаждаться процессом — дизайнеры 05.12.2025 в 12:23
Поменяла интерьер по принципам slow living — и не поверите, как изменилась атмосфера дома

Slow living — это не тренд, а философия, которая помогает вернуть баланс в жизни. Узнайте, как замедление ритма может улучшить вашу повседневность и создать уют в доме.

Читать полностью » Старый кухонный текстиль занимает место и ухудшает вид кухни — DOMEO 05.12.2025 в 8:25
Десять кухонных предметов, которые нужно немедленно убрать: они не только захламляют пространство, но и портят стиль

Вы, наверное, замечали, как на кухне накапливаются ненужные вещи, создавая беспорядок и занимая драгоценное пространство. Мы подготовили 10 примеров таких предметов, которые можно смело выбросить или заменить чем-то более удобным и практичным.

Читать полностью » Зеркала и светлая палитра расширяют узкий коридор — дизайнеры 05.12.2025 в 4:43
Сделала коридор в 2 раза шире с помощью этих простых приемов — попробуйте и вы

Как сделать узкий и темный коридор в квартире светлее, просторнее и стильнее? Мы подготовили 5 простых и эффективных идей, которые помогут преобразить это пространство.

Читать полностью » Перекись водорода восстанавливает белизну пластиковых рам — эксперты по клинингу 05.12.2025 в 1:28
Легко избавилась от желтизны на пластиковых окнах — простой рецепт, который точно работает

У каждого из нас бывают моменты, когда оконные рамы теряют свою белоснежность. В этой статье мы расскажем, как правильно и эффективно очистить пластиковые оконные рамы, используя простые и доступные средства.

Читать полностью » Кухню с деревянными фасадами можно обновить без нового гарнитура — дизайнеры 04.12.2025 в 20:06
Рыжие фасады больше не в моде — обновила кухню за пару дней, и теперь не узнаю свой дом

Ознакомьтесь с элементами интерьера, которые утратили актуальность, и узнайте, что стоит заменить на более современные и стильные вещи, чтобы ваш дом всегда оставался в тренде.

Читать полностью » Тёплое освещение создаст расслабляющую атмосферу зимой — РБК Недвижимость 04.12.2025 в 16:33
Сделала дом уютным за 5 минут: вот что нужно для идеальной зимней атмосферы

Узнайте, как простыми и недорогими способами сделать ваш дом уютным и теплым зимой. Рекомендации по декору, текстилю и освещению помогут создать атмосферу уюта.

Читать полностью » Бархат и велюр усиливают выразительность дивана в интерьере — Litskevich Design 04.12.2025 в 12:41
Купила красивый диван — и только дома поняла, что одна деталь полностью рушит интерьер

Какие материалы, формы и детали делают диван выразительным элементом интерьера? Разбираем актуальные решения, помогающие создать стильную и уютную гостиную.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Витамин С ускоряет выработку коллагена в коже — Университет Отаго
Авто и мото
Водители могут не уступать пешеходам в ряде случаев — автоэксперт
Еда
Отваривать креветки для салата с манго следует 2–3 минуты — повар
Питомцы
Анаконды достигли гигантского размера 12 млн лет назад — Fanpage
Спорт и фитнес
Одержимость тренировками нарушает качество жизни — доктор Джейсон Нагата
Наука
Марс имел крупные речные бассейны, похожие на земные — PNAS
Авто и мото
Система "Старт-Стоп" и голосовое управление названы малополезными функциями — автоспециалисты
Еда
Приготовлены пять видов рождественских рулетиков из хлеба — blog.giallozafferano.it
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet