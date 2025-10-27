Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Современная спальня с креслом
Современная спальня с креслом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 22:34

Дизайнеры интерьеров: хранение под кроватью экономит до 20 % пространства спальни

Дизайнеры интерьеров: хранение под кроватью экономит до 20 % пространства спальни

В мире, где каждая деталь интерьера важна, даже хранение одежды может стать элементом дизайна. Всё чаще люди отказываются от громоздких шкафов, особенно в небольших спальнях, где хочется воздуха, света и уюта. При этом вопрос порядка остаётся актуальным. Как же разместить вещи аккуратно, не загромождая пространство? Ниже — оригинальные решения, которые помогут хранить одежду красиво и функционально.

Хранение под кроватью — скрытый потенциал

Под кроватью — не пустота, а кладовая возможностей. Современные системы хранения позволяют использовать это место рационально. Плоские контейнеры на колёсиках, тканевые боксы с крышкой или деревянные ящики отлично подойдут для сезонных вещей, постельного белья и обуви.

Если пространство позволяет, можно установить выдвижные секции, которые легко перемещаются даже на ковре. Это особенно удобно в маленьких квартирах, где каждый метр на счету. Главное — всё подписать и упорядочить: зимние вещи отдельно, летние — в другой коробке.

Совет: выбирайте коробки с вентиляционными отверстиями — это предотвратит появление затхлого запаха и защитит ткань от влаги.

Полки и стеллажи вокруг кровати

Свободные стены — отличная альтернатива шкафу. Установив узкие полки или стеллажи вокруг кровати, можно получить сразу два эффекта: практичное хранение и декоративный акцент.

На верхних полках удобно держать книги, аксессуары, шляпы, а на нижних — аккуратно сложенную одежду в корзинах или коробках. Так интерьер будет выглядеть завершённым, а всё необходимое окажется под рукой.

Подбирайте материалы, которые сочетаются с мебелью: дерево для скандинавского стиля, металл — для лофта, белые конструкции — для минимализма.

Чемодан или сундук — хранение с характером

Старый чемодан может стать не просто деталью декора, а настоящим хранилищем. Его можно поставить у изножья кровати или у стены — и он превратится в импровизированную скамью или кофейный столик.

Внутри удобно держать одежду, которую не используете ежедневно: шарфы, сумки, пледы, зимние вещи. А если выбрать модель с фактурой дерева или ротанга, интерьер приобретёт уют и лёгкую винтажную ноту.

Подходят и современные решения — пластиковые сундуки с мягкой крышкой. Они легкие, вместительные и гармонично вписываются даже в современные квартиры-студии.

Ширма — граница между уютом и хаосом

Если хочется скрыть одежду от глаз, но при этом не ставить шкаф, на помощь приходит ширма. За ней можно разместить стойку с вешалками или корзины для белья.

Такой элемент не только разграничит пространство, но и создаст ощущение уединения. Особенно уместны деревянные или тканевые ширмы — они придают спальне теплоту и стиль.

Совет: выбирайте складные модели — их легко убрать или переставить, если вы захотите обновить обстановку.

Напольные вешалки — простота, которая работает

Современные напольные вешалки — это не просто функциональный предмет, а дизайнерское решение. Они бывают одинарные, двойные, с полкой для обуви или даже с зеркалом.

Такие конструкции идеально подходят для капсульного гардероба или для хранения любимых вещей, которые вы носите чаще всего. Разместите вешалку у окна или в углу комнаты — и получите лёгкий, визуально чистый интерьер.

Для гармонии подберите несколько стильных плечиков из дерева или металла — они подчеркнут общий стиль комнаты.

Советы шаг за шагом: как организовать пространство

  1. Начните с ревизии вещей. Отделите то, что носите, от того, что ждёт своего часа.

  2. Определите зону хранения: под кроватью, за ширмой, на полках.

  3. Разделите одежду по категориям и сезонам.

  4. Используйте тканевые боксы или контейнеры, подписав их маркерами.

  5. Добавьте ароматизаторы или мешочки с лавандой — они не только уберегут ткань, но и создадут приятный запах.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: хранить одежду в пластиковых пакетах.
    Последствие: ткань не дышит, появляется затхлость.
    Альтернатива: используйте тканевые мешки или чехлы из хлопка.

  • Ошибка: складывать всё в один ящик.
    Последствие: вещи мнутся, теряются.
    Альтернатива: применяйте разделители и коробки с перегородками.

  • Ошибка: ставить полки вплотную к кровати.
    Последствие: визуальный беспорядок и ощущение тесноты.
    Альтернатива: выбирайте узкие модели и оставляйте 10-15 см свободного пространства.

А что если… шкаф всё-таки нужен?

Иногда без шкафа не обойтись. Например, если у вас много верхней одежды или коллекция платьев. В этом случае можно выбрать компактный встроенный шкаф с зеркальными дверцами — он визуально расширит комнату.

Комбинируйте: часть вещей храните открыто, часть — за дверцами. Это позволит сохранить порядок и при этом не утяжелять интерьер.

Плюсы и минусы альтернативных решений

Формат хранения Плюсы Минусы
Под кроватью Экономия места, скрытность Доступ не всегда удобен
Полки и стеллажи Эстетично, легко переставить Требуют поддержания порядка
Сундук или чемодан Декоративно, вместительно Не видно содержимое
Ширма Скрывает вещи, зонирует Занимает место
Напольная вешалка Легкость и мобильность Не подходит для большого гардероба

FAQ

Как выбрать контейнеры для хранения под кроватью?
Лучше всего подойдут модели из прочного пластика с крышкой и колёсиками. Для текстиля — тканевые боксы с вентиляцией.

