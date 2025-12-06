Вдохновилась англичанками: как сделала свой дом теплее и уютнее с помощью 10 простых привычек
Англичанки известны своим особенным подходом к созданию уюта в доме. Их интерьеры всегда наполнены теплотой, стилем и душевностью, а каждая деталь дома играет важную роль в формировании уютной атмосферы. Часто эти привычки не так заметны, но они точно помогают создать ту самую "бытовую магию". В этой статье мы расскажем о 10 интересных привычках, которые сделают ваш дом уютным и атмосферным в британском стиле. Об этом сообщает дзен-канал "Уютный дом с BLIZKO".
Привычка 1: чайная церемония
Чай для англичанок — это не просто напиток, а целый ритуал. Они тщательно выбирают не только вид чая, но и чашки, сервизы, а также время для каждого сорта чая. Чашечка чая с медом и лимоном вечером — это маленький момент тишины и перезагрузки.
Рекомендуемые чайные пары:
-
Фарфоровая чайная пара с пионами.
-
Классическая фарфоровая белая чайная пара.
-
Фарфоровая чайная пара с зайчиком.
Привычка 2: секрет света
Англичанки предпочитают мягкое освещение, а не яркие лампы. В интерьерах часто используются несколько источников света разной мощности и температуры: настольные лампы, свечи, настенные бра. Это создает мягкое, почти ласкающее световое пространство, которое добавляет уюта.
Привычка 3: ненавязчивые запахи
Англичанки не любят резкие ароматы. Они предпочитают натуральные запахи — свежескошенной травы, лаванды, ванили. В доме часто горят ароматные свечи с травами или используют саше для шкафов, создавая легкий, но приятный аромат.
Рекомендуемые ароматы для дома:
-
Свеча с еловым ароматом.
-
Ароматическое саше "Орхидея и бергамот".
-
Ароматическая свеча "Английская груша и фрезия".
Для создания уюта стоит учитывать не только аромат, но и атмосферу. Ознакомьтесь с советами по созданию уюта в доме.
Привычка 4: неидеальный порядок
В английских домах ценят не идеальную чистоту, а уют и комфорт. Легкий беспорядок — книги, мягкие пледы, безделушки — всё это делает пространство "живым". Чистота должна быть, но без лишней стерильности.
Привычка 5: много тепла
Текстиль — один из важнейших элементов уюта в доме. Пледы и покрывала согревают в холодные дни, а также делают пространство теплее и уютнее. Даже если у вас современный стиль, пару вязаных пледов от англичанок никогда не повредит.
Уютный текстиль для дома:
-
Скатерть оливкового цвета из льна и хлопка.
-
Декоративная наволочка с вышивкой.
-
Бежевый мягкий плед.
Привычка 6: коллекция чашек для каждого настроения
Англичанки выбирают чашку не только по виду чая, но и по настроению. Каждая чашка имеет своё предназначение: одна для бодрого утра, другая — для спокойных вечеров, а есть даже "магическая" чашка для особых дней. Каждая из них становится частью уюта и домашней атмосферы.
В английских домах часто ценится особенный чай, что перекликается с важностью чистоты и уюта в доме. Советы по поддержке чистоты в доме могут быть полезны для создания правильной атмосферы во время чайных церемоний.
Привычка 7: розетки с таймером для чайников и ламп
Звучит скучно, но этот метод помогает создать еще больше уюта. Таймеры позволяют включать лампы в определённое время или подогревать чайник заранее. Это небольшие удобства, которые делают повседневные задачи легче и уютнее.
Привычка 8: цветы в каждой комнате
Цветы — это не обязательно большие букеты, иногда достаточно одной веточки эвкалипта или фрезии. Это придает свежесть и жизнь каждому уголку дома. Важен не размер букета, а его способность оживить пространство.
Красивые вазочки для цветов:
-
Настольная ваза молочного цвета.
-
Керамическая белая ваза.
-
Белая керамическая ваза с рельефным дизайном.
Привычка 9: идеальное место для дневного сна
Каждый дом должен иметь уголок для отдыха. Уютный уголок с мягкими подушками, пледом и стаканом воды — идеальное место для короткого дневного отдыха. Этот уголок становится "домашним капсульным отелем", где можно спрятаться на 20-30 минут и восстановить силы.
Привычка 10: поддержка традиций с новыми идеями
Англичанки умеют сочетать старину и современность в интерьере. Даже если они добавляют современный элемент, такой как новый светильник или кресло, они всегда находят способ гармонично вписать его в традиционный уют. Это искусство сочетания разных стилей, создающее уникальную атмосферу.
Плюсы и минусы английского уюта
Плюсы:
-
Уютное и теплее пространство.
-
Легкость в сочетании традиционных и современных элементов.
-
Использование натуральных материалов для создания спокойной атмосферы.
Минусы:
-
Может требовать большого внимания к деталям.
-
Некоторые аксессуары могут быть дорогими (например, фарфоровые чашки или свечи).
Популярные вопросы о создании уюта в английском стиле
-
Как создать уютный уголок для отдыха в английском стиле?
Для этого достаточно выделить уголок в комнате, поставить там кресло или мягкий диван, добавить плед, подушки и небольшой столик для чая. Это место должно быть комфортным и расслабляющим.
-
Что такое чайная церемония в английском стиле?
Это не просто питье чая, а настоящий ритуал. Англичанки выбирают чай в зависимости от времени дня, используют красивую посуду, а также проводят моменты за чашкой чая для отдыха и общения.
-
Как можно добавить цветы в интерьер?
Цветы можно использовать в разных комнатах, не обязательно большие букеты. Одной веточки эвкалипта или герани вполне достаточно, чтобы добавить свежести в помещение.
-
Как избежать стерильного порядка в доме, создавая уют?
Важно поддерживать порядок, но не стремиться к идеальной чистоте. Легкий беспорядок — книги, мягкие пледы, декоративные элементы — создают ощущение жизни и тепла в доме.
-
Как выбрать правильное освещение для создания уюта?
Используйте несколько источников света разной мощности: настольные лампы, свечи, бра. Это создаст мягкое и тёплое освещение, которое будет более комфортным для глаз и создаст атмосферу уюта.
