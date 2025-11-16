Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Кухня, плита и столешница
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 17:50

Раньше тратила выходные на уборку, теперь — всего один час: всё дело в этих шести зонах

Мария Муни: мягкие поверхности и ковры требуют регулярной очистки ферментными средствами

Когда в доме постоянно кипит жизнь — работа, дети, гости, дела — на глубокую уборку просто не остаётся времени. Даже сменить постель, загрузить стиралку и опустошить посудомойку уже кажется подвигом.

Но если у вас вдруг появился свободный час, потратьте его с пользой. Есть несколько забытых, но крайне важных мест, где уборка способна заметно изменить атмосферу в доме.

Эксперты по чистоте Робин Мёрфи, руководитель службы уборки Maid Brigade (Уайт-Плейнс), и Мария Муни, эксперт по экологичным средствам и директор бренда Truly Free Home, рассказали, какие шесть зон чаще всего остаются без внимания — и как быстро привести их в порядок.

1. Под и за мелкой кухонной техникой

Даже если вы протираете столешницы каждый день, вспомните: когда в последний раз вы поднимали тостер, кофеварку или аэрогриль?

"Крошки, капли и липкие следы любят прятаться именно там", — пояснила руководитель службы уборки Робин Мёрфи.

Чтобы всё очистить, достаточно выключить приборы, переставить их в сторону и протереть поверхность универсальным средством. Если грязь не поддаётся, используйте мягкую губку или неабразивный скраб.

После этого стоит протереть и днища самих приборов — часто именно там скапливается пыль и жир. Не забудьте и про поддон тостера.

2. Мусорные вёдра

Мы часто выносим мусор, но забываем, что само ведро тоже нуждается в регулярной чистке.

"Они пахнут, липнут и становятся рассадником бактерий", — подчеркнула Робин Мёрфи.

Раз в неделю обработайте внутреннюю и внешнюю поверхность дезинфицирующим средством, дайте ему подействовать несколько минут и протрите микрофибровой салфеткой. Результат — свежесть и отсутствие запахов.

3. Высокие поверхности

Пыль не знает жалости даже к дверным косякам и рамам картин. Эти зоны редко попадают в поле зрения, но именно там оседают микрочастицы, паутина и аллергены.

Чтобы избавиться от них, используйте телескопическую щётку или удлиняющуюся штангу с мягкой насадкой.

"Всегда двигайтесь слева направо и сверху вниз — это универсальное правило для уборки в любой комнате", — добавила Робин Мёрфи.

Так вы не пропустите ни одного участка, и пыль не будет оседать на уже очищенных поверхностях.

4. Поверхности, к которым прикасаются чаще всего

Выключатели, дверные ручки, пульты, ручки шкафов и холодильников — всё это настоящие "точки контакта", где ежедневно собираются микробы.

Возьмите дезинфицирующий спрей и аккуратно обработайте каждую из этих зон. Особенно важно уделять внимание местам, к которым прикасаются все члены семьи. Это простое действие поможет снизить риск распространения бактерий и вирусов в доме.

5. Мягкие поверхности

Не стоит ограничиваться твёрдыми поверхностями — мебельная обивка, ковры и лежанки для питомцев тоже нуждаются в уходе.

"Ферментные средства устраняют запахи и пятна буквально за минуты — будь то ковёр, кресло или собачья подушка", — отметила эксперт по безопасной уборке Мария Муни.

Такие составы безопасны для людей и животных, но при этом эффективно освежают ткани и предотвращают появление неприятных запахов. Распылите средство, оставьте на пару минут и промокните чистой салфеткой.

6. Прихожие и шкафы

Порой даже не пыль, а хаос из вещей создаёт ощущение неухоженности. Особенно это касается прихожей и гардероба.

"Не нужно тратить полдня — достаточно пяти минут, чтобы перебрать обувь, верхнюю одежду и решить, что оставить, а что убрать или передать другим", — посоветовала Мария Муни.

Разложите предметы по категориям, освободите место для сезонных вещей, используйте корзины или тканевые боксы. Даже короткая сортировка возвращает дому ощущение порядка.

Сравнение: часто забываемые зоны уборки

Зона Тип загрязнения Что использовать
Под бытовыми приборами Крошки, жир Универсальное средство, салфетки
Мусорные вёдра Бактерии, запахи Дезинфектант, микрофибра
Верх дверей, рам Пыль Щётка с телескопической ручкой
Ручки и выключатели Микробы Антисептик, салфетка
Ковры, лежанки Запах, шерсть Ферментное средство
Прихожая Хаос Корзины, организация

Советы шаг за шагом

  1. Поставьте таймер. 60 минут — оптимальное время, чтобы охватить все зоны.

  2. Двигайтесь по списку. От кухни к гостиной и дальше.

  3. Используйте одно средство для нескольких задач. Универсальные формулы экономят время.

  4. Соблюдайте принцип сверху вниз. Так пыль не осядет обратно.

  5. Не забывайте о завершении. Проветрите комнату и включите приятный ароматизатор.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: Оставлять ведро грязным.
    Последствие: Постоянный запах и микробы.
    Альтернатива: Раз в неделю мойте ведро дезинфицирующим спреем.

  2. Ошибка: Игнорировать пыль на верхних поверхностях.
    Последствие: Аллергические реакции.
    Альтернатива: Используйте длинную щётку хотя бы раз в месяц.

  3. Ошибка: Не обрабатывать выключатели и ручки.
    Последствие: Скопление бактерий.
    Альтернатива: Протирайте антисептиком каждые несколько дней.

А что если времени совсем нет?

Если день расписан до минуты, выберите одну зону из списка и займитесь только ею. Лучше 10 минут на конкретную задачу, чем бесконечное "потом". Маленькие шаги превращаются в устойчивую привычку — и тогда генеральная уборка просто не понадобится.

Плюсы и минусы экспресс-уборки

Плюсы Минусы
Требует мало времени Не решает глубокую грязь
Даёт моментальный визуальный эффект Нужно повторять регулярно
Повышает чувство контроля Может казаться бесконечной
Поддерживает порядок между генеральными уборками Требует дисциплины

FAQ

Как часто нужно чистить мусорное ведро?
Хотя бы раз в неделю, особенно если выбрасываете пищевые отходы.

Как удалить запах из ковра или дивана?
Используйте ферментный очиститель и дайте ему подействовать 10-15 минут перед промывкой.

Как не забывать про "скрытые зоны"?
Составьте ежемесячный чек-лист и отмечайте выполненные пункты.

Мифы и правда

Миф: Если дом выглядит чистым, значит, он действительно чистый.
Правда: Многое скрывается от глаз — пыль, жир и бактерии на поверхностях, до которых не добираются руки.

Миф: Достаточно раз в месяц протирать выключатели.
Правда: Эти зоны требуют внимания хотя бы раз в неделю.

Миф: Мягкие ткани можно чистить только химчисткой.
Правда: Современные ферментные средства справляются не хуже и безопасны для дома.

3 интересных факта

  1. На дверной ручке может быть до 700 бактерий на квадратный сантиметр.

  2. Люди, убирающие хотя бы по 15 минут в день, чувствуют себя спокойнее и сосредоточеннее.

  3. Пыль на верхней части дверей — одна из главных причин аллергии в городских квартирах.

Исторический контекст

В прошлом уборка считалась "большим событием" и проводилась раз в неделю, обычно по субботам. С развитием бытовой химии и техники люди стали уделять внимание ежедневным мелочам — и именно это сделало дома чище и безопаснее.

Современная тенденция — короткие, но системные уборки, которые не требуют усилий, зато поддерживают ощущение свежести каждый день.