Сколько стоит организовать хранение без шкафа?
Минимальный набор (коробки, вешалка, полка) можно собрать за 3-6 тысяч рублей, в зависимости от материалов.

Что лучше — открытые или закрытые системы?
Открытые подойдут для часто используемой одежды, закрытые — для сезонных вещей и белья.

Мифы и правда

  • Миф: вещи под кроватью портятся.
    Правда: если использовать герметичные боксы, ткани не страдают от пыли и влаги.

  • Миф: ширма — пережиток прошлого.
    Правда: дизайнеры снова включают ширмы в современные интерьеры, используя их как зонирующий элемент.

  • Миф: напольные вешалки неустойчивы.
    Правда: современные модели имеют утяжелённое основание и выдерживают до 30 кг одежды.

3 интересных факта

  1. Первые сундуки для хранения появились в XIII веке и использовались как мебель, сейф и даже сиденье.

  2. Современные напольные вешалки вдохновлены гардеробными системами японских домов, где шкафов почти не было.

  3. Подкроватное хранение стало популярным благодаря скандинавскому стилю, где минимализм и функциональность превыше всего.

Исторический контекст

В Европе XVIII века мебель для хранения одежды была роскошью, доступной лишь аристократам. Простые люди держали вещи в сундуках, которые стояли у стен. Со временем этот формат трансформировался в комоды, гардеробы и модульные системы. Сегодня история делает круг: мы снова возвращаемся к простым и функциональным решениям, которые не перегружают интерьер.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Исследование NSF International: губки и мойки признаны самыми загрязнёнными зонами кухни сегодня в 21:20
Эти ошибки при уборке разрушают кухню быстрее, чем жир и влага

Даже если кухня выглядит чистой, невидимый жир оседает на каждой поверхности. Рассказываем, как вернуть блеск гарнитуру и порядок — без агрессивной химии.

Читать полностью » Эксперты: самостоятельная чистка салона авто обходится дешевле в десятки раз сегодня в 20:11
Автосалон под микроскопом: то, что скрывается под сиденьем, может вас шокировать

Практическое руководство по бережной и экономной чистке салона — с пошаговыми рецептами, списком инструментов и решениями для кожи, ткани и ковриков.

Читать полностью » Как отремонтировать трещину в ванне без замены — пошаговый план сегодня в 19:17
Чугун, акрил или сталь? Один удар — и вы поймёте, из чего сделана ваша ванна

Трещины в ванне появляются не только от ударов. Разбираем скрытые причины по материалам, даём план первой помощи и варианты ремонта без грязного демонтажа.

Читать полностью » Лимонная кислота и уксус эффективно удаляют известковый налёт с душевой кабины сегодня в 18:57
5 простых способов вернуть душевой кабине блеск и прозрачность

Пять эффективных способов вернуть блеск стенкам душевой кабины и прозрачность дверцам. От лимонной кислоты до бытовой химии — выбирайте метод, который подходит вам.

Читать полностью » Как культурные различия влияют на расположение дивана — комментарий Марины Павловой сегодня в 18:17
Почему европейцы сидят в центре, а мы — прижимаемся к стене: что говорит о нас диван

Почему европейцы ставят диваны в центр комнаты, а россияне — к стене? Ответ скрыт не в моде, а в истории, культуре и нашем чувстве безопасности.

Читать полностью » Елена Безрученко показала, как обновить квартиру за 300 тысяч с помощью DIY и грамотной планировки сегодня в 17:44
300 тысяч — и ни грамма стыда: как сделать ремонт, который не выглядит на свои деньги

Как перераспределить 300 тысяч так, чтобы хватило и на инженерию, и на стиль: рабочие схемы, экономные материалы и приёмы, которые визуально «делают» интерьер.

Читать полностью » Делаем выкрас: Евгения Зимина рассказала, как избежать ошибок при выборе цвета краски сегодня в 16:43
Цвет предаёт при первом же включении лампы: как не ошибиться с краской на стенах

Почему цвет краски на стене часто оказывается не тем, что вы ожидали, и как выкрас поможет избежать ошибок при ремонте.

Читать полностью » Проект Наталии Иксановой: кухня-гостиная площадью 16 м² заменяет гостиную и спальню сегодня в 15:56
Кухня, которая всё может: как 16 метров превратились в гостиную, спальню и место силы

Как превратить тесную кухню в уютный центр дома и получить дополнительную комнату без перепланировки.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Витамин С эффективнее работает утром под солнцезащитный крем — дерматологи
Красота и здоровье
Дерматологи назвали пептиды мягкой альтернативой ретинолу для омоложения кожи
Авто и мото
Смирнов: использование микрофибры при мойке создаёт до 3000 микроцарапин на кузове
Садоводство
Осенний посев моркови позволяет собрать урожай уже в июне
Авто и мото
Инженер-двигателист Иванов: современным ДВС нежелателен щадящий режим эксплуатации
УрФО
В центре Челябинска установили стелу обратного отсчёта до итогов конкурса "Культурная столица России — 2027"
Еда
Диетолог Ангелина Светлова рассказала, как малина помогает сжигать жир даже во сне
Красота и здоровье
Врач-отоларинголог Регина Миниахметова предупредила об опасности храпа для сердца и сосудов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet