Вдохновилась англичанками: как сделала свой дом теплее и уютнее с помощью 10 простых привычек

Англичанки известны своим особенным подходом к созданию уюта в доме. Их интерьеры всегда наполнены теплотой, стилем и душевностью, а каждая деталь дома играет важную роль в формировании уютной атмосферы. Часто эти привычки не так заметны, но они точно помогают создать ту самую "бытовую магию". В этой статье мы расскажем о 10 интересных привычках, которые сделают ваш дом уютным и атмосферным в британском стиле. Об этом сообщает дзен-канал "Уютный дом с BLIZKO".

Привычка 1: чайная церемония

Чай для англичанок — это не просто напиток, а целый ритуал. Они тщательно выбирают не только вид чая, но и чашки, сервизы, а также время для каждого сорта чая. Чашечка чая с медом и лимоном вечером — это маленький момент тишины и перезагрузки.

Рекомендуемые чайные пары:

Фарфоровая чайная пара с пионами.

Классическая фарфоровая белая чайная пара.

Фарфоровая чайная пара с зайчиком.

Привычка 2: секрет света

Англичанки предпочитают мягкое освещение, а не яркие лампы. В интерьерах часто используются несколько источников света разной мощности и температуры: настольные лампы, свечи, настенные бра. Это создает мягкое, почти ласкающее световое пространство, которое добавляет уюта.

Привычка 3: ненавязчивые запахи

Англичанки не любят резкие ароматы. Они предпочитают натуральные запахи — свежескошенной травы, лаванды, ванили. В доме часто горят ароматные свечи с травами или используют саше для шкафов, создавая легкий, но приятный аромат.

Рекомендуемые ароматы для дома:

Свеча с еловым ароматом.

Ароматическое саше "Орхидея и бергамот".

Ароматическая свеча "Английская груша и фрезия".

Для создания уюта стоит учитывать не только аромат, но и атмосферу. Ознакомьтесь с советами по созданию уюта в доме.

Привычка 4: неидеальный порядок

В английских домах ценят не идеальную чистоту, а уют и комфорт. Легкий беспорядок — книги, мягкие пледы, безделушки — всё это делает пространство "живым". Чистота должна быть, но без лишней стерильности.

Привычка 5: много тепла

Текстиль — один из важнейших элементов уюта в доме. Пледы и покрывала согревают в холодные дни, а также делают пространство теплее и уютнее. Даже если у вас современный стиль, пару вязаных пледов от англичанок никогда не повредит.

Уютный текстиль для дома:

Скатерть оливкового цвета из льна и хлопка.

Декоративная наволочка с вышивкой.

Бежевый мягкий плед.

Привычка 6: коллекция чашек для каждого настроения

Англичанки выбирают чашку не только по виду чая, но и по настроению. Каждая чашка имеет своё предназначение: одна для бодрого утра, другая — для спокойных вечеров, а есть даже "магическая" чашка для особых дней. Каждая из них становится частью уюта и домашней атмосферы.

В английских домах часто ценится особенный чай, что перекликается с важностью чистоты и уюта в доме. Советы по поддержке чистоты в доме могут быть полезны для создания правильной атмосферы во время чайных церемоний.

Привычка 7: розетки с таймером для чайников и ламп

Звучит скучно, но этот метод помогает создать еще больше уюта. Таймеры позволяют включать лампы в определённое время или подогревать чайник заранее. Это небольшие удобства, которые делают повседневные задачи легче и уютнее.

Привычка 8: цветы в каждой комнате

Цветы — это не обязательно большие букеты, иногда достаточно одной веточки эвкалипта или фрезии. Это придает свежесть и жизнь каждому уголку дома. Важен не размер букета, а его способность оживить пространство.

Красивые вазочки для цветов:

Настольная ваза молочного цвета.

Керамическая белая ваза.

Белая керамическая ваза с рельефным дизайном.

Привычка 9: идеальное место для дневного сна

Каждый дом должен иметь уголок для отдыха. Уютный уголок с мягкими подушками, пледом и стаканом воды — идеальное место для короткого дневного отдыха. Этот уголок становится "домашним капсульным отелем", где можно спрятаться на 20-30 минут и восстановить силы.

Привычка 10: поддержка традиций с новыми идеями

Англичанки умеют сочетать старину и современность в интерьере. Даже если они добавляют современный элемент, такой как новый светильник или кресло, они всегда находят способ гармонично вписать его в традиционный уют. Это искусство сочетания разных стилей, создающее уникальную атмосферу.

Плюсы и минусы английского уюта

Плюсы:

Уютное и теплее пространство.

Легкость в сочетании традиционных и современных элементов.

Использование натуральных материалов для создания спокойной атмосферы.

Минусы:

Может требовать большого внимания к деталям.

Некоторые аксессуары могут быть дорогими (например, фарфоровые чашки или свечи).

